Motoserce zabiło w Białymstoku. Ulicami miasta przejechała parada motocyklistów

Wrzesień 17, 2022

Motoserce 2022, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka Motoserce 2022, fot. Piotr Awramiuk/Politechnika Białostocka

Po pandemicznej przerwie do Białegostoku powrócił finał Motoserca. Czternastą już edycję tej akcji zorganizowali motocykliści zrzeszeni przy Kongresie Polskich Klubów Motocyklowych.

Ta ogólnopolska akcja zbiórki krwi pod patronatem Radia Akadera w tym roku odbyła się na kampusie Politechniki Białostockiej. Impreza przyciągnęła tłumy motocyklistów, którzy chętnie oddawali krew. Udało się pozyskać 70 litrów tego cennego płynu.

Motoserce to nie tylko akcja honorowego krwiodawstwa, ale też Podlaskie Motocyklowe Zakończenie Lata. Jak podkreślają motocykliści, to również zlot pasjonatów, okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i pochwalenia się swoimi maszynami.

Od samego rana można było skorzystać ze szkoleń z zakresu pierwszej pomocy medycznej. Część artystyczną wypełniły koncerty grup: The Moralizacja, Amper Bande, Jack Kill Project, i Godzina 12.

Ważną częścią Motoserca była parada motocyklowa ulicami Białegostoku. Motocykliści przejechali przez Świerkową, Wiejską, Kaczorowskiego, Legionową, Sienkiewicza, Aleję Piłsudskiego, Mickiewicza, św. Ojca Pio i Zwierzyniecką.

Motoserce odbyło się w tym roku w innym niż dotąd terminie. Do tej pory akcja była organizowana w kwietniu, na początek sezonu motocyklowego. W organizację wydarzenia włączyło się sześć białostockich klubów motocyklowych: No Name MC Poland, Road Runners MC Poland, Vulkaneria, Synowie Husarii, Moto Retro Białystok i Buddies Białystok. Imprezę swoim patronatem medialnym objęło Radio Akadera. (mt)

Relację z wydarzenia przygotowała Małgorzata Turecka: