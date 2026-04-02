Zielona Akademia Seniora w Politechnice Białostockiej – seniorzy uczą się o zrównoważonym rozwoju

2 kwietnia, 2026

Ponad 60 seniorów wzięło udział w inauguracyjnym spotkaniu Zielonej Akademii Seniora, nowego cyklu edukacyjnego organizowanego przez Politechnikę Białostocką .

Zielona Akademia Seniora – nauka dla dojrzałych mieszkańców regionu

„Zielona Akademia Seniora” to autorski projekt skierowany do osób starszych, które chcą poszerzać swoją wiedzę i żyć w większej harmonii z naturą. Program obejmuje cztery spotkania prowadzone przez ekspertów uczelni, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o:

oszczędzaniu energii

odpowiedzialnym korzystaniu z zasobów

zrównoważonej konsumpcji

ochronie środowiska

– Chcemy, aby Politechnika Białostocka była miejscem otwartym dla wszystkich mieszkańców regionu, także seniorów zainteresowanych nauką i nowoczesnymi rozwiązaniami – podkreślała podczas inauguracji rektor uczelni, Marta Kosior-Kazberuk.

Inauguracja i pierwszy wykład o zrównoważonym rozwoju

Pierwsze spotkanie rozpoczęło się wykładem dr inż. Agnieszki Wysockiej-Czubaszek, pełnomocnik ds. zrównoważonego rozwoju w uczelni. Prelekcja pt. „Rozwój zrównoważony czy za wszelką cenę?” przybliżyła uczestnikom historię i znaczenie idei zrównoważonego rozwoju.

Ekspertka wskazywała, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu eksploatacja zasobów naturalnych odbywała się bez większych ograniczeń, co doprowadziło do licznych problemów środowiskowych.

– Celem zrównoważonego rozwoju jest pogodzenie wzrostu gospodarczego z troską o środowisko i potrzeby społeczne – tłumaczyła prelegentka.

Kolejne spotkania Zielonej Akademii Seniora – harmonogram

Cykl będzie kontynuowany w kolejnych miesiącach:

📅 29 kwietnia 2026

„Przyszłość jest elektryczna” – dr hab. inż. Jacek Kusznier, prof. PB

„Jak inteligentnie oszczędzać energię?” – dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB

📅 20 maja 2026

„Mniej znaczy więcej – zrównoważona konsumpcja w praktyce” – dr inż. Joanna Godlewska

„Mniej znaczy więcej – zrównoważona konsumpcja w praktyce” – mgr inż. Marcin Czubaszek

📅 17 czerwca 2026

„Obcy wśród nas. Inwazyjne gatunki roślin i zwierząt” – dr Dan Wołkowycki

„Zapylacze w naszym otoczeniu – murarka ogrodowa i jej rola” – mgr inż. Konrad Wilamowski

Spotkania odbywają się na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej.

Jak się zapisać?

Udział w spotkaniach wymaga wcześniejszej rejestracji:

telefonicznie: 85 746 90 78 (w godz. 8:00–14:30)

online – TUTAJ

(pc)