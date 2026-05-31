Nowości muzyczne #23/2026

31 maja, 2026

W tym tygodniu muzyczne premiery układają się w zaskakująco spójną opowieść: od powrotów legend, przez neurotyczny alt‑rock z prowizorycznego studia, aż po hałaśliwy groove członka Beastie Boys. Na pierwszy plan wysuwa się jednak wyjątkowo osobista płyta tygodnia 84-letniego Paula McCartneya.

A Perfect Circle – Starless

Zespół A Perfect Circle został założony pod koniec lat 90. jako projekt poboczny wokalisty TOOL – Maynarda Jamesa Keenana i jego przyjaciela Billy’ego Howerdela. Grupa wraca po latach ciszy z premierowym singlem „Starless” – pierwszym od czasu albumu Eat the Elephant (2018). To nie cover King Crimson, lecz w pełni autorska kompozycja, która łączy cięższe gitarowe fragmenty z subtelną, mroczną atmosferą charakterystyczną dla zespołu. Produkcją zajął się Billy Howerdel, a za perkusję odpowiada powracający do składu Josh Freese.

Utwór ukazał się tuż przed startem europejskiej trasy, która dotrze również do Polski. 10 czerwca 2026 roku A Perfect Circle zagrają na Torwarze.

Mike D – What We Got

Mike D – członek Beastie Boys – rozkręca swoją solową karierę. Singiel „What We Got” rozwija kierunek zapoczątkowany debiutanckim solowym utworem „Switch Up”: dużo przesterowanych gitar, groove, wyważone tempo i produkcja, która bardziej sugeruje nowy rozdział niż nostalgiczny powrót. To kolejna odsłona pierwszej od 15 lat nowej muzyki stworzonej przez członka Beastie Boys.

Utwór powstał podczas eksperymentalnych sesji z udziałem synów artysty i grupy współpracowników, a premiera zbiegła się z wyprzedanymi koncertami w Nowym Jorku. Latem Mike D po raz pierwszy od lat zagra również w Europie.

Trotuary – Obcasy