Muzyczna Sobota w Białymstoku – od bluesowych Zaduszek po rockowe brzmienia Gorgonzolli

7 listopada, 2024

W sobotę 9 listopada, w Klubie Fama odbędą się Zaduszki Bluesowe podczas których wystąpią Caroline & the Lucky Ones oraz Wild Flame. Miłośnicy mocniejszych dźwięków mogą odwiedzić Moto Pub, gdzie zagra zespół Gorgonzolla. W Nie Teatrze odbędzie się natomiast wyjątkowy spektakl muzyczny „Usługa czysto platoniczna”. Patronat medialny nad wszystkimi wydarzeniami objęło Radio Akadera.

Wieczór bluesowy w Klubie Fama zapowiada się niezwykle klimatycznie. Zaduszki Bluesowe, które na stałe wpisały się już w białostocki kalendarz wydarzeń muzycznych, zgromadzą w tym roku dwie wyjątkowe formacje – Caroline & The Lucky Ones oraz Wild Flame. Caroline & The Lucky Ones to zespół stworzony przez Karolinę Bułas, wokalistkę o charakterystycznym, krystalicznym głosie, który doskonale współbrzmi z melodyjną gitarą elektryczną Piotra Treli. Grupa ta gra muzykę w stylu americana – połączenie bluesa, country i folku – co sprawia, że ich występy emanują pozytywną energią. Drugim zespołem występującym podczas Zaduszek Bluesowych jest Wild Flame. Grupa powstała podczas wyjątkowego jam session na Jimiway Blues Festival, kiedy to między muzykami zawiązała się natychmiastowa chemia. Wokalistka zespołu Adeama Walkowiak, przeniosła się do Polski z Londynu, przywożąc ze sobą inspiracje soulowo-funkowe oraz bluesowe. Wild Flame wykonuje zarówno swoje autorskie kompozycje, jak i interpretacje znanych utworów, wzbogacając je odrobiną rockowego brzmienia.

Dla fanów mocniejszych, metalowych brzmień, sobotni wieczór w MotoPubie to idealna propozycja. Zespół Gorgonzolla wystąpi tam w ramach trasy „Zabawne? Koncerty”, promując swój trzeci album zatytułowany „Zabawne?”. Krążek ten zawiera mieszankę emocji, szczerych tekstów i osobistych przemyśleń. Gorgonzolla od lat wypracowuje swój własny styl, łącząc elementy rocka i metalu z tekstami o głębszym przesłaniu. Gorgonzolli towarzyszyć będą wyjątkowi goście. Jednym z nich jest zespół Hateful Five, powstały w 2018 roku charakteryzujący się brzmieniami osadzonymi w metalu, choć nie stroniący od muzycznych eksperymentów. Wieczór otworzy białostocka formacja Łzy Sołtysa znana z punkowej energii, która z pewnością rozgrzeje widownię i wprowadzi odpowiedni klimat na resztę koncertu.

Na bardziej teatralną formę spędzenia wieczoru zaprasza Nie Teatr, gdzie wystawiony zostanie spektakl muzyczny „Usługa czysto platoniczna”. Ten nowatorski i wzruszający spektakl powstał na podstawie reportażu Oktawii Kromer, poruszającego temat ludzkiej samotności i różnych, nierzadko zaskakujących sposobów radzenia sobie z nią. Akcja przedstawienia obraca się wokół nietypowych postaci, takich jak trener podrywu, zawodowa swatka czy osoby pracujące w gabinetach „terapii manualnej” i „przytulania”. Czterech aktorów wciela się w ponad trzydzieści ról, tworząc spektakl pełen emocji i kontrastów – od humoru przez refleksję, po wzruszenie. (hp)