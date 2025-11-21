Międzynarodowe zawody matematyczno-fizyczne Náboj Junior w Podlaskiem – uczniowie sprawdzali swoją wiedzę i refleks w PB

Uczniowie szkół podstawowych z województwa podlaskiego biorą dziś udział w międzynarodowych zawodach matematyczno-fizycznych Náboj Junior 2025. To prestiżowy konkurs, który co roku gromadzi młodych pasjonatów nauk ścisłych z wielu europejskich krajów.
Náboj Junior – na czym polegają zawody?
Konkurs Náboj Junior słynie z dynamicznej formuły. Liczy się nie tylko dokładność obliczeń, ale także czas reakcji i praca zespołowa. Uczestnicy mają dokładnie dwie godziny, aby rozwiązać jak największą liczbę zadań matematycznych i fizycznych. Z każdą kolejną łamigłówką poziom trudności rośnie, co wymaga od uczniów logicznego myślenia, koncentracji oraz dobrej strategii pracy.
Jak wyjaśnia Paweł Malinowski, ordynator zawodów w województwie podlaskim i dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, formuła konkursu pozwala młodzieży sprawdzić się w warunkach, które pobudzają rywalizację i uczą szybkiego podejmowania decyzji.
Zawody w wielu krajach jednocześnie
Náboj Junior to wydarzenie o charakterze międzynarodowym. Zawody we wszystkich krajach uczestniczących rozpoczynają się dokładnie o tej samej godzinie, dzięki czemu uczestnicy rywalizują w globalnej klasyfikacji.
Aktualne wyniki drużyn z całej Europy można śledzić na oficjalnej stronie konkursu TUTAJ.
Dlaczego warto brać udział w Náboj Junior?
Udział w konkursie Náboj Junior to nie tylko szansa na rywalizację z najlepszymi rówieśnikami, lecz także możliwość rozwijania umiejętności przydatnych w dalszej edukacji:
-
szybkie i logiczne myślenie,
-
umiejętność pracy w zespole,
-
podejmowanie decyzji pod presją czasu,
-
rozwiązywanie problemów złożonych i wieloetapowych.
Województwo podlaskie od lat aktywnie uczestniczy w zawodach, a uczniowie regularnie zdobywają wysokie miejsca w europejskich rankingach. Partnerem strategicznym konkursu jest
Międzynarodowa rywalizacja młodych talentów
Náboj Junior to jedno z najbardziej angażujących wydarzeń edukacyjnych dla młodzieży szkolnej, promujące matematykę i fizykę w atrakcyjnej, rywalizacyjnej formie. To także świetna okazja do rozwijania zainteresowań i sprawdzenia swoich możliwości na tle europejskich drużyn.
Posłuchaj relacji: