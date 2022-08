Cztery dni różnorodności. Jubileuszowy X Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar

Sierpień 19, 2022

fot. Eliza Bilewicz-Roszkowska/UM Białystok fot. Eliza Bilewicz-Roszkowska/UM Białystok

Ponad 20 wydarzeń w czterech wymiarach: sztuki, muzyki, społeczności i filmu czeka nas w ramach tegorocznego Festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar. Wydarzenie od 25 do 28 sierpnia w Białymstoku. Swoją twórczość zaprezentują artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur.

To dziesiąta, jubileuszowa edycja tej imprezy.

– Festiwal pomyślany był i trwa w formule wielokulturowości, wielonarodowości, jakim jest Podlasie i Białystok – mówi Grażyna Dworakowska, dyrektor Białostockiego Ośrodka Kultury. Szczególnie chcieliśmy podkreślić to poprzez tegoroczną grafikę, której autorką jest graficzka Katarzyna Andrejuk, pracownica Białostockiego Ośrodka Kultury, a także pani Katarzyna Zalewska, która przygotowała projekt do internetu i uruchomiła nam ten plakat. To potwierdza to przenikanie, ruch, który się dzieje i w kulturze i w życiu. Jest to mieszanka, która powoduje, że niektóre akcenty są na wierzch bardziej wysuwane, a niektóre tworzą głębszą warstwę – podkreślała Grażyna Dworakowska, dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury.

Festiwal Wschód Kultury/Inny Wymiar to wspólne przedsięwzięcie trzech miast Polski Wschodniej: Rzeszowa, Lublina i Białegostoku. Nawiązuje do idei partnerstwa wschodniego.

– Jak co roku na koniec wakacji zapraszamy wszystkich do Białegostoku na Festiwal Wschód Kultury. Jest to wyjątkowe wydarzenie. Łączy w sobie różne dziedziny sztuki, muzykę, film, teatr – to wszystko w jednym miejscu przez cztery dni. Zależy nam na tym, aby był to Festiwal, który stanowi bramę na zachód dla tych wszystkich, którzy funkcjonują w krajach partnerstwa wschodniego. Dzięki temu mogą pokazać się tutaj i później zaistnieć szerzej w Europie – mówił Rafał Rudnicki, wiceprezydent Białegostoku.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Festiwalowe imprezy odbywać się będą w różnych przestrzeniach miasta: Kinie Forum, Białostockim Teatrze Lalek, Centrum im. Ludwika Zamenhofa, klubie Fomo, Parku Lubomirskich, Operze i Filharmonii Podlaskiej, czy Bazylice Archikatedralnej.

Inny Wymiar Sztuki oferuje dwie wystawy. „Tam była granica” – fotograficzna podróż Anny Kłosek wzdłuż byłej polsko-radzieckiej granicy zawiodła autorkę do małych wiosek i miasteczek dzisiejszej Ukrainy. Z kolei „Wyśniona historia kina na Podlasiu. Przebudzenie” jest kontynuacją wystawy inscenizowanych zdjęć przedstawiających początki podlaskiej kinematografii. Jej pierwsza część miała premierę podczas ubiegłorocznego Wschodu Kultury i została entuzjastycznie przyjęta. Wystawa przybliży kolejne postaci związane z Białymstokiem i Podlasiem, które wpłynęły na rozwój X muzy w Polsce i na świecie.

W ramach Innego Wymiaru Muzyki odbędą się wyjątkowe koncerty. Zagrają MILO Ensemble (Musical Instruments Logical Organisation Ensemble) – najświeższy projekt muzyczny Dimitriosa „Milo” Kurtisa. Masala Soundsystem i ShazaLaKazoo przygotują wspólny album, którego premierowe wykonanie usłyszymy właśnie podczas tegorocznego festiwalu. W Białymstoku zagra też eksperymentalny zespół Rebel Babel łączący muzykę współczesną z lokalną muzyką tradycyjną. Dla fanów polskiej muzyki elektronicznej mamy koncert jej czołowych przedstawicieli: Jacka Sienkiewcza, Jerzego Przeździeckiego i Dtekka. Usłyszymy także koncert zespołu wokalnego Z Lasu – śpiewającego dawne wielogłosowe pieśni z Polesia, z terenu Ukrainy i Białorusi. Koncert z pogranicza jazzu, muzyki ludowej i improwizacji zagrają Przemysław Strączek Cultural Concept feat. Buba Badjie Kuyateh. W ramach projektu „Kobiety Wschodu III” wystąpią Miss God oraz wokalistki z zespołu Południce, z towarzyszeniem harfy laserowej. W programie znalazły się także koncerty familijne Mikro Teatru – APSIK! z tekstami Jana Brzechwy oraz Grupy Studnia O. oparte na tekstach Mickiewicza i Leśmiana. Wielbicieli muzyki poważnej zapraszamy na koncert organowy Józefa Kotowicza z udziałem sopranistki Urszuli Bardłowskiej.

Inny Wymiar Społeczności to cztery wydarzenia. Podczas dwóch spacerów edukacyjnych „Weekend na Piaskach” uczestnicy poznają lepiej jedno z białostockich osiedli. Po drodze zobaczą historyczne miejsca, powojenne bloki, pawilony handlowe i usługowe, tereny rekreacyjne i przykłady streetartu. „Bajkowy las” na chwilę zagości w parku Lubomirskich – projekt połączy grę, performans i rodzinny piknik, splatając ze sobą taniec, muzykę, historię i zabawę. Z kolei spotkanie z Katarzyną Łozą, autorką książki „Ukraina. Soroczka i kiszone arbuzy” będzie okazją do rozmowy o współczesnej Ukrainie.

W ramach Innego Wymiaru Filmu widzowie obejrzą dwa filmy. Pierwszą propozycją jest „Niedaleko od nieba/Not Far Away From Heaven”, polsko-bułgarski dokument o pewnej zakonnicy, żyjącej samotnie w ruinach spalonego klasztoru i próbującej go odbudować. Drugą opcją – „SHE” – film z 1936 roku, nominowany do Oscara za „najlepszą reżyserię tańca”, której twórcą był pochodzący z Białegostoku wybitny pionier choreografii Benjamin Zemach. Bohater filmu podróżuje do zapomnianej krainy w poszukiwaniu tajemnicy nieśmiertelności jej mieszkańców.

Wydarzenie swoim patronatem medialnym objęło Radio Akadera. Szczegółowy program festiwalu dostępny jest tutaj. (mt)