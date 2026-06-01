Wystartowała rekrutacja na studia w Politechnice Białostockiej. Nowy kierunek to Cyberbezpieczeństwo

1 czerwca, 2026

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

Od 1 czerwca kandydaci mogą rejestrować się na studia w Politechnika Białostocka . Uczelnia rozpoczęła nabór na rok akademicki 2026/2027, przygotowując ponad 2 tysiące miejsc na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia. Nowością w ofercie jest kierunek Cyberbezpieczeństwo.

Na przyszłych studentów czekają 2072 miejsca na 32 kierunkach studiów pierwszego stopnia oraz 135 miejsc na trzech kierunkach studiów drugiego stopnia. Jak podkreślała rektor Politechniki Białostockiej, Marta Kosior-Kazberuk, oferta uczelni jest stale dostosowywana do potrzeb rynku pracy i wyzwań współczesnej gospodarki.

Nowy kierunek Cyberbezpieczeństwo powstał we współpracy z ekspertami zajmującymi się zwalczaniem cyberprzestępczości oraz przedstawicielami branży IT. Siedmiosemestralne studia inżynierskie mają przygotowywać specjalistów do ochrony systemów informatycznych, analizowania zagrożeń i reagowania na cyberataki.

Uczelnia rozwija także kierunki uruchomione w ostatnich latach, takie jak Data Science, Elektromobilność, Zarządzanie Projektami, Transport czy Agroekobiznes. Modernizowane są również najbardziej rozpoznawalne kierunki techniczne, m.in. Informatyka, Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika. Coraz większy nacisk kładziony jest na wykorzystanie sztucznej inteligencji, naukę projektową i zajęcia realizowane w nowoczesnych laboratoriach.

Kandydaci mają czas na rejestrację do 13 lipca. Szczegółowe informacje o kierunkach, harmonogramie naboru i zasadach kwalifikacji dostępne są TUTAJ

(pc)