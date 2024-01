Mieszkanie dla absolwenta. Obowiązuje niższa średnia ocen

4 stycznia, 2024

Mieszkanie dla absolwenta/fot.: Adam Ludwiczak/UM Białystok

Od 5 stycznia obowiązują zmienione zasady zakwalifikowania się do programu „Mieszkanie dla absolwenta”. Średnia ocen, którą trzeba będzie udokumentować to 4,5 zamiast 4,75.

W ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” powstanie 93 lokali – Na razie mamy 36 pozytywnie rozpatrzonych wniosków, spodziewamy się więc, iż niższa średnia umożliwi większej liczbie osób zakwalifikowanie się do programu – mówi Urszula Boublej, rzeczniczka prezydenta miasta Białegostoku.

Wnioski przyjmowane są do 15 marca.

Przypomnijmy, studenci ostatniego roku studiów oraz absolwenci mogą skorzystać z programu „Mieszkanie dla Absolwenta”. Warunkiem przyznania lokalu będzie wysoka średnia oraz zatrudnienie na terenie miasta.

W ramach programu z zasobu mieszkaniowego miasta wydzielone zostaną 93 lokale komunalne w nowo powstałych blokach przy ul. Depowej. Uprawnionymi do ich najmu są studenci ostatniego roku studiów, teraz ze średnią ocen 4,5 (zamiast 4,75) oraz absolwenci do 35. roku życia, którzy ukończyli studia ze średnią co najmniej 4,5.

Aby skorzystać z programu młodzi ludzie nie mogą posiadać nieruchomości ani być współwłaścicielami, muszą mieszkać w Białymstoku i pracować na umowę o pracę na terenie miasta i nie przekraczać 35 roku życia. (at)

