Międzynarodowa konferencja naukowa o mediacji na Wydziale Prawa UwB

6 października, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku rozpoczęła się dziś (6 października 2025 r.) dwudniowa międzynarodowa konferencja naukowa pod hasłem: „Prawo w służbie społeczeństwa: Mediacja jako most pomiędzy prawem konsumenta, medycznym i ubezpieczeniowym”. Zgromadziła ona około stu ekspertów, naukowców i praktyków prawa z Polski i z zagranicy. Goście reprezentują m.in. Australię, Stany Zjednoczone, Hiszpanię, Izrael, Liechtenstein, Litwę, Łotwę, Szwecję i Włochy.

Uroczyste otwarcie i słowa Rektora

Konferencję otworzył Rektor Uniwersytetu w Białymstoku – prof. dr hab. Mariusz Popławski, który podkreślił znaczenie Wydziału Prawa w rozwoju naukowym i dydaktycznym uczelni. W swoim wystąpieniu wspomniał również o innych ważnych inicjatywach naukowych, które przyczyniają się do budowania międzynarodowego prestiżu Uniwersytetu.

Znaczenie mediacji we współczesnym świecie

Dr Kamila Bezubik, prodziekan Wydziału Prawa ds. rozwoju, w swoim wystąpieniu zaznaczyła, że alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR) stają się nieodłącznym elementem funkcjonowania współczesnych społeczeństw. Mediacja, arbitraż i koncyliacja pozwalają szybciej i skuteczniej rozwiązywać konflikty w życiu codziennym, gospodarczym i zawodowym.

Dwa dni debat o prawie, mediacji i cyfrowych wyzwaniach

Pierwszego dnia konferencji odbyły się dwie sesje tematyczne.

Pierwsza poświęcona była wyzwaniom rynku finansowego i zastosowaniu pozasądowych metod rozwiązywania sporów w tym obszarze.

Druga skupiła się na transformacji sporów prawnych w erze cyfrowej oraz roli mediacji i ADR w budowaniu współpracy.

Jutro (7 października 2025 r.) uczestnicy będą kontynuować dyskusję, przedstawiając przykłady praktycznych rozwiązań mediacyjnych z krajów Unii Europejskiej.

Wspólna refleksja nad prawem i społeczeństwem

Celem konferencji jest promocja idei mediacji jako skutecznego narzędzia służącego zarówno konsumentom, jak i pacjentom czy klientom firm ubezpieczeniowych. Uczestnicy zastanawiają się, jak mediacja może łączyć różne dziedziny prawa — od konsumenckiego, przez medyczne, po ubezpieczeniowe — i w jaki sposób może przyczynić się do większej sprawiedliwości i efektywności wymiaru prawa w praktyce.