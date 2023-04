Metroliga 2023. Konkurs wiedzy o metrologii z atrakcyjnymi nagrodami

7 kwietnia, 2023

W sumie 5 tys. złotych i indeksy na studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej lub Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku to nagrody w konkursie „Metroliga 2023”. Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Metrologii adresowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.

Zainteresowane udziałem dwuosobowe zespoły mogą się zgłaszać jeszcze do 19 kwietnia. Formularz aplikacyjny dostępny jest tutaj.

– Mamy już zgłoszonych 11 zespołów, głównie ze szkół technicznych z województwa, ale nie tylko. Jeszcze jest trochę czasu, by się na to zdecydować. Znane są zagadnienia, które obejmuje konkurs, można je sprawdzić na stronie uczelni. Tych zagadnień jest sporo, ale nie są to zagadnienia trudne, dotykają one naprawdę podstawowych rzeczy. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w konkursie, naprawdę warto – mówi dr inż. Maciej Sadowski z Katedry Fotoniki, Elektroniki i Techniki Świetlnej Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest nie tylko wcześniejsze zgłoszenie się, ale także opracowanie plakatu dotyczącego hasła przewodniego bieżącej edycji konkursu: „Metrologia w służbie ochrony środowiska”. Komisja oceniać będzie walor estetyczny i merytoryczny zgłoszonych prac.

– Druga część konkursu będzie obejmowała test wiedzy i sam ten test odbędzie się na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Białymstoku. Taki test będzie trwał około godziny. Kiedy zacznie się część praktyczna to egzaminatorzy będą już sprawdzali te prace teoretyczne. Po zakończeniu części praktycznej, która jest trzecią częścią konkursu będzie podsumowanie punktów i na tej podstawie już będziemy mogli powiedzieć, kto ten konkurs wygrał – dodaje dr hab. inż. Wojciech Walendziuk z Katedry Elektrotechniki, Energoelektroniki i Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej.

Część praktyczna konkursu będzie polegała na drużynowym przeprowadzeniu pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych w laboratorium Wydziału Chemii Uniwersytetu w Białymstoku ul. K. Ciołkowskiego 1K.

Konkurs „Metroliga 2023” organizują wspólnie Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej i Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku oraz Wydział Chemii Uniwersytetu w Białymstoku jako Partner strategiczny.

Zwycięski zespół otrzyma 2 tys. złotych i indeksy na studia I stopnia na kierunku chemia lub jakość i bezpieczeństwo środowiska na Uniwersytecie w Białymstoku w roku uzyskania świadectwa dojrzałości (począwszy od roku akademickiego 2023/2024) bądź na dowolny kierunek studiów stacjonarnych I stopnia prowadzony przez Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej (począwszy od roku akademickiego 2025/2026). Indeksy i odpowiednio 1,5 tys. złotych i 1 tys. złotych trafią do zespołów, które zajmą drugie i trzecie miejsce.

W 2022 roku najlepsi w tym konkursie byli Maciej Niedźwiedź i Paweł Buczyński z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej. Pisaliśmy o tym tutaj.

Metrologia jest nauką o miarach, sposobach dokonywania pomiarów oraz interpretacji uzyskanych wyników. Metrologia w Polsce ma już ponad 100-letnią historię. (mt)

O idei i przebiegu konkursu „Metroliga 2023” z dr inż. Maciejem Sadowskim i dr hab. inż. Wojciechem Walendziukiem z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej rozmawiała Małgorzata Turecka: