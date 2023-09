Kupcy z Targowiska Miejskiego przy Kawaleryjskiej liczą na zmiany

7 września, 2023

Targowisko przy Kawaleryjskiej/Fot. A. Topczewska Targowisko przy Kawaleryjskiej/Fot. A. Topczewska

Trwają prace remontowe na Targowisku Miejskim przy ul. Kawaleryjskiej, powstał też sektor owocowo-warzywny, a w Budżecie Obywatelskim pojawiły sie projekty związane z modernizacją tego miejsca. Ale w środku tygodnia na początku września ruch na targowisku jest niewielki, większość kupujących to przyjezdni, a sprzedawcy nie ukrywają: jest źle, nie ma klientów, liczymy na zmiany.

Do białostockiego Budżetu Obywatelskiego zostały zgłoszone cztery projekty dotyczące Targowiska Miejskiego. Są to: Modernizacja Targowiska Miejskiego w Białymstoku, Wyznaczenie miejsc sprzedaży staroci przez seniorów, SWAP Market i Garage Sale na Targowisku Miejskim przy ul. Kawaleryjskiej i Festyn rodzinny. Głosowanie w BO2024 na te pomysły będzie możliwe od 26 września do 9 października.

– Liczymy na głosy mieszkańców, bo on jest ważny – bo tam są miejsca pracy. Poza tym modernizujemy targowisko – mówi prezydent Tadeusz Truskolaski.

Wśród bieżących prac związanych z porządkowaniem terenu po likwidacji obiektów oraz prac remontowych przewidziane zostały: wymiana kompletu drzwi wejściowych do pawilonu nr 6, wymiana szyb w pawilonie A, naprawa instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, ubytków nawierzchni, prace konserwatorskie.

Na Targowisku Miejskim powstał eż sektor owocowo-warzywny (od strony ul. Kawaleryjskiej), gdzie producenci i rolnicy sprzedają m.in. wyroby własnej produkcji, przetwory mleczne, własne wypieki, jaja, kiszonki, miody, czy też sadzonki, kwiaty balkonowe, krzewy ozdobne. – Aby rynek sie przyjął trzeba czasu. Na razie sprzedajacych jest niewielu, ale kilienci są zadowoleni – ocenia jeden ze sprzedających rolników.

Tak źle jeszcze nie było, ruch jest słaby – podkreślają kupcy. – Najbardziej chcielibyśmy klientów. Być może pomogą realizacje z Budżetu Obywatelskiego.

Z handlujacymi i kupujacymi na targowiski przy Kawaleryjskiej rozmawiała Aneta Topczewska:

O sytuacji na Targowsiku Miejskim rozmawialiśmy także w lutym br: Bazar umiera? Kupcy z targowiska miejskiego przy Kawaleryjskiej są załamani

W planach na ten rok jest m.in. modernizacja budynku szaletu (od strony ul. Kawaleryjskiej), rozpoczęcie prac związanych z przebudową nawierzchni utwardzonych, budowa wjazdu na targowisko od strony ul. Kawaleryjskiej, wykonanie zadaszenia i stoisk handlowych na utwardzonej nawierzchni od strony ul. Kawaleryjskiej, zaprojektowanie budynku biurowo-administracyjnego, wymiana części ogrodzenia wzdłuż ul. Ciołkowskiego wraz z montażem bramy przesuwnej z automatyką. Na terenie targowiska pojawia się też zieleń – informuje białostocki magistrat.

Na targowisku sukcesywnie wyznaczane są miejsca do parkowania samochodów poprzez oznakowanie oraz malowanie nowych linii, dzięki czemu została uwolniona część parkingu od ul. Kawaleryjskiej z przeznaczeniem dla autokarów z klientami zza wschodniej granicy. Autokary pojawiają się pomimo zamkniętej granicy z Białorusią – przejeżdżają przez Litwę.

Na prośbę kupców zostały zmienione godziny otwarcia targowiska. W soboty czynne jest już od godz. 5.00. Natomiast otwarcie targowiska zostało wydłużone do godz. 17.00 – na wjazd samochodów kurierskich z dostawami/wywozem towarów.

Targowisko Miejskie przy Kawaleryjskiej od lat jest największym miejscem targowym w województwie podlaskim. Tu można kupić w atrakcyjnych cenach odzież, artykuły gospodarstwa domowego, ogrodnicze, motoryzacyjne, wyroby jubilerskie i gastronomiczne. (at)