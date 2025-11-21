Międzynarodowe zawody matematyczno-fizyczne Náboj Junior w Podlaskiem – uczniowie sprawdzali swoją wiedzę i refleks w PB

21 listopada, 2025

Naboj Junior fot. Paweł Cybulski Naboj Junior fot. Paweł Cybulski

Uczniowie szkół podstawowych z województwa podlaskiego biorą dziś udział w międzynarodowych zawodach matematyczno-fizycznych Náboj Junior 2025. To prestiżowy konkurs, który co roku gromadzi młodych pasjonatów nauk ścisłych z wielu europejskich krajów.

Náboj Junior – na czym polegają zawody?

Konkurs Náboj Junior słynie z dynamicznej formuły. Liczy się nie tylko dokładność obliczeń, ale także czas reakcji i praca zespołowa. Uczestnicy mają dokładnie dwie godziny, aby rozwiązać jak największą liczbę zadań matematycznych i fizycznych. Z każdą kolejną łamigłówką poziom trudności rośnie, co wymaga od uczniów logicznego myślenia, koncentracji oraz dobrej strategii pracy.

Jak wyjaśnia Paweł Malinowski, ordynator zawodów w województwie podlaskim i dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, formuła konkursu pozwala młodzieży sprawdzić się w warunkach, które pobudzają rywalizację i uczą szybkiego podejmowania decyzji.

Zawody w wielu krajach jednocześnie

Náboj Junior to wydarzenie o charakterze międzynarodowym. Zawody we wszystkich krajach uczestniczących rozpoczynają się dokładnie o tej samej godzinie, dzięki czemu uczestnicy rywalizują w globalnej klasyfikacji.

Aktualne wyniki drużyn z całej Europy można śledzić na oficjalnej stronie konkursu TUTAJ.

Dlaczego warto brać udział w Náboj Junior?

Udział w konkursie Náboj Junior to nie tylko szansa na rywalizację z najlepszymi rówieśnikami, lecz także możliwość rozwijania umiejętności przydatnych w dalszej edukacji:

szybkie i logiczne myślenie,

umiejętność pracy w zespole,

podejmowanie decyzji pod presją czasu,

rozwiązywanie problemów złożonych i wieloetapowych.

Województwo podlaskie od lat aktywnie uczestniczy w zawodach, a uczniowie regularnie zdobywają wysokie miejsca w europejskich rankingach. Partnerem strategicznym konkursu jest

Międzynarodowa rywalizacja młodych talentów

Náboj Junior to jedno z najbardziej angażujących wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, promujące matematykę i fizykę w atrakcyjnej, rywalizacyjnej formie. To także świetna okazja do rozwijania zainteresowań i sprawdzenia swoich możliwości na tle europejskich drużyn.

