Cztery dni wypełnione sztuką. Wielkimi krokami zbliża się jubileuszowy 10. Wschód Kultury / Inny Wymiar

Koncerty, wystawy, spacery, działania familijne znalazły się w programie tegorocznego festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar. Wydarzenie rozpocznie się 25 sierpnia i potrwa cztery dni. To już jego dziesiąta edycja.

Inny Wymiar istnieje od 2007 roku, sześć lat później pojawił się w nowej odsłonie, w ramach projektu łączącego we współpracy kulturalnej trzy miasta wschodniej Polski (Białystok, Lublin i Rzeszów) z krajami Partnerstwa Wschodniego.

Od początku prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków współegzystowali ze sobą Polacy, Rosjanie, Białorusini, Tatarzy, Ukraińcy, Litwini, Żydzi i Niemcy. Przywraca pamięć o utraconym, jednocześnie ukazując dokonania współczesne, łączy historię ze współczesnym działaniem artystycznym.

Podczas festiwalu swoją twórczość prezentują zawsze artyści wywodzący się z różnych narodowości i kultur, również tych, które współtworzyły w przeszłości historię i kulturę regionu.

Imprezie patronuje Radio Akadera. (mt)

Program:

25.08 czwartek 18.00 MILO Ensemble (Musical Instruments Logical Organisation Ensembl e ) – koncert

miejsce: Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury 19.30 Górski i Kaufman Bros & Sistas: Wyśniona historia kina na Podlasiu. Przebudzenie – wystawa

miejsce: BOK, foyer kina forum, ul. Legionowa 5

realizatorzy: Górski i Kaufman Bros & Sistas, Białostocki Ośrodek Kultury 20.30 L.U.C & Rebel Babel Ensemble – koncert

miejsce: BOK, sala kina Forum, ul. Legionowa 5

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

transmisja online na Facebooku na profilach Wschodu Kultury i Białostockiego Ośrodka Kultury

26.08 piątek 18.00 Tam była granica – Anna Kłosek – wystawa fotograficzna

miejsce: BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury 18.00 Mikro Teatr: Apsik! – koncert familijny

miejsce: Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury 19.15 Sopranistka Urszula Bardłowska (Hiszpania) i organista Józef Kotowicz (Białystok) –koncert organowy

miejsce: Bazylika Archikatedralna pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 2

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury 20.00 Masala Soundsystem x ShazaLaKazoo – koncert

miejsce: BOK, sala kina forum, ul. Legionowa 5

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

transmisja online na Facebooku na profilach Wschodu Kultury i Białostockiego Ośrodka Kultury 23.00 Jacek Sienkiewcz, Jurek Przeździecki, Dtekk – koncert

miejsce: klub FOMO, ul. Białówny 9/1

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

27.08 sobota 12.00 Weekend na Piaskach cz. 1 – Andrzej Kłopotowski – spacer

zbiórka na placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (przy schodach UwB)

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury 14.00 Grupa Studnia O. – Warsztat opowiadania historii (dla dorosłych)

miejsce: BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

obowiązują zapisy: tel. 85 67 67 367 lub osobiście w kasie CLZ 15.00 Bajkowy Las – działania familijne

miejsce: Park Lubomirskich, Dojlidy

realizator: Podlaskie Stowarzyszenie Tańca 17.00 Niedaleko od nieba / Not Far Away From Heaven – film i prelekcja

miejsce: BOK, kino Forum, ul. Legionowa 5

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury 18.00 Z Lasu: Czas zbiorów – koncert

miejsce: Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

transmisja online na Facebooku na profilach Wschodu Kultury i Białostockiego Ośrodka Kultury 19.00 Grupa Studnia O. – Piknik z Meluzyną. Ballady słowiańskie – koncert

miejsce: BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

28.08 niedziela 11.00 Grupa Studnia O. – Muzyczne opowieści. Zagadkowa księżniczka. Baśnie słowiańskie i tatarskie – działania familijne

miejsce: altana w ogrodzie meczetu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, ul. Piastowska 13 F

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury 12.00 Weekend na Piaskach cz. 2 – Andrzej Kłopotowski – spacer

zbiórka na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16 (przy sklepie PSS Społem Białystok “Opałek”)

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury 12.30 Grupa Studnia O. – Muzyczne opowieści. Żywa woda. Baśnie z Polski i Ukrainy – działania familijne

miejsce: altana w ogrodzie meczetu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, ul. Piastowska 13 F

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury 15.00 Ukraina. Soroczka i kiszone arbuzy – Katarzyna Łoza – spotkanie

miejsce: BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury 15.00 Bajkowy Las – działania familijne

miejsce: Park Lubomirskich, Dojlidy

realizator: Podlaskie Stowarzyszenie Tańca 17.00 SHE – film i prelekcja

miejsce: BOK, kino Forum, ul. Legionowa 5

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury 19.00 Przemysław Strączek Cultural Concept feat. Buba Badjie Kuyateh – koncert

miejsce: Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

transmisja online na Facebooku na profilach Wschodu Kultury i Białostockiego Ośrodka Kultury 21.00 Kobiety Wschodu III: Future is now (live act Laser Harp) – koncert plenerowy

Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Odeska 1

realizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Supernova



MILO Ensemble (Musical Instruments Logical Organisation Ensemble)

25 sierpnia 2022, godz.18:00

Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Najświeższy projekt muzyczny Dimitriosa „Milo” Kurtisa. Grupa składa się z muzyków pochodzących z różnych kontynentów. World music, wykonywana przez zespół, jest bardziej zbliżona do korzeni etno, a instrumenty, na których grają artyści, pochodzą m. in. z Bliskiego Wschodu, krajów afrykańskich, Mongolii i Indonezji. Każdy z muzyków wnosi własny, odmienny i wyjątkowy wkład w wielokulturową, harmonijną muzyczną mieszankę powstającą z połączenia tych rozmaitych brzmień. W utworach słychać wpływy muzyki wschodniego regionu basenu Morza Śródziemnego, polskiej muzyki ludowej, zachodniej Afryki, Tybetu, jazzu.

Obecnie zespół tworzą: Milo Kurtis (lider, klarnet, djembe, kalimba, didgeridoo, głos, instrumenty perkusyjne), Masha Natanson (śpiew, skrzypce, instrumenty perkusyjne), Bart Smorągiewicz (saksofony, flety), Adeb Chamoun (darbuka, riq, bendir, daf, instrumenty perkusyjne), Mateusz Szemraj (ud, saz, rebab, cymbały), Misza Kinsner (saksofon barytonowy, śpiew, saggaty) i Jacek Gładkowski (space).

Górski i Kaufman Bros & Sistas: Wyśniona historia kina na Podlasiu. Przebudzenie\

wernisaż: 25 sierpnia, godz. 19:30

foyer Forum, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

wystawa czynna do 9 września 2022 w godz. 14:00-20:00

realizatorzy: Górski i Kaufman Bros & Sistas, Białostocki Ośrodek Kultury

“Każdy sen kiedyś się kończy, nawet ten najpiękniejszy. Może nie wszystko z niego zapamiętamy, ale mamy nadzieję, że przynajmniej część bohaterów naszej wystawy zostanie w pamięci widzów oraz odzyska należne miejsce w historii naszego miasta, regionu i światowego kina!” – piszą pomysłodawcy wystawy “Wyśniona historia kina na Podlasiu”, którą w pełnym kształcie można będzie zobaczyć na tegorocznym festiwalu.

Pomysł wystawy i całego projektu narodził się w 2021 roku w głowach członków kolektywu Kaufman Bros & Sistas: dra Tomasza Adamskiego (filmoznawcy z Uniwersytetu w Białymstoku i niezależnego filmowca) i Macieja Ranta (niezależnego filmowca i dyrektora artystycznego festiwalu ŻUBROFFKA) oraz fotografa i rekonstruktora fotografii XIX-wiecznej Andrzeja Górskiego.

Cel, jaki im przyświecał, to przybliżenie / przypomnienie postaci, które miały wpływ na rozwój X muzy i były przed wojną związane z Białymstokiem i Podlasiem. “Wyśniona historia…” miała też być swoistym mostem łączącym przedwojenny okres historii kinematografii ze współczesnością, dlatego do wcielenia się w role m.in. Nory Ney, Piotra Lebiedzińskiego i braci Kaufman zaproszono osoby dziś związane z filmem i wywodzące się z Podlasia, m.in.: Magdalenę Warzechę, Adama Woronowicza, Monikę Buchowiec i Pawła Małaszyńskiego. Pierwsza część wystawy miała premierę podczas Wschodu Kultury / Innego Wymiaru w ubiegłym roku i została entuzjastycznie przyjęta przez białostockich widzów i gości festiwalu. Potem ruszyła w tournée po kraju, a w czerwcu miała swoją zagraniczną premierę w Berlinie na Festiwalu FilmPolska.

Dzięki współpracy z Białostockim Ośrodkiem Kultury pomysłodawcy projektu mogli mogli dalej “śnić swój sen” i przypominać kolejne wybitne postaci związane ze sztuką filmową i Podlasiem. Bohaterami II części wystawy są m.in.: Benjamin Zemach, pionier tańca współczesnego, choreograf, reżyser i pedagog, nominowany w 1936 roku do Oscara za choreografię do filmu “SHE”; Tola Mankiewiczówna, jedna z najpopularniejszych aktorek i piosenkarek dwudziestolecia międzywojennego; Jerzy Masłowski, wybitny scenograf teatralny i filmowy; Albert Wywerka, jeden z czołowych i najczęściej angażowanych w okresie międzywojennym operatorów polskiego kina; Aleksandra Ekster, malarka i graficzka, autorka futurystycznych kostiumów i scenografii do słynnego filmu „Aelita”; Mischa Spoliansky, który był wybitnym kompozytorem teatralnym i filmowym, a współpracował m.in. z Maxem Reinhardtem i Marleną Dietrich; aktorka Renata Radojewska, która swoją karierę zaczynała w Białymstoku, a potem grała u boku takich sław srebrnego ekranu jak Adolf Dymsza czy Franciszek Brodniewicz oraz Jay Gorney, kompozytor teatralny i filmowy, któremu karierę zawdzięczała sama Shirley Temple i którego córka, aktorka Karen Lynn Gorney, grała u boku Johna Travolty w “Gorączce sobotniej nocy”!

Kolektyw Kaufman Bros & Sistas tworzą obecnie: Tomasz Adamski, Maciej Rant, Andrzej Górski, Marta “Zuza” Lewkowska, Małgorzata Tarasewicz-Wosik i Katarzyna Połeć.

We wrześniu planowana jest premiera albumu “Wyśniona historia kina na Podlasiu” oraz pokazy całej już wystawy w kraju i za granicą.

L.U.C. & Rebel Babel Ensemble

25 sierpnia, godz. 20:30

sala Forum, ul. Legionowa 5; transmisja online na Facebooku na profilach Wschodu Kultury i Białostockiego Ośrodka Kultury

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Eksperymentalny nowatorski zespół, angażujący i zapraszający do orkiestry muzyków z różnych sfer, poruszający ważne problemy społeczne. Łączy muzykę współczesną z lokalną muzyką tradycyjną, kulturę wysoką z kulturą ulicy oraz muzyków, wokalistów i kompozytorów z różnych regionów, krzyżując ich kultury, języki i gatunki stylistyczne. Kolektyw złożony z zawodowców przemierza świat, organizując surrealne performensy oraz mikro i makrokoncerty. Drugi Dialog RBE to podróż w stronę jazzu, klasyki, folku i muzyki filmowej. Polscy kompozytorzy i producenci Krzysztof Herdzin, Maciej Obara, Pawbeats, Łukasz L.U.C. Rostkowski, Nikola Kołodziejczyk, The Whoop Group zreinterpretowali repertuar zarówno wybitnych twórców muzyki filmowej, o których świat już słyszał (Krzysztof Komeda, Bronisław Kaper, Karol Rathaus, Jan A.P. Kaczmarek), jak również tych mniej znanych, a też wartych poznania (Władysław Daniłowski, Aleksander Tansman czy Henryk Wars, twórca m.in. muzyki do pierwszego zachowanego polskiego filmu dźwiękowego „Na Sybir” w reż. Henryka Szaro).

Kompozycje muzyki filmowej w nowych, często futurystycznych aranżacjach, zagrane z werwą przez ogromny Big Band złożony z zawodowych muzyków jazzowych Rebel Babel Commanders oraz lokalnych akademickich i szkolnych orkiestr dętych, tworzą niepowtarzalną mieszankę stylistyczno-brzmieniową. Całość, okraszona skreczami DJ Wojaka i wizualizacjami VJ Deruby, składa się na dopracowane w każdym detalu audiowizualne widowisko. Można będzie usłyszeć zarówno szlagiery dwudziestolecia Henryka Warsa “Ach jak przyjemnie” i “Zimny drań”, “Dziecko Rosemary” i “Nóż w Wodzie” Krzysztofa Komedy, fragmenty z “Marzyciela” Jana A.P. Kaczmarka, jak również mniej znane utwory w klasycznych i nowych aranżacjach.

Mikro Teatr: APSIK!

26 sierpnia, godz. 18:00

Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Familijny koncert z tekstami Jana Brzechwy. O tym, jak tańcowała Igła z Nitką, o miłości Hipopotama do Żaby, ale też Żurawia i Czapli. O tym, co najlepsze jest na Katar i czym chwaliła się Samochwała. W końcu o tym, gdzie podróżowali Babulej z Babulejką, o co pytał Pytalski, o czym rozmawiały warzywa w dzień targowy i co robił Leń przez cały dzień… Bohaterowie wierszy Brzechwy pojawią się w zupełnie nowej, muzycznej odsłonie – pod postacią wokalnych zabaw z użyciem przeróżnych instrumentów. Będzie rockowo, ludowo i melancholijnie. Uroczy bajkowy koncert na pewno spodoba się dzieciom i ich rodzicom.

Teksty: Jan Brzechwa; opieka reżyserska: Roksana Miner; kompozytor: Wiktor Stokowski; pianino: Wiktor Stokowski; perkusja: Bartosz Nazaruk; występują: Anna Domalewska, Rafał Derkacz.

Anna Kłosek: Tam była granica

wernisaż 26 sierpnia, godz. 18:00

BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

wystawa czynna do 6 listopada 2022 w godz. 10:00-17:00 (oprócz poniedziałków)

Tam była granica – wystawa fotograficzna Anny Kłosek to podróż wzdłuż byłej polsko-radzieckiej granicy, istniejącej do ataku ZSSR na Polskę 17 września 1939 roku. To historia o starej polskiej granicy w nowym ukraińskim państwie. Podróż zawiodła fotografkę do małych wiosek i miasteczek dzisiejszej Ukrainy. „W poszukiwaniu opowieści o granicy, która 80 lat temu przechodziła przez te tereny, dojeżdżałam do miejsc, gdzie urywają się drogi, na zapomniane cmentarze, do wiosek, których już nie ma, bądź tych, które zaraz opustoszeją. Z tej podróży wyłania się obraz codziennego życia Ukrainy, tej oddalonej od miast i pędu współczesności, gdzie rytm dnia regulowany jest porą dojenia i wypasu, a na drogach królują 30- i 40-letnie łady. To Ukraina byłego polskiego pogranicza. Ziemia losów powikłanych. „Dawniej była tam Polska, a teraz do Polski bliżej jest niż do Kijowa” – mówią, śmiejąc się, ludzie. Większość młodych albo pracuje w Polsce albo pracowała. Wyjeżdżają z Ukrainy. Za pracą, za lepszym życiem. Na starych terenach przygranicznych zostało niewielu Polaków. Żyją tu głównie Ukraińcy, niektórzy mieli polskich dziadków, ale tych też mało. A gdzie Polacy z Waszej wsi? „Wyjechali, pomordowani, poumierali” – odpowiadają bohaterowie moich zdjęć. Historie z dawnych lat pozostały w ludziach. Najstarsi pamiętają Polskę, pamiętają wiersze i piosenki, których uczyli się w polskich szkołach. Niektóre zniekształcone są przez pamięć i czas, inne – recytowane nienaganną, przedwojenną polszczyzną. „A o tych po drugiej stronie Zbrucza mówimy Moskale. Jak za Polski, kiedy Moskal stał za rzeką” – tłumaczyli mi mieszkańcy nadzbruczańskich wsi”. Pojęcie granicy nie jest jednoznaczne. Granica, która z założenia dzieli, jest tu także symbolicznym łącznikiem, zaproszeniem do rozmowy, początkiem relacji jaka tworzy się między autorem i bohaterem, a w mikrowymiarze – dialogiem polsko-ukraińskim.

Anna Kłosek – dokumentalistka, fotografka uliczna. Należy do polskiego kolektywu fotograficznego Un-Posed oraz międzynarodowego kolektywu Burn My Eye. Prezentuje swoje prace podczas licznych konkursów i festiwali fotografii ulicznej m.in EASTREET, Miami Street Photography Festival, Brussels Street Photography Festival, Leica Street Photo, Street Photography Now, tu i teraz, Eyes on Main Street czy Women Street Photographers. Laureatka Grand Press Photo. Jurorka międzynarodowych i krajowych konkursów fotografii ulicznej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Prowadzi zajęcia z fotografii ulicznej w warszawskim oddziale ZPAF. Od dekady dokumentuje codzienność na Ukrainie. „The Ukraine Project” wystawiany był w ramach Carigliano Calabro Fotografia Festival oraz Festival Fotografico Europeo w Legnan. Projekt „Tam była granica” realizowany był w ramach Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Koncert organowy: sopranistka Urszula Bardłowska i organista Józef Kotowicz

26 sierpnia, godz. 19:15

bazylika archikatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Białymstoku, ul. Kościelna 2

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Urszula Bardłowska urodziła się w Białymstoku. Zamiłowanie do sztuki wokalnej rozwijała pod opieką prof. Violetty Bieleckiej. Śpiewała w chórach: Schola Cantoru Bialostociensis, Polski Chór Pokoju i Cantica Cantamus. Ukończyła Uniwersytet F. Chopina w Warszawie w klasie prof. Jadwigi Rappé i Escuela Superior de Música Reina Sofia w Madrycie w klasie prof. Toma Krause. Stypendystka Ministerstwa Kultury w Hiszpanii, Fundacji AIE, Fundación Albeniz (Madryt), Fundacji Lion (Warszawa) i Urzędu Marszałka Województwa Podlaskiego. Uczestniczyła w kursach mistrzowskich wybitnych pedagogów (m.in. M. Chance, H. Łazarska, W. Ochman, R. Grist, W. Rieger, F. Lott, S. Connolly). W 2007 roku zadebiutowała na scenie Opery i Teatru Wielkiego w Warszawie w roli pierwszego chłopca w „Czarodziejskim Flecie” Mozarta. Brała udział w wielu festiwalach muzycznych w Niemczech, Hiszpanii, Włoszech i Francji. W 2012 roku odbyła tournée po Korei Południowej z hiszpańskim i koreańskim repertuarem. W Hiszpanii współpracuje z profesjonalnymi chórami: Coro de Radio y Televisión Española, Coro Nacional de España, Coro del Teatro Real, Coro de l´Auditori. Występuje w przedstawieniach operowych (rola Drugiej Wiedźmy w operze „Dydona i Eneasz” H. Purcella w Teatro Real w Madrycie). Współpracuje z Instytutem Polskim w Madrycie i Stowarzyszeniem Tu Kultura w Sewilli, promując w Hiszpanii polską muzykę klasyczną. W 2021 roku otrzymała stypendium Stowarzyszenia Artystów w Hiszpanii (AIE) na realizację studiów podyplomowych wokalnej muzyki kameralnej w Escuela Superior de Música en Cataluña (ESMUC).

Józef Kotowicz – białostocki organista i pedagog. Adiunkt na Uniwersytecie Muzycznym F. Chopina w Warszawie Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku, wykładowca w Zespole Szkół Muzycznych w Białymstoku w zakresie gry na organach i improwizacji organowej. Laureat Międzynarodowego Konkursu Organowego w Kamieniu Pomorskim (1994 r.). Członek Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Białymstoku. Kierownik artystyczny odbywających się od 1996 roku w białostockiej bazylice Katedralnych Koncertów Organowych. Ma w dorobku pięć płyt.

Uczestniczy w licznych krajowych i zagranicznych festiwalach organowych. Regularnie koncertuje w krajach skandynawskich, wielokrotnie występował w Słowacji, Niemczech, Holandii, Estonii, Irlandii, Włoszech, Litwie, Białorusi i Rosji. Pięciokrotnie odbył tournée koncertowe w USA.

Program:

J.S.Bach (1685–1750)

Preludium i fuga f moll BWV 534

G.F. Handel (1685–1759)

aria Lascia ch´ío pianga z opery Rinaldo

aria ,,How beautiful are the feet’’ z oratorium ,,Mesjasz’’

J.S. Bach (1685–1750)

opracowanie chorałowe ,,Nun komm der Heiden Heiland’’ BWV 659

G. Verdi (1813–1901)

Ave Maria

C. Saint-Saens (1835–1921)

Ave Maria

M. Surzyński (1866–1924)

Chaconne

S. Moniuszko (1819–1872)

Modlitwa do Boga Rodzicy

G. Faurè (1845–1924)

Pie Jesu

Masala Soundsystem x ShazaLaKazoo

26 sierpnia, godz. 20:00

sala Forum, ul. Legionowa 5; transmisja online na Facebooku na profilach Wschodu Kultury i Białostockiego Ośrodka Kultury

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Dwie formacje muzyczne przygotują wspólny album, którego premierowe wykonanie usłyszymy podczas Wschodu Kultury/Innego Wymiaru.

Masala Soundsystem – warszawski kolektyw istniejący od 2002 roku. Widowiskowo zderza świat tradycyjnych instrumentów i melodii z różnych stron świata z nowoczesnymi pętlami bębnów, głębokim basem i społecznie świadomą uliczną poezją (po polsku i po angielsku). Twórczość Masali przekracza gatunkowe ramy, w zależności od potrzeb sięgając po punkową wściekłość, taneczność elektroniki, hip-hopową ekspresję, dubową głębię czy etniczny mistycyzm. Zespół tworzą wirtuozi w swoich dziedzinach, wywodzący się z na pozór odległych muzycznych światów, takich jak muzyka ludowa i etniczna, hip-hop czy nowoczesna muzyka elektroniczna. Ich wspólne działania artystyczne okazują się doskonale współgrać i łączą się w fascynującą całość. Efektem działalności Masali jest 10 długo- i średniogrających albumów (LP i EP), szereg singli oraz ponad 1000 koncertów, imprez i audycji radiowych, w tym występy na największych i najbardziej prestiżowych krajowych festiwalach, a także kilkadziesiąt występów zagranicznych, również w Korei Południowej, Indiach i Afganistanie.

ShazaLaKazoo to ceniony na całym świecie, również w Polsce, zespół z Belgradu (Serbia), należący do czołówki europejskiej globalno-basowej sceny. Milan Djuric i Uros Petkovic są pionierami łączenia bałkańskiego folkloru ze współczesną muzyką elektroniczną i klubową, taką jak dancehall, moombahton, soca, kuduro, reggae, trap czy drum’n’bass. Ich występy to energetyczna mieszanka klubowych beatów podszytych mocnym bassem oraz ludowych melodii dogrywanych na żywo przy użyciu elektronicznych skrzypiec i takiegoż klarnetu. Live-acty ShazaLaKazoo to skrajnie taneczne szaleństwo oraz unikatowe doznania muzyczne i estetyczne.

Jacek Sienkiewcz, Jurek Przeździecki, Dtekk

druga sala: Majki & friends

26 sierpnia, godz. 23:00

klub FOMO, ul. Białówny 9/1

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Koncert czołowych przedstawicieli polskiej sceny muzyki elektronicznej.

Jacek Sienkiewicz nieprzerwanie od wczesnych lat 90. pozostaje aktywnym producentem, DJ-em i wydawcą, regularnie dostarczając przekrojowe techno z głębokim zacięciem na światowym poziomie.

Jurek Przeździecki specjalizuje się w wysublimowanych strukturach na granicy techno i house, ale nie są mu też obce takie klimaty jak psychodelic trance. W duecie tworzą projekt Tumult Hands, mający na koncie dwie płyty wydane w renomowanym labelu Jacka Sienkiewicza – Recognition.

Dtekk (Jędrzej Dondziło) to białostoczanin oraz jeden z najbardziej konsekwentnych i doświadczonych polskich DJ-ów. Jego sety, grane głównie z płyt winylowych, z jednej strony prezentują szeroki przekrój tego, co najlepsze w muzyce techno i electro, z drugiej – bliski jest mu ambient i muzyka eksperymentalna. Specjalne miejsce w repertuarze Jędrzeja ma italo disco. W jego filozofii występów bardzo ważne jest umiejętne balansowanie pomiędzy autentycznym poszukiwaniem najgłębszych form artystycznego wyrazu, a zarażaniem ludzi miłością do muzyki.

Weekend na Piaskach

część I: 27 sierpnia, zbiórka na placu Niezależnego Zrzeszenia Studentów (przy schodach UwB), godz. 12:00

część II: 28 sierpnia, zbiórka na ul. Marii Skłodowskiej-Curie 16 (przy sklepie PSS Społem Białystok “Opałek”), godz. 12:00

udział bezpłatny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Zapraszamy na dwa spacery edukacyjne Weekend na Piaskach.

Jako dzielnica Piaski rozwijały się między dwoma rynkami: Siennym i Rybnym. Po wojnie powstały tu osiedla bloków Centrum I i Centrum II, planowano też kolejne – Centrum III. Obecnie Piaski obejmują również osiedle Tysiąclecia. I właśnie po Piaskach – tych historycznych oraz tych współczesnych – wędrować będą uczestnicy spacerów. Ich trasa poprowadzi m.in przez Rynek Sienny, ulice Piękną, Marii Skłodowskiej-Curie, Jerzego Waszyngtona, Wesołą i Zwierzyniecką, a także przez ulice dziś już formalnie nieistniejące. Po drodze można będzie zobaczyć historyczne miejsca, powojenne bloki, pawilony handlowe i usługowe, tereny rekreacyjne oraz przykłady streetartu.

Spacery poprowadzi Andrzej Kłopotowski, białostoczanin z osiedla Piasta, obecnie mieszkaniec Przydworcowego. Od 2019 roku tworzy Osiedlownik – alternatywny przewodnik po białostockich osiedlach mieszkaniowych. Do dziś zrealizował 12 szlaków przez osiedla. Zaangażowany był w projekt „Ładniej? PRL w przestrzeni miasta” poświęcony białostockiej architekturze lat 1945-1989 (Fundacja Uniwersytetu w Białymstoku). Współautor przewodnika „Białystok” (wyd. Fundacja Sąsiedzi). Autor przewodników turystycznych po miastach i państwach Europy Środkowo-Wschodniej, m.in. Białorusi, Litwie, Estonii, Dreźnie, Bratysławie czy Kijowie (wyd. Bezdroża). Turysta. Miłośnik komiksu. Na co dzień dziennikarz w białostockiej „Gazecie Wyborczej”, gdzie zajmuje się m.in. zagadnieniami kształtowania przestrzeni miejskiej.

Grupa Studnia O. – Warsztat opowiadania historii (dla dorosłych)

27 sierpnia, godz. 14:00

BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

udział bezpłatny, obowiązują zapisy: tel. 85 67 67 367 lub osobiście w kasie CLZ

czas trwania: 2h

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Zabawa w opowiadanie historii: baśni i legend, które mogą się splatać z opowieściami z życia wziętymi i tymi z wyobraźni. Uczestnicy będą razem z prowadzącymi rozwijać baśniowe fabuły, odgadywać zagadki, wymyślać zakończenia. Opowiadaniu będzie towarzyszyło wspólne śpiewanie i zabawa z rytmem. W czasie zajęć uczestnicy poznają i razem zagrają na instrumentach z różnych stron świata, takich jak: balafon, ngoni, didjeridoo, djembe, drumla czy bęben obręczowy.

Warsztat adresowany jest do osób dorosłych, które chcą się nauczyć sztuki opowiadania. Polecamy szczególnie rodzicom, dziadkom, nauczycielom, animatorom kultury.

Prowadzenie: Grupa Studnia O. w składzie: Jarek Kaczmarek – opowiadacz, muzyk i autor książek dla dzieci, prowadzący warsztaty opowiadania dla dzieci i dorosłych, współpracujący z Domem Spotkań z Historią, Państwowym Muzeum Etnograficznym czy Mazowieckim Instytutem Kultury w Warszawie; Gwidon Cybulski – wokalista i multiinstrumentalista specjalizujący się w grze na instrumentach etnicznych: balafonie, ngoni, djembe oraz na gitarze i organkach; twórca piosenek i muzyki w zespołach Gadająca Tykwa, Wielbłądy, Radio Samsara, Mosaic; aktor w teatrze Małego Widza w Warszawie.

Bajkowy las

27 i 28 sierpnia, godz. 15:00

Park Lubomirskich, osiedle Dojlidy

udział bezpłatny

realizator: Podlaskie Stowarzyszenie Tańca

Bajkowy las – projekt łączący grę, performans i rodzinny piknik, splatający ze sobą taniec, muzykę, historię i zabawę. To także okazja do odwiedzenia jednego z najładniejszych miejsc w Białymstoku – Parku Lubomirskich. W trakcie wydarzenia widzowie odkryją tajniki sztuki tańca, zajrzą w zakamarki parku, poznają lepiej jego przeszłość i piękno. Dzieci i dorośli będą szukać, poznawać, słuchać, staną się też elementem kompozycji zdarzeń, w których główną rolę gra taniec i muzyka.

Podczas festiwalu w Parku Lubomirskich zaistnieją różne epizody z baśni, a jego zaułki staną się sceną, na której bajkowe postacie zatańczą przy muzyce na żywo. Uczestnicy o wyznaczonej godzinie ruszą na poszukiwanie bajkowych przyczółków, w czym pomogą im specjalne mapy. Ich zadaniem będzie dopasowanie tanecznych etiud do otrzymanych opisów. Mapki będą zawierać zadania dedykowane dzieciom i dorosłym, a cała zabawa będzie miała nie tylko rekreacyjny, ale także edukacyjny charakter – pozwoli lepiej poznać i zrozumieć sztukę tańca w jej różnych odsłonach.

Bajkowe postacie i uczestnicy zabawy spotkają się podczas finałowego tańca przed pałacem. W programie także koncert w wykonaniu Uczniów Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego, Orkiestry Młodzieżowej pod dyr. Kazimierza Dąbrowskiego i skrzypaczki Eun Chi, a także gawęda białostockiego przewodnika o historii parku i pałacu.

Niedaleko od nieba / Not Far Away From Heaven

27 sierpnia, godz. 17:00

kino Forum, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

prelekcja przed filmem: Maciej Białous

Niedaleko od nieba / Not Far Away From Heaven, reż. Kornel Miglus, Christo Bakalski

Na południowy wschód od Asenowgradu leży na wzgórzu ukryty wśród lasów XII-wieczny klasztor Świętej Paraskewy. Za jego murami żyje jedna jedyna matka Julita. Klasztor, częściowo zniszczony przez pożar, jest w opłakanym stanie. Dla Julity to prawdziwe wyzwanie: „Bóg chciał, abym przejęła klasztor. Teraz dał mi zadanie, abym go odbudowała.”

Ale świat u podnóża klasztoru nie stanął w miejscu. Prawosławni Bułgarzy wyemigrowali masowo za chlebem, a wyludnione wioski zasiedlili powracający z komunistycznego wygnania muzułmanie. Dzisiaj głos imana słychać u bram klasztornych.

„Niedaleko od nieba” jest opowieścią o dwóch różnych światach, w których każdy ma innego Boga i ludziach poszukujących swojej codzienności własnego Nieba.

Kornel Miglus (ur. 1957) – reżyser filmowy, studiował filozofię, lingwistykę i psychologię w Polsce, USA i Niemczech. Doświadczenia filmowe zbierał w DFFB w Berlinie i w Hunter College w Nowym Jorku (produkcja, reżyseria), uczestniczył w warsztatach filmowych m.in. Krzysztofa Kieślowskiego i Yurka Bogayewicza, studiował scenopisarstwo w ramach programu Sources oraz Master School of Drehbuch / Julien Friedman. W latach 1996-1997 prowadził redakcję „ABC des Films” dla stacji Radiomultikulti w Berlinie, wykładał też na berlińskim Uniwersytecie Humboldta. Organizował projekty filmowe z więźniami w Spremberg. Od 1998 roku pracuje z młodzieżą nad produkcją filmów dokumentalnych. W 2002 roku założył Vacant Filmpool, filmową firmę produkcyjną, a w 2006 roku powołał do życia fundację Nowa Ameryka. Jego film „O duszy i innych drobnostkach” był pokazywany w ramach festiwalu Inny Wymiar w 2011 roku.

Robert Mleczko – operator, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (kierunek: film animowany, 1997) oraz łódzkiej PWSFTviT. Od 2001 roku pracuje jako autor zdjęć do filmów fabularnych, dokumentalnych i filmów z pogranicza sztuk wizualnych. Współpracuje też z uznanymi reżyserami w teatrze jako twórca projekcji wideo, autor scenografii i reżyser świateł.

Z LASU: Czas zbiorów

27 sierpnia, godz. 18:00

Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1; transmisja online na Facebooku na profilach Wschodu Kultury i Białostockiego Ośrodka Kultury

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Późne lato – czas zbierania plonów – to zamknięcie długiego cyklu, kiedy to po zimie przyroda się budzi, ziemia powoli zaczyna rodzić, wiosną wszystko się zieleni, a latem dojrzewa. Od wieków cały ten czas wypełniony był nie tylko ciężką ludzką pracą, ale i rytuałami, które miały cykl zachodzący w przyrodzie wspomóc.

Pieśni obrzędowe śpiewane przez kobiety – przywoływania wiosny, wielkanocne korowody, pieśni świętojańskie, kupalskie, wreszcie dostojne pieśni żniwne – to najdawniejsze formy muzyczne, a zarazem podstawa magicznych zabiegów chroniących ludzi przed wszystkim, co mogłoby sprowadzić zamęt i nieszczęście, spowolnić wzrastanie i dojrzewanie.

W prastarych surowych pieśniach jest moc. Śpiewaczki zespołu „Z Lasu” przywołują ją swoimi głosami. Ożywiają zaklętego w dźwiękach ducha dawnej kobiecej wspólnoty. Setki wyjazdów, które odbyły członkinie zespołu na oddalone wsie Ukrainy i Białorusi, bliskie relacje z najstarszymi mieszkańcami, niezliczone godziny słuchania opowieści, zagłębiania się wraz z nimi w przeszłość – to doświadczenie sprawia, że koncerty zespołu Z Lasu są czymś więcej niż tylko śpiewem. Wypełnione opowiadanymi historiami wprowadzają słuchaczy w ten inny, miniony świat.

Z Lasu tworzą osoby z długoletnim doświadczeniem w praktykowaniu muzyki tradycyjnej (wiejskiej / ludowej) w różnych składach i kapelach, a wspólnie śpiewające od 2008 roku. Jeżdżą na Polesie w poszukiwaniu pieśni, spotkań z ludźmi i śladów archaicznej kultury / odchodzącego świata. Nawiązują kontakty z najstarszymi mieszkańcami, archiwizują ich pieśni i uczą się od nich śpiewać. W 2020 roku grupa wydała płytę „Głosy kobiet”.

Skład zespołu: Julita Charytoniuk, Joanna Gancarczyk, Ewa Grochowska, Anna Jakowska, Jagna Knittel, Olga Kozieł, Karolina Podrucka, Joanna Skowrońska.

Autorką video wykorzystanego podczas koncertu “Czas zbiorów” jest Jagna Knittel.

Grupa Studnia O. – Piknik z Meluzyną. Ballady słowiańskie

27 sierpnia, godz. 19:00

BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Utwory w różnorodnych aranżacjach – zarówno czerpiących z poetyki ludowych ballad, jak i współczesnych autorskich interpretacji balladowych motywów. W programie kompozycje oparte m.in. na tekstach Mickiewicza i Leśmiana oraz tradycyjnych tekstach z kręgu wschodnich ballad dziadowskich. Będą to muzyczne opowieści o życiu i śmierci, o duszy i ciele, o miłości i zdradzie, o wędrówce przez wiejskie bezdroża i miejskie zaułki; współczesne wariacje wokół „Świtezianki” i „Pani Twardowskiej” przypominające o 200-letniej rocznicy wydania „Ballad i romansów”.

Wystąpią: Katarzyna Jackowska-Enemuo – pieśniarka, opowiadaczka, nomadka, zbierająca pieśni i ballady średniowieczne i tradycyjne, twórczyni autorskich tekstów i kompozycji, m.in. w kapeli ZGODKI (dawniej Jazgodki); Gwidon Cybulski – wokalista i multiinstrumentalista specjalizujący się w grze na instrumentach etnicznych: balafonie, ngoni, djembe, a także gitarze i organkach, twórca piosenek i muzyki w zespołach Gadająca Tykwa, Wielbłądy, Radio Samsara, Mosaic; Jolanta Kossakowska – wokalistka grająca na instrumentach smyczkowych (fidel, skrzypce, gęśle), frontmenka zespołu Mosaic, łączącego polską muzykę tradycyjną z orientem; Jarek Kaczmarek – opowiadacz z Grupy Studnia O., gitarzysta, twórca tekstów i muzyki w zespołach Kontraburger, Księżycovo oraz projektach Opowieści bluesowe i Dziadowski blues.

Grupa Studnia O. – Muzyczne opowieści. Plenerowy program dla dzieci

28 sierpnia

altana w ogrodzie meczetu Muzułmańskiego Związku Religijnego w RP, ul. Piastowska 13 F

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury, partner: Muzułmański Związek Religijny w Rzeczypospolitej Polskiej

godz. 11:00: Zagadkowa księżniczka. Baśnie słowiańskie i tatarskie – tradycyjne baśnie słowiańskie opowiadane i wyśpiewywane z towarzystwem akordeonu. W programie baśnie o „Zagadkowej księżniczce”, o Leszym – opiekunie drzew oraz istotach, które rządzą deszczem i gradem, ilustrowane piosenkami i muzyką. Dzieci będą brały aktywny udział w opowieściach, rozwiązując zagadki, śpiewając refreny.

Wystąpi Grupa Studnia O. w składzie: Katarzyna Jackowska-Enemuo (opowiadanie, śpiew, akordeon, daf, kantele, perkusjonalia) i Jarosław Kaczmarek (opowiadanie).

godz. 12:30: Żywa woda. Baśnie z Polski i Ukrainy – w słowiańskich opowieściach natura jest żywa, ma duszę i własny język. W baśniowych światach mówią zwierzęta i drzewa, a woda śpiewa i leczy. Światy po dwóch stronach ziemi są ze sobą połączone, trzeba tylko znać zaklęcie otwierające tajemne drzwi. Dzieci posłuchają baśni o żywej wodzie, magicznej opowieści o Zjadarce – ze zbiorów Oskara Kolberga. Ukraińska bajka-zabawa „Rukawiczka”, opowiadana po polsku i ukraińsku, przypomni, że jest taki dom, w którym wystarczy miejsca dla wszystkich żywych istot, od najmniejszej do największej.

Wystąpi Grupa Studnia O. w składzie: Beata Frankowska (opowiadanie, śpiew) i Jolanta Kossakowska (skrzypce, gęśle).

Ukraina. Soroczka i kiszone arbuzy – spotkanie z autorką książki Katarzyną Łozą

28 sierpnia, godz. 15:00

BOK/CLZ, ul. Warszawska 19

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

„W grudniu 2021 roku, kiedy kończyłam pisać tę książkę, spotkałam kolegę. Dopiero co zabrał córkę z przedszkola. – Była zapłakana i powtarzała, że jeśli nie przestaniemy słuchać piosenek po rosyjsku, to przyjdą źli ludzie i nas rozstrzelają – mówił wzburzony. – Co im tam do głowy pchają?

W tym czasie w wiadomościach pojawiały się coraz bardziej niepokojące informacje o rosyjskich wojskach zgromadzonych przy granicy z Ukrainą. Podobno stoi tam już stutysięczna armia, stoi i czeka… na co? Nie wiadomo. Czy oznacza to, że trzeba się szykować do kolejnej, tym razem zakrojonej na szeroką skalę wojny?”

Ukraina to kraj pełen kontrastów: powstały na micie kozactwa, lecz rozdarty między Wschodem a Zachodem. Tutaj tożsamość narodowa nie zawsze łączy się ze znajomością języka, a najszybszym testem na to, czy jesteś swój, pozostaje pytanie: czyj Krym? Ta książka to słodko-gorzka podróż po kraju, gdzie jednocześnie chodzi się do cerkwi i wróżki, w szafie obok tradycyjnej soroczki wisi futro, a smak sałatki warzywnej miesza się z kawiorem i kiszonym arbuzem. Autorka opowiada o miejscach pełnych turystów i miastach, o których nikt nie mówi, o realiach życia w kraju w stanie wojny, o bogatej kuchni i pustych portfelach. Przemierzając górskie szlaki Zakarpacia, wybrzeże Morza Czarnego i postkomunistyczne blokowiska w Charkowie, odkrywa blaski oraz cienie współczesnej Ukrainy.

Katarzyna Łoza – warszawianka od 18 lat mieszkająca we Lwowie, który wciąż odkrywa, także przed innymi Polakami. Wieloletnia przewodniczka, założycielka biura wycieczkowego i bloga lwow.info, autorka artykułów poświęconych miastu i książki o Cmentarzu Łyczakowskim. Chętnie podróżuje po mało znanych zakątkach Ukrainy i świata.

She

28 sierpnia, godz. 17:00

kino Forum, ul. Legionowa 5

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

prelekcja przed filmem: dr Tomasz Adamski

SHE, reż. Lansing C. Holden, Irving Pichel, USA 1935, 95’

Główny bohater filmu, Leo Vincey, dowiaduje się od umierającego wuja o zapomnianej krainie, którą 500 lat temu odwiedził jego przodek. Leo chce ją odnaleźć i odkryć tajemnicę nieśmiertelności jej mieszkańców. Z towarzyszami dociera do starożytnego miasta Kor, którym rządzi nieśmiertelna królowa – Ona (She). Królowa wierzy, że Leo Vincey jest jej dawnym, zaginionym kochankiem, który odrodził się, by do niej powrócić. Za radą arcykapłana pozwala obcym obserwować tajny, ceremonialny taniec w Sali Królów. Leo i jego przyjaciele nie są jednak świadomi, że taniec kończy się ofiarą z ludzi, a w tym przypadku ma nią być członkini wyprawy Tanya, o którą królowa jest zazdrosna.

Film był w 1936 roku nominowany do Oscara w kategorii Najlepsza reżyseria tańca za scenę „Hall of Kings”, a choreografem tej sceny był pochodzący z Białegostoku Benjamin Zemach, w latach 20. i 30. XX wieku jeden z kluczowych twórców amerykańskiego tańca współczesnego.

Mimo że informację o tej nominacji można znaleźć w wielu oscarowych podsumowaniach, w rodzinnym mieście artysty praktycznie nikt o niej nie wiedział. O przywrócenie Benjaminowi Zemachowi należnego miejsca w historii polskiego (i podlaskiego) kina zadbali niezależni filmowcy z białostockiego kolektywu Kaufman Bros & Sista: Tomasz Adamski i Maciej Rant. Podczas realizacji projektu „Wyśniona historia kina na Podlasiu” wpadli na trop artysty i postanowili przypomnieć innym o jego istnieniu.

Benjamin Zemach – urodził się w 1901 roku w Białymstoku. W wieku czterech lat stracił ojca, wówczas opiekę nad nim przejął jego starszy brat Nachum Zemach (założyciel słynnego żydowskiego teatru „Habima”). W 1916 roku Benjamin wyjechał do Moskwy, gdzie po kilku latach występował już w „Habimie” w słynnej, reżyserowanej przez Jewgienija Wachtangowa sztuce „Dybuk”. Wtedy zaczął też naukę tańca, jego nauczycielką była m.in. Vera Mosolova, była balerina Teatru Bolszoj. Z czasem w Związku Radzieckim zmieniła się sytuacja polityczna i członkowie „Habimy” wyemigrowali. Część grupy trafiła do Izraela, a część – w tym Zemach – do Nowego Jorku. Zemach stworzył tam m.in. spektakle „Ruth” i „Queen Sabbath”, w których zawarł to, co później stało się jego znakiem rozpoznawczym – połączenie w umiejętny sposób baletu i tańca współczesnego.

W 1932 roku wyjechał do Los Angeles, gdzie spędził cztery lata. Udało mu się przez ten czas zrealizować wiele artystycznych projektów, z których część miała swoje źródła w żydowskim folklorze i wierzeniach. W tym czasie reżyserował „Golema” i inne sztuki dla Pasadenia Playhouse, założył też własną grupę taneczną, która występowała w całych Stanach Zjednoczonych. W 1933 roku, na zamówienie prestiżowego amfiteatru Hollywood Bowl wystawił „Fragment of Israel” z udziałem 49 tancerzy i chórem liczącym 23 osoby. Dwa lata później stworzył choreografię do filmów „Dni Pompei” i „She”, za ten ostatni został nominowany do Oscara.

Przez całą swoją artystyczną karierę intensywnie nauczał, dokładając własną, niezwykle cenną cegiełkę do przyszłości Hollywoodu. Wśród jego uczniów były przyszłe gwiazdy kina, m.in. Lee J. Cobb i Alan Arkin. Był bardzo aktywny w życiu teatralno-tanecznym aż do 1971 roku, kiedy osiedlił się na stałe w Izraelu. Zmarł w 1997 roku w Jerozolimie.

Tomasz Adamski – doktor nauk humanistycznych, pracownik Instytutu Studiów Kulturowych Uniwersytetu w Białymstoku, od ok. 20 lat prowadzi zajęcia na UwB z zakresu filmu i animacji kultury. Autor kilkudziesięciu artykułów o tematyce filmoznawczej, współautor dwóch publikacji książkowych. Mocno związany ze środowiskiem filmowym. Prezenter, selekcjoner Międzynarodowego Festiwalu Filmów Krótkometrażowych ŻUBROFFKA. Autor licznych prelekcji w wielu kinach studyjnych, współpracujący z dyskusyjnymi klubami filmowymi. Autor niezależnych produkcji filmowych oraz filmów dokumentalnych realizowanych m.in. w USA, Sudanie Południowym, Turcji, Rosji, Norwegii, Kazachstanie i na Białorusi. Często pracuje z młodzieżą w ramach warsztatów filmowych w Polsce (Solniki 44, Krasne, Supraśl) i za granicą (Czechy, Białoruś, Gruzja, Krym).

Przemysław Strączek Cultural Concept feat. Buba Badjie Kuyateh

28 sierpnia, godz. 19:00

Białostocki Teatr Lalek, ul. Kalinowskiego 1; transmisja online na Facebooku na profilach Wschodu Kultury i Białostockiego Ośrodka Kultury

wstęp wolny

realizator: Białostocki Ośrodek Kultury

Zespół wykonujący muzykę z pogranicza jazzu, muzyki ludowej i improwizacji. Muzyka kolektywu to w głównej mierze kompozycje lidera, który prowadzi międzykulturowe projekty w myśl idei, że twórcze i kreatywne działania muzyczne zbliżają ludzi nawet z odległych zakątków świata, tworząc nową jakość w kulturze i sztuce. Cultural Concept to właśnie koncepcja łącząca elementy etniczne różnych krajów w muzyce opartej na improwizacji, elementach jazzu i muzyki etno, w której każdy muzyk ma własną przestrzeń do swobodnej prezentacji. Zespół tworzą muzycy z Polski, Senegalu, Tajwanu i Kolumbii. Międzykulturowa formacja prezentuje muzykę napisaną na etniczne instrumentarium, do których należą: mongolski matoquin, afrykańska kora, azjatyckie erhu, kolumbijskie instrumenty perkusyjne oraz europejska gitara z sekcją rytmiczną. Muzycy grający na egzotycznych instrumentach pojawią się w towarzystwie polskich instrumentalistów jazzowych.

Buba Badjie Kuyateh – wirtuoz kory i kompozytor, pochodzi z szanowanej w Gambii rodziny griotów (muzyków). Występując z grupą Nyodemaa Band stał się jednym z najpopularniejszych muzyków w kraju. Jest nauczycielem kory i organizatorem muzycznych wypraw do Gambii. W 2012 roku przyjechał do Polski. Choć jego korzenie muzyczne to tradycyjna muzyka afrykańska, jest otwarty na wszelkie fuzje kory tradycyjnej z muzyką współczesną, jazzem i funkiem. Efektem tej fascynacji był jego europejski projekt z pogranicza stylów muzycznych, Bantamba. Pracował m.in. ze Stanisławem Soyką, Milo Kurtisem, Marią Pomianowską, Aliną Mleczko i Urną Chahar Tugchi. Współpracuje z Ruhaniyat Music Festival w Indiach jako solista i koncertując z muzykami indyjskimi. Kontynuuje swoją karierę solową.

Przemysław Strączek – gitarzysta jazzowy, kompozytor, producent, dwukrotny laureat Mistrzowskiego Konkursu Gitarzystów Jazzowych im. Marka Blizińskiego w Warszawie, jeden z siedmiu finalistów ogólnoświatowego konkursu solistycznego Thailand International Jazz Conference Solo Competition w Bangkoku. Od lat obecny w rankingu najlepszych polskich gitarzystów według czytelników “Jazz Forum” – Jazz Top. Od 2011 roku współtworzy międzynarodowe projekty z muzykami z różnych kontynentów prezentując współczesne nurty muzyki jazzowej i etnojazzowej. Jego szósta płyta “Fig Tree” została świetnie przyjęta przez muzycznych krytyków w Polsce i za granicą, a jej winylowa wersja okazała się wielkim bestsellerem. Koncertował z wybitnymi artystami, m.in. Januszem Muniakiem, Xu Fengxia i Andy Sheppardem. Koncertował w Polsce, Anglii, Szkocji, Hiszpanii, Czechach, Włoszech, Tajlandii, Chinach, Singapurze i Malezji, występując na wielu międzynarodowych festiwalach jazzowych.

Skład: Buba Badjie Kuyateh (Gambia) – kora, śpiew; Chiao-Hua Chang (Tajwan) – erhu, matoquin, śpiew; Przemysław Strączek – gitara, kompozycje; Maciej Kitajewski – gitara basowa, kontrabas; Edilson Sanchez-Moyano (Kolumbia) – instrumenty perkusyjne; Patryk Dobosz – perkusja.

Kobiety Wschodu III / Future Is Now (live act Laser Harp)

28 sierpnia, godz. 21:00

Opera i Filharmonia Podlaska, ul. Odeska 1

wstęp wolny

realizator: Stowarzyszenie Inicjatyw Artystycznych Supernova

Kolejna odsłona muzycznego projektu plenerowego, którego ideą jest prezentacja muzyki kobiet – przedstawicielek różnych stylów muzycznych, mieszkających i tworzących w regionie.

W tegorocznym koncercie udział wezmą Miss God oraz wokalistki z zespołu Południce, z towarzyszeniem harfy laserowej. W programie pieśni ukraińskie w tradycyjnym wydaniu oraz w nowoczesnej elektronicznej aranżacji. Wydarzenie będzie łączyć różne dziedziny sztuki, m.in. muzykę, taniec, rzeźbę, modę, a jego uczestnicy będą ubrani w specjalne, stworzone m.in. ze światła kostiumy.

Miss God jest wokalistką, producentką muzyczną, reżyserką teledysków, autorką kostiumów. Realizuje muzykę do filmów, spektakli teatralnych i słuchowisk radiowych. Swobodnie porusza się pomiędzy takimi gatunkami jak: chillout, downtempo, ambient, alternative hip–hop i ethnic.

Południce to nieprofesjonalna żeńska grupa śpiewacza z Białegostoku, która wykonuje tradycyjne pieśni: polskie (m.in. podlaskie), ukraińskie, rzadziej białoruskie. Ma na koncie nawiązującą do podlaskich pieśni ścieżkę dźwiękową do popularnego serialu „Kruk. Szepty słychać po zmroku”.