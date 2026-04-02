Zielona Akademia Seniora w Politechnice Białostockiej – seniorzy uczą się o zrównoważonym rozwoju

Ponad 60 seniorów wzięło udział w inauguracyjnym spotkaniu Zielonej Akademii Seniora, nowego cyklu edukacyjnego organizowanego przez Politechnikę Białostocką.
Zielona Akademia Seniora – nauka dla dojrzałych mieszkańców regionu
„Zielona Akademia Seniora” to autorski projekt skierowany do osób starszych, które chcą poszerzać swoją wiedzę i żyć w większej harmonii z naturą. Program obejmuje cztery spotkania prowadzone przez ekspertów uczelni, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o:
- oszczędzaniu energii
- odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów
- zrównoważonej konsumpcji
- ochronie środowiska
– Chcemy, aby Politechnika Białostocka była miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców regionu, także seniorów zainteresowanych nauką i nowoczesnymi rozwiązaniami – podkreślała podczas inauguracji rektor uczelni, Marta Kosior-Kazberuk.
Inauguracja i pierwszy wykład o zrównoważonym rozwoju
Pierwsze spotkanie rozpoczęło się wykładem dr inż. Agnieszki Wysockiej-Czubaszek, pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju w uczelni. Prelekcja pt. „Rozwój zrównoważony czy za wszelką cenę?” przybliżyła uczestnikom historię i znaczenie idei zrównoważonego rozwoju.
Ekspertka wskazywała, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu eksploatacja zasobów naturalnych odbywała się bez większych ograniczeń, co doprowadziło do licznych problemów środowiskowych.
– Celem zrównoważonego rozwoju jest pogodzenie wzrostu gospodarczego z troską o środowisko i potrzeby społeczne – tłumaczyła prelegentka.
Kolejne spotkania Zielonej Akademii Seniora – harmonogram
Cykl będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach:
📅 29 kwietnia 2026
- „Przyszłość jest elektryczna” – dr hab. inż. Jacek Kusznier, prof. PB
- „Jak inteligentnie oszczędzać energię?” – dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
📅 20 maja 2026
- „Mniej znaczy więcej – zrównoważona konsumpcja w praktyce” – dr inż. Joanna Godlewska
- „Mniej znaczy więcej – zrównoważona konsumpcja w praktyce” – mgr inż. Marcin Czubaszek
📅 17 czerwca 2026
- „Obcy wśród nas. Inwazyjne gatunki roślin i zwierząt” – dr Dan Wołkowycki
- „Zapylacze w naszym otoczeniu – murarka ogrodowa i jej rola” – mgr inż. Konrad Wilamowski
Spotkania odbywają się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.
Jak się zapisać?
Udział w spotkaniach wymaga wcześniejszej rejestracji:
- telefonicznie: 85 746 90 78 (w godz. 8:00–14:30)
- online – TUTAJ
(pc)