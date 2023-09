Moricon – największy w regionie konwent fanów mangi i anime ponownie na Politechnice Białostockiej

1 września, 2023

Liwia Ciniewicz, Gabriela Guszcza, Joanna Andrejuk, fot. Małgorzata Turecka Liwia Ciniewicz, Gabriela Guszcza, Joanna Andrejuk, fot. Małgorzata Turecka

Na Politechnice Białostockiej między 8 a 10 września odbędzie się Festiwal Moricon – podlaski konwent skierowany do całej społeczności fanów mangi i anime. Na uczestników wydarzenia czekać będą prelekcje, warsztaty i konkursy, w tym widowiskowy konkurs cosplay.

– To największe tak naprawdę spotkanie wszystkich fanów fantastyki, mangi, anime, ale też science-fiction – wszystkiego, co można uznać za świat nierealny i wszystkiego co ludziom daje szczęście – mówi Gabriela Guszcza, organizator główny Festiwalu Moricon.

W ciągu trzech dni Moriconu uczestnicy będą mogli uczestniczyć w wielu prelekcjach, panelach dyskusyjnych, konkursach i innych atrakcjach, skosztować azjatyckich przysmaków i poznać wyjątkowych ludzi o podobnych zainteresowaniach.

– Na pewno czeka nas oficjalne otwarcie i czeka nas przede wszystkim dużo paneli, konkursów, różnego rodzaju prelekcji, sal tematycznych, w których uczestnicy będą mogli miło spędzić czas – dodaje współorganizująca to wydarzenie Joanna Andrejuk.

Organizatorzy spodziewają się 2 tys. uczestników.

– W tym roku prowadziliśmy bardzo intensywny marketing ogólnopolski, więc mamy nadzieję, że przyjadą do nas osoby także spoza Podlasia. Natomiast naszym głównym targetem są właśnie ludzie stąd – mówi organizatorka, Liwia Ciniewicz.

Udział w imprezie jest płatny. Bilety na poszczególne dni lub w pakiecie trzydniowym są do nabycia tutaj. Wydarzenie organizują Koło Naukowe Gier Logicznych na Wydziale Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Stowarzyszenie Żabenka, pod patronatem Rektor Politechniki Białostockiej dr hab. inż. Marty Kosior-Kazberuk, prof. PB.

Wydarzenie wspiera medialnie Radio Akadera. Relację z ubiegłorocznej edycji imprezy znajdziecie tutaj. (mt)

Z organizatorkami wydarzenia o tegorocznej edycji Moriconu rozmawiała Małgorzata Turecka: