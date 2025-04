Weekendowy rozkład jazdy – 5 i 6 kwietnia

4 kwietnia, 2025

Przed nami weekend pełen emocji! W Białymstoku czeka na Was mnóstwo wydarzeń – koncerty, spektakle i inne atrakcje. Sprawdźcie, co będzie się działo w mieście w sobotę i niedzielę.

Koncerty

Grunge Night – Tribute to Seattle Big Four

5 kwietnia – Klub Muzyczny Sześcian

Wieczór pełen klasycznych brzmień Seattle! Zespół Goat of Arms odda hołd wielkiej czwórce grunge’u – Nirvanie, Pearl Jam, Alice in Chains i Soundgarden. Na scenie pojawią się doświadczeni polsko-białoruscy muzycy, których łączy miłość do tego gatunku.

XXXVIII Festiwal Piosenki Żeglarskiej Kopyść 2025

5 kwietnia – Sala Forum

Legendarna impreza dla miłośników szant! W ramach festiwalu odbędą się dwa jubileuszowe koncerty: 40-lecie zespołu Mechanicy Shanty (Mechanicy Shanty, Flash Creep, Sąsiedzi, Shanty Roots, Szkocka Trupa, Waldemar Mieczkowski i inni) oraz 40-lecie zespołu Cztery Refy (Cztery Refy, Flash Creep, Qftry, Tom Lewis, North Cape, Banana Boat i inni).

Łukasz Wiśniewski Trio

6 kwietnia – Klub Muzyczny Sześcian

Blues, folk i jazz w najlepszym wydaniu! Wirtuozeria Łukasza Wiśniewskiego, Jana Gałacha i Marcina Hilarowicza gwarantuje niezapomniane muzyczne przeżycia.

Jan Kondrak – wieczór bardowski

6 kwietnia – Zmiana Klimatu

Wielki głos polskiej piosenki poetyckiej. Jan Kondrak zaprezentuje autorskie utwory oraz interpretacje klasyków: Cohena, Dylana, Stachury, Kaczmarskiego i innych.

Pietrucha/Zalewska – neofolkowy duet

6 kwietnia – Sala Forum

Julia Pietrucha i Marta Zalewska stworzyły projekt pełen emocji, inspirowany amerykańską muzyką neofolk, americana, country i bluegrass. Intymne brzmienia, dwugłos i akustyczne aranżacje – to koncert dla tych, którzy cenią muzykę pełną duszy.

Koncerty w samo południe: Johann Sebastian Bach – Wariacje Goldbergowskie

6 kwietnia – Galeria im. Sleńdzińskich

Dla fanów muzyki klasycznej – Anna Urszula Kucharska zagra na klawesynie arcydzieło Bacha.

Spektakle

Autostrada

5 i 6 kwietnia – Teatr Dramatyczny

Czarna komedia o życiu, śmierci i… miłości na środku pustyni. Główny bohater Charlie, mając nieuleczalną chorobę, spotyka Wally’ego – personifikację Śmierci. Czy jego los jest przesądzony?

Wieczór Trzech Króli – klasyka Szekspira

5 i 6 kwietnia – Teatr Dramatyczny

Historia miłości, tożsamości i przebieranek w komediowym stylu Szekspira.

Tamtamtam i Tututu – kabaret dla najmłodszych

5 kwietnia – Białostocki Teatr Lalek

Dwa smoki, tajemnicza góra i deszczowy dzień – pełna humoru historia dla dzieci.

Amelka, bóbr i król na dachu

5 i 6 kwietnia – Białostocki Teatr Lalek

Baśniowa opowieść pełna przygód i niespodzianek dla małych i dużych widzów.

Urodziny Elsy, czyli bal księżniczek

5 kwietnia – Nie Teatr

Muzyczny spektakl dla dzieci – wielki bal w królestwie Elsy.

Stryjeńska. Let’s dance Zofia!

6 kwietnia – Nie Teatr

Historia Zofii Stryjeńskiej, artystki balansującej między sztuką a codziennym życiem. Po spektaklu spotkanie z aktorką Dorotą Landowską.

Psi Gang: Wielka akcja ratunkowa

6 kwietnia – Nie Teatr

Edukacyjna bajka muzyczna o przygodach czworonożnych bohaterów, którzy pomagają zwierzętom w lesie.

Wierszalin. Reportaż o końcu świata

5 kwietnia – Teatr Wierszalin

Mroczna historia inspirowana wydarzeniami z Podlasia. Spektakl w reżyserii Piotra Tomaszuka.

Inne wydarzenia

Jarmark Ogrodniczy „Kresowy Ogród”

5 i 6 kwietnia – plac przed Teatrem Dramatycznym im. A. Węgierki

Jubileuszowa, XX edycja targów ogrodniczych w Białymstoku! Wśród wystawców znajdą się producenci roślin, kwiatów, krzewów, bylin, cebul kwiatowych oraz traw ozdobnych. Nie zabraknie także regionalnych smakołyków i rękodzieła. Organizatorzy przewidzieli atrakcje dla najmłodszych.

70. Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – eliminacje miejskie

6 kwietnia – Klub Fama

Młodzież i dorośli miłośnicy żywego słowa zmierzą się w czterech kategoriach: recytacja, turniej poezji śpiewanej, teatr jednego aktora oraz „wywiedzione ze słowa”. Konkurs ma na celu podtrzymanie tradycji recytatorskiej i artystycznej interpretacji tekstu.

Skocz na zajęcia! – warsztaty dla dzieci

6 kwietnia – Muzeum Fotografii Wiktora Wołkowa w Turośni Kościelnej

Rodzinne warsztaty poświęcone tajemniczemu i skocznemu zwierzęciu – zającowi. Uczestnicy poznają jego zwyczaje i rolę w tradycji wielkanocnej, a w części warsztatowej wykonają własne tekturowe figurki. Zajęcia dla dzieci w wieku 6-12 lat.

Talerz sederowy na święto Pesach – wykład

6 kwietnia – Muzeum w Tykocinie

Spotkanie w ramach cyklu „Zabytki jako świadkowie historii”. Uczestnicy poznają znaczenie talerza sederowego w tradycji żydowskiej i jego symboliczne elementy, nawiązujące do wyjścia Izraelitów z Egiptu.

Pasja i Zmartwychwstanie – prezentacja ikon

5 kwietnia – Muzeum Ikon w Supraślu

Spotkanie poświęcone ikonie Ukrzyżowania ze scenami pasyjnymi z przełomu XVII/XVIII wieku. Uczestnicy poznają symbolikę klejmów, czyli miniaturowych przedstawień narracyjnych otaczających centralną scenę.

Zdumiewające wydarzenie – warsztaty rodzinne

6 kwietnia – Muzeum Ikon w Supraślu

Warsztaty poświęcone scenie Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, ukazanej w ikonografii sakralnej. Uczestnicy wykonają własne przedstawienia techniką sgraffito. Zajęcia dla dzieci w wieku 4-12 lat wraz z opiekunami.

Pocztówka do Sybiraka – warsztaty plastyczne

5 kwietnia – Muzeum Pamięci Sybiru

Inspiracją do twórczej pracy stanie się wystawa „Bezkres Sybiru”, prezentująca życie zesłańców. Po zwiedzaniu ekspozycji uczestnicy wykonają własne pocztówki, upamiętniające Sybiraków.

Kolejowa sobota w zabytkowym pociągu

5 kwietnia – Muzeum Kolejnictwa

Zwiedzanie muzeum z podziałem na sekcje tematyczne, projekcje archiwalnych filmów o kolejnictwie oraz możliwość poprowadzenia symulatora pociągu EN57. W ramach wydarzenia odbędą się również przejazdy historycznymi składami, w tym pociągami „Kolejarz", „Żubr" i „Puszcza" w klasycznym oliwkowym malowaniu.