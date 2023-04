W centrum Białegostoku stanie nowa rzeźba. Zostanie odsłonięta podczas Dni miasta

17 kwietnia, 2023

Wizualizacja, nowej rzeźby „Obietnica”/ źródło: UM Białystok Wizualizacja, nowej rzeźby „Obietnica”/ źródło: UM Białystok

Nowa rzeźba „Obietnica” pojawi się w przestrzeni miejskiej Białegostoku. Zostanie ustawiona w samym centrum, w narożniku ulic Jana Kilińskiego i Kościelnej oraz placu Jana Pawła II. Uroczyste odsłonięcie instalacji zaplanowano podczas Dni Białegostoku 23 czerwca 2023 r.

„Obietnica” została ufundowana przez białostoczankę, która karierę zawodową zrobiła w Holandii, a dziś swój sukces wykorzystuje do inspirowania i działania na rzecz innych. – Mój pomysł pojawił się w 2021 roku. I wypływa z altruistycznej myśli, że każdy z nas, dorosłych, którzy mieli szczęście w życiu osiągnąć jakiś sukces, powinien czuć potrzebę podzielenia się nim – powiedziała Joanna Szymańska-Kok. – Wychowałam się w Białymstoku, to miasto jest mi bliskie. W momencie, kiedy powstała idea podarowania miastu dzieła sztuki, było dla mnie ważne, aby to dzieło sztuki przygotował białostocki artysta, który tu się urodził i działa.

Dzieło sztuki przygotował białostocki rzeźbiarz Michał Jackowski. Dzieło to forma kompozycji Sticky Pink, prezentowanej na międzynarodowych wystawach. – Każdy atrakcyjny urbanistyczny obiekt przyciąga i staje się atrakcją. Chciałbym, aby było to miejsce spotkań i refleksji na temat naszych relacji i ich głębokości, nad tym, czym jest obietnica. Idąc od strony Fary napotkamy kompozycje w formie otwartego pierścienia, dwie marmurowe głowy połączone różowym pierścieniem w formie gumy. To brąz pokryty lustrzaną powierzchnią,w której będzie się odbijać przestrzeń miasta. Od strony Kilińskiego zobaczymy intrygujący róż. Z każdej strony ta instalacja w różny sposób wciąga widza do interakcji – mówi autor, rzeźbiarz Michał Jackowski.

Prace nad rzeźbą jeszcze trwają, a rozpoczęły się półtora roku temu. Instalacja będzie ważyć ok 1,5 tony.

– Pierwszy raz w historii naszego miasta, od czasów hetmana Branickiego, osoba prywatna jest mecenasem sztuki na rzecz Białegostoku – powiedział prezydent Tadeusz Truskolaski. – Mam nadzieję, że rzeźba stanie się naszą kolejną wizytówką.

Podczas Dni Miasta zostaną także wręczone medale „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu”. Jeden z nich trafi do fundatorki rzeźby.

Joanna Szymańska-Kok urodziła się w Białymstoku. Jest absolwentką I Liceum Ogólnokształcącego, ukończyła slawistykę w Leiden University w Holandii. Od 2000 r. mieszka z rodziną w Szwajcarii. Od 2018 r. zaangażowana jest w działalność mentorską i edukacyjną, wspierającą zdolnych młodych przedsiębiorców.

Artysta-rzeźbiarz Michał Jackowski urodził się w Białymstoku. Ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Od ponad 15 lat w swojej białostockiej pracowni tworzy rzeźby, pomniki, realizacje dla przestrzeni urbanistycznej Białegostoku. Jego inspiracją jest rodzina. (at)