Marszałek nagrodził srebrną Marię Andrejczyk. Zawodniczka otrzymała czek na 35 tys. złotych

Sierpień 13, 2021

fot. Piotr Babulewicz/UMWP fot. Piotr Babulewicz/UMWP

Marszałek województwa Artur Kosicki spotkał się ze srebrną oszczepniczką z Tokio, Marią Andrejczyk. Zawodniczka Hańczy Suwałki, która na Igrzyskach Olimpijskich zajęła drugie miejsce w rzucie oszczepem, za swój sportowy wynik otrzymała 35 tys. złotych.

– W imieniu własnym, wszystkich mieszkańców woj. podlaskiego chciałbym bardzo serdecznie Pani podziękować za te wszystkie emocje, za te niepowtarzalne chwile, których doświadczyliśmy podczas Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Chciałbym pogratulować Pani tego wspaniałego wyniku – mówił marszałek Artur Kosicki.



Podlaska zawodniczka srebro wywalczyła, posyłając oszczep na odległość 64 m 61 cm. To po złotym medalu młociarza Wojciecha Nowickiego z Białegostoku drugi wspaniały sukces sportowców z naszego regionu.

Maria Andrejczyk jest w grupie Team Podlaskie – to inicjatywa zarządu województwa, która ma za zadanie finansowe wsparcie najlepszych sportowców z regionu. Do tego grona należy również m.in. Wojciech Nowicki.

– Chcemy w ten sposób pomagać sportowcom tak, aby mogli w spokoju trenować i rozwijać swój talent, a sukcesy Marii Andrejczyk i Wojciecha Nowickiego świadczą o tym, że są to bardzo dobrze wydane pieniądze – dodawał marszałek.

– Wsparcie, które my sportowcy otrzymujemy od województwa, jest wyjątkowe. Bardzo serdecznie za nie dziękuję – mówiła Maria Andrejczyk – Zawsze z dumą mówię, o miejscu, w którym mieszkam i z którego pochodzę. Jestem bardzo przywiązana do naszego regionu i będę starała się jeszcze bardziej go promować.

Wcześniej marszałek Kosicki spotkał się z Wojciechem Nowickim. Zawodnik za zdobycie złotego medalu w rzucie młotem otrzymał 40 tys. złotych. Więcej o tym pisaliśmy tutaj. (mt)