Trwają Wojskowe Targi Służby i Pracy. Posłuchaj relacji, aby dowiedzieć się co oferuje służba mundurowa i Politechnika Białostocka

4 kwietnia, 2025

Ludzie z wszystkich branż, z różnym doświadczeniem i w każdym wieku mogą znaleźć zatrudnienie w służbach mundurowych. Przekonać się o tym można na Wojskowych Targach Służby i Pracy, które w piątek (04.04) i w sobotę (05.04) odbywają się na Chorten Arenie.

W punktach rekrutacyjnych osoby zainteresowane służbą w wojsku mogą znaleźć kompleksową informację o rekrutacji do Sił Zbrojnych. Są stanowiska całych sił zbrojnych, czyli Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej, jak również Siły Specjalne. Jest też możliwość spotkać się z osobami, które kształcą się w uczelniach wojskowych.

– W Białymstoku obchodzimy centralne Wojskowe Targi Służby i Pracy. W tym mieście szczególnym, ponieważ tutaj tworzy się I Dywizja Piechoty Legionów. Tutaj też mamy bardzo fajne wyniki, jeśli chodzi o nabór do służby wojskowej. Dużo młodzieży garnie się w nasze szeregi. Te targi służą przede wszystkim zachęceniu, pokazaniu, że każdy z nas może zostać żołnierzem Wojska Polskiego, ale trzeba spróbować – mówi płk Dariusz Szorc, szef Ośrodka Zamiejscowego w Białymstoku Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Wśród stanowisk jest też Politechnika Białostocka, które prezentuje sprzęt, który może być wykorzystywany w wojsku. To m.in. modularny system obserwacyjno – inspekcyjny, łazik typu Next i robot Polonez, czyli platformy poszukiwawcze.

– Współczesne wojsko to miejsce, w których mogą się zrealizować informatycy, elektrycy, mechanicy, budowlańcy, inżynierowie środowiska, specjaliści od zarządzania i mnóstwo absolwentów tych kierunków, które w naszej uczelni są reprezentowane. Z resztą proszę popatrzeć nawet na samą wystawę, na to co nasi studenci pokazują. Są to elementy, które w bardzo łatwy sposób mogą być wykorzystane i adaptowane w celach wojskowych, w celach obronności państwa – podkreśla prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej.

Na Wojskowych Targach Służby i Pracy na Chorten Arenie można także zobaczyć najnowocześniejszy sprzęt wojskowy m.in. czołgi K2 i Abrams czy Gladius oraz różnego rodzaju drony czy cysternę wodną. Targi trwają w piątek (04.04) i w sobotę (05.04) od 09:00 do 18:00. Radio Akadera jest patronem medialnym targów. (hk)

Relacja Hanny Kość: