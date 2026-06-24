Człowiek i sztuczna inteligencja. Konferencja o przyszłości edukacji w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Politechniki Białostockiej

24 czerwca, 2026

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Jak sztuczna inteligencja zmienia edukację, rynek pracy i codzienne życie? O tym dyskutowali uczestnicy konferencji „Człowiek i sztuczna inteligencja: nowe oblicze edukacji i codzienności”, która odbyła się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia Centrum Nowoczesnego Kształcenia .

Posłuchajcie jak było:

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli świata nauki, biznesu oraz edukacji, tworząc przestrzeń do wymiany doświadczeń i refleksji nad dynamicznym rozwojem technologii opartych na sztucznej inteligencji.

Organizatorem konferencji było Centrum Erasmus+ InnHub – regionalny oddział Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, a wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kompetencje przyszłości, nowe modele nauczania oraz odpowiedzialne wykorzystanie narzędzi AI w edukacji i życiu codziennym. Dyskusja objęła również zagadnienia związane z bezpieczeństwem informacji oraz zagrożeniami wynikającymi z dezinformacji.

Jak podkreśliła Katarzyna Kochaniak z Centrum Erasmus+ InnHub – regionalnego oddziału Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, celem spotkania było nie tylko omówienie potencjału sztucznej inteligencji, ale także zwrócenie uwagi na konieczność świadomego i etycznego jej wykorzystywania w procesach edukacyjnych i społecznych.

Konferencja pokazała, że rozwój AI staje się jednym z kluczowych wyzwań współczesnej edukacji, wymagającym współpracy środowisk akademickich, biznesowych i instytucji publicznych.

(pc)