Festiwal Moricon – konwent fanów mangi i anime na Politechnice Białostockiej

Wrzesień 23, 2022

fot. U. Kalinowska fot. U. Kalinowska

Na Politechnice Białostockiej rozpoczął się Festiwal Moricon. Do niedzieli (25.09) na uczestników konwentu czekają prelekcje, warsztaty i konkursy, w tym konkurs kostiumów i prezentacji scenicznej.

Wydarzenie jest kontynuacją Podlaskiego Festiwalu Anime. To najstarsza i największa tego typu impreza na Podlasiu, co rok zrzeszająca setki osób w różnym wieku przyjeżdżających do Białegostoku także spoza regionu.

Festiwal Anime wrócił po pandemicznej przerwie. To już dziewiąta edycja tej imprezy. Wydział Informatyki, na którym zaplanowano większość wydarzeń, wypełnił się setkami młodych ludzi, dla których manga i anime to spora część życia.

– Frekwencja nam bardzo dopisała, a to dopiero początek atrakcji. Tych wszystkich ludzi łączy pozytywna atmosfera, miłość do społeczności, którą sami tworzą i którą kreują poprzez takie przebieranie się, przychodzenie na takie wydarzenia i uczestniczenie w nich aktywnie – mówi Gabriela Guszcza, organizator główny Festiwalu Moricon.

Na sobotę (24.09) w auli Wydziału Elektrycznego PB zaplanowano konkurs kostiumów i prezentacji scenicznej cosplayerów, czyli osób wcielających się w bohaterów ulubionych komiksów i animacji.

Wydarzenie organizuje Podlaskie Stowarzyszenie Miłośników Anime i Mangi Sakura no Ki. Imprezę wspiera medialnie Radio Akadera. (mt)

Relację z wydarzenia przygotowała Małgorzata Turecka: