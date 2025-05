Juwenalia Białystok 2025: kino plenerowe było przedostatnim wydarzeniem towarzyszącym festiwalowi

11 maja, 2025

Kino plenerowe, fot. Hanna Kość Kino plenerowe, fot. Hanna Kość

W chłodny niedzielny wieczór kilkadziesiąt osób wzięło udział w kinie plenerowym przed Wydziałem Mechanicznym Politechniki Białostockiej. Było to przedostatnie wydarzenie towarzyszące Juwenaliom Białystok 2025. Festiwal rozpocznie się w piątek (16.05).

W trakcie kina plenerowego widzowie obejrzeli dwa filmy: „Madagaskar” i „Mamma Mia!”.

– Wybrali w tym roku filmy, które bardzo mi się podobają, a że niedziela jest idealnym czasem, żeby spędzić go w gronie przyjaciół, także jestem. Jest troszkę chłodno, ale mamy kocyki. Fajny sposób na spędzenie wolnego czasu. To coś nowego na świeżym powietrzu, jest dość zimno, ale wieczór udany – mówią widzowie kina plenerowego.

Na Juwenaliach wystąpi aż 16 artystów na dwóch dużych scenach. Zagrają m.in. Happysad, Golec uOrkiestra, Kortez, Lady Pank i Zakopower, a na scenie hip-hopowej będzie to Szpaku, Kizo, Oki, Chivas i Paluch. Ponadto będzie namiot klubowy, strefa gastronomiczna, wesołe miasteczko oraz strefa chilloutu.

– Po całym roku pracy na pewno cieszę się, że już jest podsumowanie tego wszystkiego i mam nadzieję, że ludzie odbiorą imprezę bardzo pozytywnie i z dużym entuzjazmem, bo staraliśmy się, żeby ona była jak najbardziej podpasowana pod ludzi, pod ich sugestie z poprzednich lat – mówi Karolina Baluta, koordynatorka główna tegorocznych Juwenaliów.

Dzień przed festiwalem, czyli w czwartek (15.05) zaplanowano jeszcze before juwenaliowy w jednym z białostockich klubów. A same Juwenalia Białystok 2025 rozpoczną się w piątek (16.05) parada studencką z Rynku Kościuszki na kampus Politechniki Białostockiej, w trakcie której studenci przejmą klucze do władania miastem przez dwa dni. (hk)

Relacja Hanny Kość:

