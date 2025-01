Podlaska Marka Roku 2024. Od 15 stycznia będzie trwał nabór zgłoszeń

14 stycznia, 2025

Podlaska Marka Roku 2024, fot. Hanna Kość Podlaska Marka Roku 2024, fot. Hanna Kość

Kategorie są takie same, ale dwukrotnie wzrosła wartość nagrody dla zwycięzców. W konkursie Podlaska Marka Roku od środy (15.01) będzie można zgłaszać swoje propozycje.

To już 21. edycja konkursu Podlaska Marka Roku. Nagroda przyznawana jest najciekawszym inicjatywom, najpiękniejszym miejscom i najlepszym produktom, które powstały w naszym regionie.

– Cele są cały czas aktualne, one się przez lata nie zmieniły, mimo że konkurs się zmieniał i ewoluował. To jest pokazywanie tego, co jest w naszym województwie najpiękniejsze, najnowocześniejsze, najsmaczniejsze, stąd te różne kategorie, ale także podkreślenie naszych nowych ambasadorów, czy to w zakresie ambasadora województwa, czy ambasadora gospodarki województwa podlaskiego – mówi Łukasz Prokorym, marszałek województwa podlaskiego.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 7 lutego. Do wyboru jest 10 kategorii: produkt spożywczy, produkt użytkowy, inwestycja, odkrycie, wydarzenie, kultura, społeczeństwo, biznes, projekt 4.0, marka bez barier.

– Można zgłaszać przedsięwzięcia, które były zorganizowane w zeszłym roku, można zgłaszać inwestycje, które powstały do końca zeszłego roku, można zgłaszać produkty spożywcze, może nowe wydarzenia, które powstały, także dowolność jest naprawdę wielka – podkreśla ówi Ewa Suprunowicz, dyrektor Biura Zarządzania Promocją Województwa. – Mieliśmy około 22 tysiące zgłoszeń przez wszystkie lata naszego konkursu i około 18 tysięcy głosów oddanych w konkursie Podlaska Marka Konsumentów.

Następnie lista kandydatów zostanie opublikowana. Kolejny etap to pierwsze posiedzenie kapituły konkursowej, które zaplanowano w dniach 17–18 marca. Jej efektem będzie ogłoszenie 30 nominowanych (po trzech z każdej kategorii). W dniach 24–31 marca odbędzie się głosowanie. Na początku kwietnia natomiast odbędzie się drugie posiedzenie kapituły i wybór laureatów. Zwycięzców poznamy podczas gali finałowej zaplanowanej na 15 maja w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

W ubiegłorocznej edycji konkursu dwie inicjatywy z Politechniki Białostockiej otrzymały tytuł Podlaskiej Marki Roku. To East Design Days w kategorii „Wydarzenie” i Juwenalia Białystok w kategorii „Kultura”. (hk)