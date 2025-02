Juwenalia Białystok 2025: Największa studencka impreza roku coraz bliżej. Posłuchaj audycji „Samorząd bez cenzury”

6 lutego, 2025

Juwenalia Białystok 2025 zapowiadają się jako niezapomniane wydarzenie. Na scenie głównej zobaczymy Lady Pank, a na scenie hip-hopowej wystąpi Szpaku. To jednak dopiero początek listy artystów, których organizatorzy będą ujawniać sukcesywnie do końca marca. O przygotowaniach do imprezy, nowościach i wyzwaniach organizacyjnych w audycji „Samorząd bez cenzury” opowiedziała Karolina Baluta, koordynatorka Juwenaliów 2025 i studentka piątego roku gospodarki przestrzennej w Politechnice Białostockiej.

Posłuchaj audycji Samorząd bez cenzury: Juwenalia 2025. Gość: Karolina Baluta.

Juwenalia Białystok to już kultowa impreza w regionie. W zeszłym roku wydarzenie zdobyło tytuł Podlaskiej Marki Roku, co tylko potwierdza jego rangę. Tegoroczna edycja odbędzie się 16 i 17 maja na kampusie Politechniki Białostockiej.

– W tym roku planujemy zaskoczyć uczestników nie tylko koncertami, ale również wielkością i rozmachem wydarzenia. Po raz pierwszy będziemy mieli dwie duże sceny – główną oraz hip-hopową. To duża zmiana, ponieważ wcześniej mieliśmy jedną dużą scenę i jedną mniejszą – zaznacza Karolina Baluta.

Wydarzenia towarzyszące

Juwenalia to nie tylko muzyka, ale także wydarzenia integrujące studentów i mieszkańców Białegostoku. Organizatorzy przygotowali wiele atrakcji poprzedzających koncerty.

– Na pewno nie zabraknie kina plenerowego, które w zeszłym roku przyciągnęło tłumy. Planujemy również puppy jogę, czyli ćwiczenia w otoczeniu uroczych piesków, co ma działanie relaksujące i antystresowe. Oprócz tego będzie weekend sportu z turniejami piłki nożnej, siatkówki i szachów, a także wieczór kreatywny, podczas którego uczestnicy będą mogli malować obrazy pod okiem doświadczonych artystów – wymienia Baluta.

Organizacyjne wyzwania

Zorganizowanie tak ogromnej imprezy to logistyczne wyzwanie. Jak zdradziła Karolina Baluta, prace nad tegoroczną edycją ruszyły już w czerwcu ubiegłego roku.

– Poprzednia edycja zakończyła się 18 maja, a my już w czerwcu zaczęliśmy działać. Organizacja Juwenaliów wymaga ogromnej ilości pracy, bo trzeba skoordynować zarówno kwestie artystyczne, jak i logistyczne, a także zadbać o sponsorów – przyznaje Baluta.

Wsparcie finansowe pochodzi m.in. z budżetów województwa podlaskiego (250 tys. zł) i miasta Białystok (100 tys. zł), a także od sponsorów prywatnych.

Parada Studentów

Tradycyjnym elementem Juwenaliów będzie Parada Studentów, która przemierzy ulice Białegostoku.

– Chcemy w tym roku zwiększyć jej rozmach i zmienić miejsce startu na bardziej charakterystyczne dla miasta. Trasa zostanie w dużej mierze taka sama, ale zależy nam na tym, aby podkreślić akademicki charakter wydarzenia – mówi Baluta.

Dlaczego warto się zaangażować?

Organizacja tak dużego przedsięwzięcia to nie tylko wyzwanie, ale i ogromna satysfakcja.

– Uczestnictwo w przygotowaniach do Juwenaliów to nie tylko nauka zarządzania projektem, ale także możliwość zdobycia cennych kontaktów i doświadczenia. Przez lata nauczyłam się pracy z ludźmi, logistyki i organizacji na wielką skalę. Poza tym, to po prostu duża satysfakcja, kiedy widzisz, że to, co tworzysz, cieszy tysiące ludzi – podsumowuje Baluta. (AJ)

