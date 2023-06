Montaż „Obietnicy” – nowej rzeźby w centrum Białegostoku

20 czerwca, 2023

Montaż nowej rzeźby „Obietnica”/ Fot. A. Topczewska Montaż nowej rzeźby „Obietnica”/ Fot. A. Topczewska

We wtorek, 20 czerwca, trwał montaż nowej rzeźby w centrum Białegostoku. „Obietnica” została ustawiona w narożniku ulic Jana Kilińskiego i Kościelnej oraz placu Jana Pawła II. Uroczyste odsłonięcie instalacji zaplanowano podczas Dni Białegostoku 23 czerwca.

„Obietnica” została ufundowana przez białostoczankę Joannę Szymańską-Kok , która karierę zawodową zrobiła w Holandii, a dziś swój sukces wykorzystuje do działania na rzecz innych. Miasto jest odpowiedzialne za wykonanie cokołu pod rzeźbę, zaprojektowanego we współpracy z rzeźbiarzem i dopełnienie wszystkich formalności związanych z ustawieniem rzeźby. – Przygotowujemy się do odsłonięcia rzeźby, która w całości pojawi się przy Kilińskiego, cokoły już są ustawione. „Obietnica” stanie się kolejną atrakcją Białegostoku. 23 czerwca o 14 zapraszamy wszystkich mieszkańców na odsłonięcie – mówi Urszula Boublej, rzecznik prasowy Prezydenta Miasta Białegostoku.

Dzieło sztuki przygotował białostocki rzeźbiarz Michał Jackowski. Dzieło to forma kompozycji Sticky Pink, prezentowanej na międzynarodowych wystawach.

– Prace nad rzeźbą trwały 2 lata, dziś ją montujemy i wszystko musi się zgrać co do milimetra. Dzisiaj przyjechały stalowe postumenty na granitowych podstawach i rzeźba składająca się z 3 części – mówił nam w południe podczas montażu autor rzeźby, Michał Jackowski.

– Każdy atrakcyjny urbanistyczny obiekt przyciąga i staje się atrakcją. Chciałbym, aby było to miejsce spotkań i refleksji na temat naszych relacji i ich głębokości, nad tym, czym jest obietnica. Idąc od strony Fary napotkamy kompozycje w formie otwartego pierścienia, dwie marmurowe głowy połączone różowym pierścieniem w formie gumy. To brąz pokryty lustrzaną powierzchnią,w której będzie się odbijać przestrzeń miasta. Od strony Kilińskiego zobaczymy intrygujący róż. Z każdej strony ta instalacja w różny sposób wciąga widza do interakcji – dodaje Michał Jackowski. W centrum Białegostoku stanie nowa rzeźba. Zostanie odsłonięta podczas Dni miasta (at)