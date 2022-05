Konkurs „Metroliga” rozstrzygnięty. Laureatami uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej

Maj 23, 2022

Fot. A. Topczewska Fot. A. Topczewska

Stworzyli plakat, przeczytali 350 stron vademecum o metrologii polskiej, rozwiązali testy i dokonali pomiarów. Maciej Niedźwiedź i Paweł Buczyński z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej zajęli I miejsce w Konkursie Wiedzy o Metrologii „Metroliga”. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród odbyło się w poniedziałek (23.05) na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Metrologia jest nauką o miarach, sposobach dokonywania pomiarów oraz interpretacji uzyskanych wyników. W Polsce ma już ponad 100-letnią historię. Konkurs Wiedzy o Metrologii „Metroliga” skierowany był do uczniów szkół średnich z województwa podlaskiego. Do konkursu przystąpiło: 6 zespołów z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej, 4 zespoły z Zespołu Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku, 4 zespoły z Zespołu Szkół Mechanicznych im. Św. Józefa w Białymstoku.

„Metroliga” składała się z trzech części (etapów): część I – opracowanie przez zespoły plakatów dotyczących metrologii, jej historii, technik pomiarowych, przyrządów pomiarowych, trendów rozwoju metrologii, część II – test wiedzy polegający na rozwiązaniu quizu obejmującego wcześniej określony zakres zagadnień, część III – część praktyczna polegająca na przeprowadzeniu przez zespoły pomiarów i wykonaniu niezbędnych obliczeń matematycznych.

Na podium stanęli:

I miejsce – zespół, którzy wyprzedził wszystkich – Maciej Niedźwiedź i Paweł Buczyński z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej,

II miejsce to Wojciech Karpiesiuk i Piotr Michalski z Zespołu Szkół Elektrycznych,

III miejsce – Bartosz Wiszowaty i Kamil Dudar z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Dr hab inż. Wojciech Walendziuk, prof. PB, z Wydziału Elektrycznego uczelni przyznaje, że to wyjątkowy konkurs, bo pierwszy w historii Polski, propagujący wśród młodzieży wiedzę o metrologii.

– Nie o meteorologii, nie o pogodzie, a o tym jak mierzyć dokładnie. I w budownictwie, i w informatyce, i w elektryczności, wszędzie dokonujemy pomiarów. Ale musimy wiedzieć nie tylko jak zmierzyć, ale jak dokładnie zmierzyć – mówi Wojciech Walendziuk.

I dodaje: – W tym konkursie młodzi ludzie musieli wykazać się szerokim zasobem i wiedzy, i umiejętnościami. Konkurs to trzy części. Pierwsza artystyczna (dotycząca metrologii), druga związana teoretyczna związana z testem czyli wiedzą, a trzecia to praktyczna część, gdzie uczniowie dokonywali pomiarów konkretnej rzeczy i analizowali te wyniki pomiarów.

Zdaniem profesora Walendziuka konkurs w przyszłym roku również ma zostać zorganizowany i prawdopodobnie będzie miał formułę ogólnopolską.

– Historia metrologii jest czymś interesującym, pokazuje jak ważne to jest z punktu widzenia cywilizacyjnego – przyznają laureaci I miejsca i zdradzają, że na plakacie przedstawili najważniejsze postaci w polskiej metrologii. Natomiast przygotowując się do drugiego teoretycznego etapu przeczytali całe możliwe źródło, czyli 350 stron vademecum o metrologii polskiej oraz inne publikacje. W trzecim etapie wykonali zadania praktyczne: mierzenie napięcia. – Jako uczniowie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej mamy dużo doświadczenia, wiec nie sprawiało nam to trudności – stwierdzili Paweł Buczyński i Maciej Niedźwiedź. Wspólnie pracowali podczas pierwszego i trzeciego etapu, w części drugiej konkursu – indywidualnie.

– Nie spodziewaliśmy się, że będziemy najlepsi – dodają zwycięzcy.

Z kolei Mateusz Łabieniec i Krzysztof Romańczuk z Zespołu Szkół Mechanicznych w Białymstoku twierdzą, że metrologia nie jest popularną dziedziną, ale opłaciło się startować w konkursie. – Trochę czasu zajęło nam przygotowanie. To duży zakres materiału. Ale i interesująca dziedzina, która pozwala rozwijać się dalej – stwierdzają uczniowie.

Zwycięzcy otrzymali nagrody pieniężne: I miejsce zespołowe – 2000 zł, II miejsce zespołowe – 1500 zł, III miejsce zespołowe – 1000 zł. Organizatorem konkursu był Wydział Elektryczny Politechniki Białostockiej oraz Okręgowy Urząd Miar w Białymstoku. (at)