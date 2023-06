Kontrapas, śluza rowerowa – nowości dla rowerzystów w Białymstoku

19 czerwca, 2023

Śluza rowerowa/ Fot. Bartosz Czarniecki/Rowerowy Białystok

Trzy nowości dla rowerzystów, ale i dla kierowców, powstają się na ulicy Wesołej. To pas rowerowy, kontrapas dla rowerzystów oraz śluza rowerowa. Rowerowy Białystok ustawi tam specjalne tablice, by pomóc uczestnikom ruchu drogowego zrozumieć, na czym polegają wprowadzone zmiany i jak prawidłowo się poruszać.

Nowości powstają w ramach trwającej inwestycji pn. „Połączenie dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesołej i Jerzego Waszyngtona w Białymstoku”.

Taki kontrapas to absolutna nowość w Białymstoku. To specjalny pas rowerowy wytyczany na drogach jednokierunkowych w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów – tłumaczy Bartosz Czarniecki ze Stowarzyszenia Rowerowy Białystok. – Niestety, ani rowerzyści, ani kierowcy nie wiedzą jak się na nim zachować, bo myślą, że to dwukierunkowa droga. A to jest pas, którym można jechać tylko w jedną stronę.

Dlatego jako Rowerowy Białystok chcemy przeprowadzić akcję edukacyjną. – Przygotowaliśmy specjalne tablice z piktogramami, które ustawimy przy Wesołej, z instrukcją, jak się poruszać – dodaje Bartosz Czarniecki.

A po zakończeniu robót drogowych, w połowie sierpnia zacznie obowiązywać także śluza rowerowa. Prace drogowe na Zwierzynieckiej, Wesołej i Waszyngtona mają zakończyć się do połowy sierpnia (at)

O tym, jak prawidłowo poruszać się po kontrapasie i śluzie tłumaczy tłumaczy Bartosz Czarniecki ze Stowarzyszenia Rowerowy Białystok: