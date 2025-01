Marszałek Łukasz Prokorym w Radiu AKADERA: Białostockie Juwenalia otrzymają w tym roku rekordowe dofinansowanie

15 stycznia, 2025

Łukasz Prokorym – marszałek województwa podlaskiego, fot. A. Jakuć Łukasz Prokorym – marszałek województwa podlaskiego, fot. A. Jakuć

Rekordowe wsparcie tegorocznych Juwenaliów zapowiedział w Radiu AKADERA Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego. W rozmowie z Adamem Jakuciem obiecał także wspieranie współpracy uczelni z przedsiębiorcami. Ujawnił również, że trwają rozmowy dotyczące lokalizacji Centralnego Ośrodka Sportu w Białymstoku. Marszałek zadeklarował, że chce w lutym uruchomić Podlaski Bon Turystyczny, który ma pomóc branży turystycznej.

Rekordowe wsparcie dla Juwenaliów i inicjatyw studenckich

Marszałek poinformował, że tegoroczne Juwenalia w Białymstoku otrzymają rekordowe dofinansowanie z budżetu województwa podlaskiego. Nie zdradził jednak kwoty. – Chcemy, aby ta impreza była coraz lepsza i aby coraz więcej młodych ludzi mogło się na niej bawić – podkreślił. Dodał, że jako były przewodniczący parlamentu studentów, rozumie potrzeby młodzieży i docenia ich rolę w rozwoju regionu.

Marszałek zaznaczył, że wsparcie nie ogranicza się jedynie do Juwenaliów. Województwo finansowo i patronacko wspiera również wydarzenia takie jak East Design Days na Politechnice Białostockiej, Medykalia oraz konferencje organizowane przez studentów.

Podlaska Marka Roku

Dziś rozpoczął się nabór zgłoszeń d0 konkursu Podlaska Marka Roku. Marszałek opisał tę inicjatywę jako „podkreślenie tego, co w naszym województwie jest najpiękniejsze, najsmaczniejsze i najbardziej przedsiębiorcze”. Konkurs ma nowoczesny wymiar, dzięki nowym kategoriom związanym z technologią, co – jak zauważył marszałek – jest odpowiedzią na zmieniającą się rzeczywistość. Marszałek zachęcał do udziału w konkursie, podkreślając, że już sama nominacja jest wyróżnieniem i sposobem na promocję produktów i inicjatyw.

Podlaski Bon Turystyczny

W odpowiedzi na trudności branży turystycznej wynikające z sytuacji geopolitycznej, zarząd województwa podlaskiego zamierza w lutym wprowadzić Podlaski Bon Turystyczny. – Zabezpieczyliśmy 1,5 miliona złotych na dopłaty dla hotelarzy, właścicieli pensjonatów i apartamentów, aby zachęcić turystów do odwiedzenia naszego regionu – wyjaśnił marszałek. Program ma promować Podlasie jako miejsce atrakcyjne i bezpieczne, szczególnie na krótkie wyjazdy.

Centralny Ośrodek Sportu w Białymstoku

Jednym z najbardziej ambitnych planów omawianych w wywiadzie była inicjatywa utworzenia Centralnego Ośrodka Sportu w Białymstoku. Marszałek przypomniał, że władze województwa były jednymi z pierwszych, które podpisały list intencyjny w tej sprawie. – To odpowiedź na pomysł ministra sportu, aby COS-y powstawały w miastach akademickich, łącząc sport na najwyższym poziomie z edukacją – mówił Prokorym. Obecnie trwają rozmowy dotyczące lokalizacji oraz przypisania ośrodka do konkretnej dyscypliny sportu.

Współpraca uczelni z biznesem

Marszałek zwrócił uwagę na potrzebę intensyfikacji współpracy pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami. Przykładem takich działań jest umowa o wartości 53 milionów złotych podpisana przez Politechnikę Białostocką, Uniwersytet w Białymstoku oraz podlaskie parki krajobrazowe. Dzięki tym funduszom Politechnika stworzy m.in. bank bioróżnorodności.

Życzenia dla studentów

Na zakończenie wywiadu marszałek złożył życzenia studentom, podkreślając, by „pasja do nauki nigdy nie gasła”. Wyraził nadzieję, że młodzi ludzie wezmą odpowiedzialność za rozwój regionu, kontynuując naukę na kierunkach nowatorskich i praktycznych. (AJ)

Posłuchaj całej rozmowy z marszałkiem Łukaszem Prokorymem.

