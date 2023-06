Prace drogowe na Zwierzynieckiej, Wesołej i Waszyngtona mają zakończyć się do połowy sierpnia

14 czerwca, 2023

Ulica Zwierzyniecka/Fot. A. Topczewska

Do 16 sierpnia mają zakończyć się prace remontowe na ulicy Zwierzynieckiej. A będzie tam wiele zmian. Kierowcy muszą liczyć się z tym, iż po remoncie organizacja ruchu na tej ulicy zostanie zmieniona, a lewoskręty nie powrócą.

Trwają prace drogowe na ulicy Zwierzynieckiej – to część inwestycji w ramach „Połączenia dróg dla rowerów wzdłuż ulic: Zwierzynieckiej, Wesołej i Jerzego Waszyngtona w Białymstoku”. Zlikwidowany zostanie pas do skrętu w lewo z ul. Świerkowej w ul. Zwierzyniecką i z ul. Zwierzynieckiej na teren Politechniki Białostockiej oraz przejście dla pieszych przez ul. Zwierzyniecką w rejonie skrzyżowania z ul. Świerkową – informuje Agnieszka Zabrocka z Departamentu Komunikacji Społecznej Urzędu Miejskiego w Białymstoku.

Po zakończeniu prac finalnie powstanie: droga dla pieszych i rowerów wzdłuż ul. Jerzego Waszyngtona do ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, kontrapas rowerowy w ul. Wesołej, sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Jerzego Waszyngtona z ul. Wesołą, sygnalizacja świetlna na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym przez ul. Zwierzyniecką w rejonie ul. Wesołej, w rejonie skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej z ul. Wesołą droga dla rowerów i chodnik wraz z przejściem dla pieszych i przejazdem rowerowym przez ul. Zwierzyniecką, w rejonie skrzyżowania ul. Zwierzynieckiej z ul. Świerkową droga dla rowerów, chodniki, przejścia dla pieszych, przejście dla pieszych przez ul. Zwierzyniecką w rejonie zjazdu na teren Politechniki Białostockiej w zmienionej lokalizacji z budową przyłącza do doświetlenia przejścia dla pieszych, poszerzenie pasa jezdni ul. Zwierzynieckiej poprzez wydłużenie lewoskrętu na odcinku od ul. Wesołej do ul. Michała Wołodyjowskiego, jezdnia przez pas dzielący na ul. Zwierzynieckiej umożliwiająca wykonanie manewru zawracania.

Teraz zaawansowanie prac budowlanych wynosi ponad 60 procent. Również do 16 sierpnia mają zostać uruchomione nowe światła na skrzyżowaniu ulic Waszyngtona i Wesołej. (at)