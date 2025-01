Bioróżnorodność Podlasia pod ochroną. Marszałek, podlaskie uczelnie i Parki Krajobrazowe – łączą siły

Projekt obejmuje szereg inicjatyw, począwszy od utworzenia banku genów roślin w młynie wodnym w Turtulu, poprzez utworzenie parku różnorodności biologicznej, aż po opracowanie monografii grzybów podlaskich.

– Nasz region jest wyjątkowy pod względem przyrodniczym i nie jest bardzo zniszczony działalnością człowieka mówi marszałek województwa Łukasz Prokorym, który jednocześnie dodaje, że jest to idealne miejsce do prowadzenia tego typu działalności.

Politechnika Białostocka jest jednym z kluczowych partnerów projektu. Nie zabraknie kolekcji roślin i banku ekstraktów grzybowych.

– Politechnika Białostocka przede wszystkim zajmie się identyfikacją tych unikalnych roślin i grzybów naszego regionu po to, żeby stworzyć między innymi kolekcję zachowawczą, herbarium, żeby rozwinąć bank ekstraktów grzybów, a wszystko po to, żeby chronić rośliny i grzyby naszego regionu, żeby przetrwały one jak najdłużej. Ponadto, te działania zakończą się przygotowaniem wtomowej monografii poświęconej grzybom naszego regionu, a także przygotowaniu czerwonej księgi flory i grzybów naszego regionu – podkreśla rektor Politechniki Białostockiej, dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, profesor PB.