Chiny bliżej niż myślisz – spotkanie ze studentami z Tianjin w Politechnice Białostockiej

1 czerwca, 2026

Chiny bliżej niż myślisz – spotkanie ze studentami z Tianjin w Politechnice Białostockiej

Spotkanie z studentami z Chin (1) fot. Paweł Cybulski
Można było poznać kulturę i tradycje Chin bez opuszczania Białegostoku. W Domu Studenta Alfa Politechniki Białostockiej odbyło się spotkanie z udziałem studentów z Chin studiujących na uczelni w ramach Międzynarodowej Szkoły Inżynierskiej Uniwersytetu w Tiencin.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Centrum Współpracy Polsko-Chińskiej Politechnika Białostocka i było okazją do bezpośredniego kontaktu z kulturą Państwa Środka oraz rozmów o codziennym życiu i studiowaniu w Chinach.

Podczas spotkania dwójka studentów z Chin zaprezentowała najciekawsze atrakcje Tianjinu oraz opowiedziała o tradycyjnych chińskich przysmakach. Uczestnicy mogli nie tylko posłuchać prezentacji, ale również wziąć udział w warsztatach malarskich, które stały się okazją do twórczej integracji i poznania elementów chińskiej sztuki.

Posłuchaj naszej radiowej relacji: 

(pc)

