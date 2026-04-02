Home Wiadomości Zielona Akademia Seniora w Politechnice Białostockiej – seniorzy uczą się o zrównoważonym rozwoju

Wiadomości

2 kwietnia, 2026

Zielona Akademia Seniora w Politechnice Białostockiej – seniorzy uczą się o zrównoważonym rozwoju

fot. Dariusz Piekut/PB
Ponad 60 seniorów wzięło udział w inauguracyjnym spotkaniu Zielonej Akademii Seniora, nowego cyklu edukacyjnego organizowanego przez Politechnikę Białostocką

 

 

Zielona Akademia Seniora – nauka dla dojrzałych mieszkańców regionu

„Zielona Akademia Seniora” to autorski projekt skierowany do osób starszych, które chcą poszerzać swoją wiedzę i żyć w większej harmonii z naturą. Program obejmuje cztery spotkania prowadzone przez ekspertów uczelni, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o:

  • oszczędzaniu energii
  • odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów
  • zrównoważonej konsumpcji
  • ochronie środowiska

Chcemy, aby Politechnika Białostocka była miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców regionu, także seniorów zainteresowanych nauką i nowoczesnymi rozwiązaniami – podkreślała podczas inauguracji rektor uczelni, Marta Kosior-Kazberuk.

Inauguracja i pierwszy wykład o zrównoważonym rozwoju

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się wykładem dr inż. Agnieszki Wysockiej-Czubaszek, pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju w uczelni. Prelekcja pt. „Rozwój zrównoważony czy za wszelką cenę?” przybliżyła uczestnikom historię i znaczenie idei zrównoważonego rozwoju.

Ekspertka wskazywała, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu eksploatacja zasobów naturalnych odbywała się bez większych ograniczeń, co doprowadziło do licznych problemów środowiskowych.

Celem zrównoważonego rozwoju jest pogodzenie wzrostu gospodarczego z troską o środowisko i potrzeby społeczne – tłumaczyła prelegentka.

Kolejne spotkania Zielonej Akademii Seniora – harmonogram

Cykl będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach:

📅 29 kwietnia 2026

  • „Przyszłość jest elektryczna” – dr hab. inż. Jacek Kusznier, prof. PB
  • „Jak inteligentnie oszczędzać energię?” – dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB

📅 20 maja 2026

  • „Mniej znaczy więcej – zrównoważona konsumpcja w praktyce” – dr inż. Joanna Godlewska
  • „Mniej znaczy więcej – zrównoważona konsumpcja w praktyce” – mgr inż. Marcin Czubaszek

📅 17 czerwca 2026

  • „Obcy wśród nas. Inwazyjne gatunki roślin i zwierząt” – dr Dan Wołkowycki
  • „Zapylacze w naszym otoczeniu – murarka ogrodowa i jej rola” – mgr inż. Konrad Wilamowski

Spotkania odbywają się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Jak się zapisać?

Udział w spotkaniach wymaga wcześniejszej rejestracji:

  • telefonicznie: 85 746 90 78 (w godz. 8:00–14:30)
  • online – TUTAJ

(pc)

× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.