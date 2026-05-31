31 maja, 2026

Nowości muzyczne #23/2026

W tym tygodniu muzyczne premiery układają się w zaskakująco spójną opowieść: od powrotów legend, przez neurotyczny alt‑rock z prowizorycznego studia, aż po hałaśliwy groove członka Beastie Boys. Na pierwszy plan wysuwa się jednak wyjątkowo osobista płyta tygodnia 84-letniego Paula McCartneya.

 

 

A Perfect Circle – Starless

Zespół A Perfect Circle został założony pod koniec lat 90. jako projekt poboczny wokalisty TOOL – Maynarda Jamesa Keenana i jego przyjaciela Billy’ego Howerdela. Grupa wraca po latach ciszy z premierowym singlem „Starless” – pierwszym od czasu albumu Eat the Elephant (2018). To nie cover King Crimson, lecz w pełni autorska kompozycja, która łączy cięższe gitarowe fragmenty z subtelną, mroczną atmosferą charakterystyczną dla zespołu. Produkcją zajął się Billy Howerdel, a za perkusję odpowiada powracający do składu Josh Freese.

Utwór ukazał się tuż przed startem europejskiej trasy, która dotrze również do Polski. 10 czerwca 2026 roku A Perfect Circle zagrają na Torwarze.

 
Mike D – What We Got
 
Mike D – członek Beastie Boys – rozkręca swoją solową karierę. Singiel „What We Got” rozwija kierunek zapoczątkowany debiutanckim solowym utworem „Switch Up”: dużo przesterowanych gitar, groove, wyważone tempo i produkcja, która bardziej sugeruje nowy rozdział niż nostalgiczny powrót. To kolejna odsłona pierwszej od 15 lat nowej muzyki stworzonej przez członka Beastie Boys.
 
Utwór powstał podczas eksperymentalnych sesji z udziałem synów artysty i grupy współpracowników, a premiera zbiegła się z wyprzedanymi koncertami w Nowym Jorku. Latem Mike D po raz pierwszy od lat zagra również w Europie.
 
 
Trotuary – Obcasy

Jeżeli mieliście dosyć alt rockowych, post-punkowych zagrywek odwołujących się do nowofalowego sznytu i 90’sowych brzmień gitar, to trafiliście źle, bo Trotuary starają się uchwycić dokładnie te klimaty. Projekt stworzył i napędził pochodzący z Saskiej Kępy songwriter P.A. Szerle, który debiutancką płytę Trotuarów nagrał w pojedynkę, w domowym studio zaaranżowanym… w zabytkowym Moście Poniatowskiego. Poproszony o zdefiniowanie gatunku w którym się obraca, podejrzliwie patrząc wypluwa monolog „neurotic millenial romanic urban surf-alt-psychedelic-indie-post-punk”.

Pytany o inspiracje jednym tchem wykrzykuje: Pixies, The Gun Club, Wipers, Wire, The Fall, Guided By Voices, Apteka, Janerka, Homo Twist – zaznaczając jednocześnie, że nie ma pojęcia czy jego muzyka ma cokolwiek wspólnego z którymś z wyżej wymienionych zespołów. 

Premiera debiutanckiej płyty planowana jest na 23 października nakładem trójmiejskiej wytwórni S7 Records.

 
Płyta tygodnia: Paul McCartney – The Boys of Dungeon Lane
Paul McCartney wraca z 18. solowym albumem – i jest to jeden z najbardziej osobistych projektów w jego dorobku. The Boys of Dungeon Lane to zbiór wspomnień z dzieciństwa w powojennym Liverpoolu, opowieści o rodzinie, pierwszych muzycznych przygodach i miejscach, które ukształtowały przyszłego Beatlesa.
 
Album powstawał przez pięć lat, w krótkich sesjach między trasami koncertowymi, a McCartney gra na większości instrumentów, nawiązując do ducha swojego debiutu, albumu McCartney z 1970 roku. Brzmieniowo to eklektyczna mieszanka: rock w duchu Wings, beatlesowskie harmonie, intymne ballady i charakterystyczne groove’y. Wszystko spina jedna rzecz – absolutnie rozpoznawalny styl 84-latka!
 
Tracklista:
1. As You Lie There
2. Lost Horizon
3. Days We Left Behind
4. Ripples in a Pond
5. Mountain Top
6. Down South
7. We Two
8. Come Inside
9. Never Know
10. Home to Us
11. Life Can Be Hard
12. First Star of the Night
13. Sailsman Saint
14. Momma Gets By
 
(kk)
