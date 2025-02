Studenci Akademii Teatralnej zaprezentują utwory zespołu Mikromusic

20 lutego, 2025

Mikromuzykowanie, źródło: ATB

„Takiego chłopaka”, „Operacja na otwartym sercu”, „Tak mi się nie chce”, czy „Krystyno” – to tytuły piosenek polskiego zespołu Mikromusic, które na warsztat wzięli studenci II roku aktorstwa z białostockiej filii Akademii Teatralnej. Utwory były przygotowywane na egzamin z przedmiotu emisja głosu z interpretacją piosenki, a we wtorek (25.02) i środę (26.02) będą prezentowane szerszej publiczności.

Koncert pt.: „Mikromuzykowanie” skupi się wokół relacji międzyludzkich.

– Na emisji dostałam piosenkę „Koniec zimy” zespołu Micromusic i to jest piosenka o zdrowieniu po nieudanej relacji i o tym, jak wszyscy lubimy udawać, że wszystko jest okej i ze wszystkim sobie radzimy, a wystarczy moment i wszystko się rozlatuje – mówi Hanna Dobrowolska, studentka II roku aktorstwa teatru lalek. – Interpretacja podbija dźwięki. Myślę, że nawet jak dźwięki są okej, to są trochę bezbarwne, bez interpretacji, więc dopiero jak jest interpretacja, to faktycznie jest czego posłuchać, że to nie jest takie bezkolorowe i takie mdłe.

Nad emisją głosu ze studentami pracował prof. Cezary Szyfman, Piotr Nazaruk zajmował się śpiewem zespołowym, a Weronika Bochat interpretacją.

– Nie zamykamy tego w jakiejś formie, czy to spektakl, czy to jest koncert. Myślę, że jest to po prostu pewien komunikat, który chcemy wysłać do drugiego człowieka. Tam, gdzie brakuje słów, zaczynamy śpiewać. I poruszamy właśnie tematy często relacyjne na bardzo konkretnych liniach, czy jest to relacja matka-syn, czy jest to relacja teściowa-synowa, zdarzy się również trochę bardziej ogólnych wypowiedzi na temat świata – mówi Weronika Bochat.

Koncert pt.: „Mikromuzykowanie” będzie prezentowany we wtorek (25.02) i środę (26.02) w białostockiej filii Akademii Teatralnej przy Sienkiewicza. (hk)

Relacja Hanny Kość: