Nowości muzyczne #23/2026

W tym tygodniu muzyczne premiery układają się w zaskakująco spójną opowieść: od powrotów legend, przez neurotyczny alt‑rock z prowizorycznego studia, aż po hałaśliwy groove członka Beastie Boys. Na pierwszy plan wysuwa się jednak wyjątkowo osobista płyta tygodnia 84-letniego Paula McCartneya.
A Perfect Circle – Starless
Zespół A Perfect Circle został założony pod koniec lat 90. jako projekt poboczny wokalisty TOOL – Maynarda Jamesa Keenana i jego przyjaciela Billy’ego Howerdela. Grupa wraca po latach ciszy z premierowym singlem „Starless” – pierwszym od czasu albumu Eat the Elephant (2018). To nie cover King Crimson, lecz w pełni autorska kompozycja, która łączy cięższe gitarowe fragmenty z subtelną, mroczną atmosferą charakterystyczną dla zespołu. Produkcją zajął się Billy Howerdel, a za perkusję odpowiada powracający do składu Josh Freese.
Utwór ukazał się tuż przed startem europejskiej trasy, która dotrze również do Polski. 10 czerwca 2026 roku A Perfect Circle zagrają na Torwarze.
Jeżeli mieliście dosyć alt rockowych, post-punkowych zagrywek odwołujących się do nowofalowego sznytu i 90’sowych brzmień gitar, to trafiliście źle, bo Trotuary starają się uchwycić dokładnie te klimaty. Projekt stworzył i napędził pochodzący z Saskiej Kępy songwriter P.A. Szerle, który debiutancką płytę Trotuarów nagrał w pojedynkę, w domowym studio zaaranżowanym… w zabytkowym Moście Poniatowskiego. Poproszony o zdefiniowanie gatunku w którym się obraca, podejrzliwie patrząc wypluwa monolog „neurotic millenial romanic urban surf-alt-psychedelic-indie-post-punk”.
Pytany o inspiracje jednym tchem wykrzykuje: Pixies, The Gun Club, Wipers, Wire, The Fall, Guided By Voices, Apteka, Janerka, Homo Twist – zaznaczając jednocześnie, że nie ma pojęcia czy jego muzyka ma cokolwiek wspólnego z którymś z wyżej wymienionych zespołów.
Premiera debiutanckiej płyty planowana jest na 23 października nakładem trójmiejskiej wytwórni S7 Records.
1. As You Lie There
2. Lost Horizon
3. Days We Left Behind
4. Ripples in a Pond
5. Mountain Top
6. Down South
7. We Two
8. Come Inside
9. Never Know
10. Home to Us
11. Life Can Be Hard
12. First Star of the Night
13. Sailsman Saint
14. Momma Gets By