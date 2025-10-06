Mediacja zamiast konfliktu. Dr Marta Kuklo: To rozwiązanie szybsze i tańsze

6 października, 2025

Dr Marta Kuklo z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, fot. A. Jakuć Dr Marta Kuklo z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, fot. A. Jakuć

Czy zawsze trzeba iść do sądu, by rozwiązać spór? Dr Marta Kuklo z Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku przekonuje, że nie. Mediacja to skuteczna i coraz bardziej potrzebna alternatywa dla długich, kosztownych procesów sądowych.

– Do sądów w Polsce trafia rocznie około 15 milionów spraw. Statystycznie co trzeci Polak ma sprawę w sądzie. Sędziowie nie są w stanie rozpatrzyć ich wszystkich, dlatego mediacja może być realnym wsparciem w rozwiązywaniu sporów – mówi dr Marta Kuklo, organizatorka Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Prawo w służbie społeczeństwa. Mediacja jako most pomiędzy prawem konsumenta, medycznym i ubezpieczeniowym”

Posłuchaj rozmowy z dr Martą Kuklo o sensie mediacji.

Mediacja polega na tym, że dwie strony sporu siadają do rozmowy z udziałem bezstronnego mediatora. – To osoba neutralna, przeszkolona, która pomaga rozmawiać i znaleźć rozwiązanie akceptowalne dla obu stron. Mediacja jest odformalizowana i poufna, nie ma tu sztywności sali sądowej – podkreśla dr Kuklo.

Zalet jest więcej. Mediacja kosztuje mniej niż proces sądowy, a jej wynik często przynosi szybsze i trwalsze efekty. – Nie narzucam stronom rozwiązania. To one same, poprzez rozmowę i wzajemne zrozumienie, dochodzą do porozumienia. To buduje relacje i zaufanie – dodaje ekspertka.

Z mediacji można skorzystać zarówno w sporach konsumenckich, finansowych, jak i medycznych. – Pacjent niezadowolony z usług medycznych, konsument po nieudanej reklamacji czy klient banku po błędnej transakcji – wszyscy mogą się porozumieć poza sądem. To rozwiązanie szybsze, tańsze i bardziej ludzkie – tłumaczy dr Marta Kuklo.

Konferencja o mediacji, która odbywa się 6 i 7 października na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, gromadzi stu ekspertów z Polski i zagranicy. (AJ)

