Leonhard Euler: geniusz matematyki i mistrz wszechstronności. Opowiada dr hab. Czesław Bagiński

12 lutego, 2025

dr hab. Czesław Bagiński, autor audycji „O matematyce i matematykach”, fot. A. Jakuć dr hab. Czesław Bagiński, autor audycji „O matematyce i matematykach”, fot. A. Jakuć

Kim był największy geniusz matematyczny wszech czasów? Leonhard Euler – postać, której dorobek naukowy do dziś zadziwia swoją wszechstronnością i objętością – to bohater najnowszego odcinka audycji „O matematyce i matematykach”. Profesor Czesław Bagiński opowiada o życiu człowieka, który na zawsze zmienił oblicze nauki, pozostawiając po sobie ponad 850 prac naukowych i tysiące przełomowych pomysłów.

Posłuchaj audycji „O matematyce i matematykach: Leonhard Euler”.

Leonhard Euler urodził się 15 kwietnia 1707 roku w Bazylei. Od najmłodszych lat wykazywał wyjątkowy talent matematyczny, co dostrzegł jego mentor Johann Bernoulli – wybitny uczony tamtej epoki. Euler szybko osiągnął pierwsze naukowe sukcesy, zdobywając międzynarodowe uznanie jeszcze przed dwudziestym rokiem życia.

– Bernoulli widział w młodym Eulerze przyszłego giganta nauki i przekonał jego ojca, by pozwolił mu rozwijać karierę matematyczną, a nie duchowną – podkreśla profesor Bagiński.

Audycja przedstawia nie tylko naukowe osiągnięcia Eulera, ale także jego niezwykłe cechy charakteru. Był człowiekiem pogodnym, otwartym, pełnym energii i humoru, a jednocześnie krytycznym i pewnym siebie. Co ciekawe, nawet w zaawansowanym wieku, gdy stracił wzrok, Euler kontynuował swoją działalność naukową, dyktując swoje odkrycia asystentom.

– Euler mawiał, że najlepsze pomysły przychodziły mu do głowy podczas opieki nad dziećmi – wspomina profesor.

Jego dorobek naukowy jest gigantyczny: od matematyki i mechaniki, przez astronomię i fizykę, aż po teologię. Jest autorem takich podstawowych koncepcji jak funkcje matematyczne, symbole funkcji trygonometrycznych czy liczba E (podstawa logarytmów naturalnych).

– Trudno sobie wyobrazić dzisiejszą naukę bez wkładu Eulera. To on wprowadził wiele oznaczeń, których używamy do dziś – tłumaczy profesor Bagiński.

Leonhard Euler, który zmarł w 1783 roku, jest symbolem geniuszu, wytrwałości i pasji do wiedzy. Dzięki audycji „O matematyce i matematykach” poznajemy nie tylko jego osiągnięcia, ale także ludzką stronę – człowieka, który łączył genialny umysł z życzliwością i skromnością. (AJ)

