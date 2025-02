„Mikromuzykowanie” – koncert w wykonaniu studentów białostockiej filii Akademii Teatralnej. Posłuchaj relacji

26 lutego, 2025

Mikromuzykowanie, fot. Jerzy Doroszkiewicz Mikromuzykowanie, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Owację i oklaski na stojąco otrzymali studenci białostockiej filii Akademii Teatralnej po koncercie pt.: „Mikromuzykowanie”. Na scenie zabrzmiały utwory zespołu Mikromusic, które młodzi aktorzy przygotowali na egzamin z przedmiotów emisja głosu z interpretacją piosenki.

Koncert „Mikromuzykowanie” skupia się wokół relacji międzyludzkich.

– Niesamowite, że młodzi ludzie mają w sobie tyle odwagi, żeby tak odważnie śpiewać takie skomplikowane, naprawdę trudne wokalnie piosenki. Myślę, że to naprawdę petarda. Cały czas się zastanawiałam, czy oni wiedzą, co się dzieje w moim życiu, że tak do mnie mówią. Przypomniałam sobie właśnie, że kiedyś będę jeszcze seksi i żeby mój chłopak nie wywoływał wojny, żeby mi los dał jeszcze jednego chłopaka. Zrobili to cudownie i te wszystkie aranżacje, które były nie tak oczywiste, jak za każdym razem się tego słucha. I to był zupełnie inny Mikromusic – mówili po występie widzowie.

Studentka Karolina Klemczak, która śpiewała piosenkę „Takiego chłopaka”, podkreśla, że będąc na scenie wyczuwała emocje i reakcje publiczności.

– Mnie interpretacją właściwie zainspirował sam utwór. Być może jest nieoczywista, ale to zasługa pana Piotra Nazaruka, który nam akompaniował. Emocje były ogromne. Wydaje mi się, że w większości śpiewaliśmy właśnie do widza, do tej publiczności. A już tym bardziej dostając tą emocję zwrotną, to było niesamowite przeżycie – mówi Karolina Klemczak.

Był to pierwszy występ przed szerszą publicznością dla studentów drugiego roku aktorstwa białostockiej filii Akademii Teatralnej. Koncert „Mikromuzykowanie” będzie również prezentowany w środę (26.02) o 19:00 w siedzibie uczelni. (hk)

Relacja Hanny Kość:

