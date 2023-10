Na kampusie Politechniki Białostockiej powstanie hala widowiskowo-sportowa

9 października, 2023

Prof. M. Świercz i marszałek A. Kosicki/Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka Prof. M. Świercz i marszałek A. Kosicki/Fot. Dariusz Piekut/Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka otrzymała 105 733 601 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki do budowy hali widowiskowo-sportowej. Planowany jest obiekt o powierzchni zabudowy około 8 tysięcy m2, z parkingiem dla 500 aut i z widownią na 5000 miejsc. Hala może powstać do końca 2026 roku.

Politechnika Białostocka planuje budowę hali widowiskowo-sportowej z prawdziwego zdarzenia od początku XXI wieku. W 2006 roku Uczelnia uruchomiła Akademickie Centrum Sportu z salą gier zespołowych o powierzchni niemal 1000 m kw. czy siłownią. – Teraz powstanie unikalny kompleks sportowy – mówi profesor Mirosław Świercz, Prorektor ds. Rozwoju Politechniki Białostockiej. – W założeniach programowych hali przyjęliśmy obiekt z widownią na 5000 miejsc, dostosowany do możliwości rozgrywania halowych mistrzostw świata, Europy i Polski, Halowych Mistrzostw Polski Osób Niepełnosprawnych, zawodów akademickich oraz innych lokalnych imprez sportowych i widowiskowych. W podstawowym wyposażeniu obiektu przewidzieliśmy: 200- i 60-metrową bieżnię, skocznię do skoku w dal, wzwyż, trójskoku, do skoku o tyczce, rzutnię do pchnięcia kulą, rzutnię do oszczepu (do ćwiczeń techniki), boisko do gry w siatkówkę, boisko do gry w koszykówkę, boisko do gry w tenisa ziemnego, stołowego oraz badmintona, boisko do gry w piłkę ręczną, boisko do gry w piłkę nożną halową, oraz boisko do gry w hokeja halowego, plansze do szermierki, ring oraz infrastrukturę do realizacji zawodów dotyczących sztuk walk, część do gimnastyki i akrobatyki sportowej.

Aby uzyskać dofinansowanie hali widowiskowo-sportowej ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Politechnika Białostocka przed ostatecznym zamknięciem projektu hali prowadzi konsultacje z Polskimi Związkami Sportowymi – Lekkiej Atletyki, Piłki Siatkowej, Piłki Nożnej, Koszykówki, Judo, Badmintona czy Polską Unią Karate.

To historyczna chwila – przyznaje Mateusz Adaszczyk, kierownik Biura Karier i Współpracy z Absolwentami PB oraz prezes Stowarzyszenia Absolwentów Politechniki Białostockiej. – Mam nadzieję że będziemy mogli się już za trzy lata spotkać w obiekcie, który będzie spełniał te standardy europejskie i światowe federacje pozwolą na organizację tego typu zawodów. – Związki sportowe – zarówno Polski Związek Piłki Nożnej czy siatkówki, czy koszykówki również chcą, aby Politechnika Białostocka i obiekt który tu powstanie był jedną z polskich aren podczas organizacji tego typu wydarzeń. Dlatego my jako Politechnika, nasza moc inżynierów którzy tutaj ukończyli już studia w uczelni na pewno pozwoli na to, żebyśmy zrealizowali tę inwestycję, a związki sportowe z którymi rozmawialiśmy i nasze studium wychowania fizycznego z panem dyrektorem na czele są gwarantem tego, że będziemy mieli taki obiekt, który spełni wszelkie standardy i mam nadzieję że już niebawem spotkamy się na meczu otwarcia.

Gotowość do prowadzenia inwestycji zadeklarował mgr inż. Wojciech Konopacki, Kanclerz Politechniki Białostockiej. – Od kilku lat modernizujemy domy studenta, kończymy termomodernizację najstarszych budynków dydaktycznych na kampusie, finalizujemy budowę kompleksu boisk i modernizację dawnej stołówki i jestem pewien, że poradzimy sobie z budową hali widowiskowo-sportowej – podsumował Kanclerz.

W staraniach o budowę hali widowiskowo-sportowej na kampusie brał udział dr Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego. – Wierzę w doświadczenie fachowców z Politechniki w realizacji takich inwestycji i myślę, że Uczelnia spokojnie sobie z tym poradzi. Z dokumentów, które poznałem widzę, że jest to sumiennie przygotowane za co bardzo serdecznie dziękuję Mam nadzieję że już w 2027 roku będziemy mogli cieszyć się z tego, że w Białymstoku, w naszym regionie będą odbywały się imprezy wysokiej rangi sportowej, tak żebyśmy pokazywali nasz region, nasze województwo, nie tylko Polsce, ale też całemu światu – powiedział Artur Kosicki.

Hala ma powstać obok już istniejącego Akademickiego Centrum Sportu oraz budowanym właśnie kompleksie kortów i boisk na terenie kampusu Politechniki Białostockiej.

Symboliczny czek na kwotę 105 733 601 zł dofinansowania do budowy hali widowiskowo-sportowej na kampusie Uczelni podpisany przez Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka na ręce prof. Mirosława Świercza, I zastępcy Rektor Politechniki Białostockiej, Prorektora ds. Rozwoju naszej Uczelni przekazał poseł na Sejm RP Mieczysław Kazimierz Baszko, prezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki. (jd)