FOTOSpółdzielnia pokazuje Tożsamość w Galerii PIK

1 kwietnia, 2026

FOTOSpółdzielnia pokazuje Tożsamość w Galerii PIK

FOTOSpółdzielnia. Tożsamość, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wystawa fotograficzna „Tożsamość” grupy FOTOSpółdzielnia  to nie tylko prezentacja zdjęć, ale zaproszenie dla każdego widza do odnalezienia odrobiny własnej tożsamości w pracach białostockich fotografów. Ekspozycja, będąca efektem wielomiesięcznej pracy twórczej pod okiem Adama Ślefarskiego, będzie dostępna dla zwiedzających do 25 kwietnia 2026 roku w Galerii PIK przy ul. Jana Kilińskiego 8.

Wystawa „Tożsamość” to wielowymiarowa opowieść o świadomości własnej odrębności, kształtowanej przez doświadczenia, relacje społeczne, tradycję oraz miejsce, w którym żyjemy. Prezentowane prace stanowią artystyczną odpowiedź na pytania o to, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Jak podkreślają organizatorzy, tożsamość jednostki może harmonijnie współgrać z tożsamością grupy, choć obie te płaszczyzny pozostają odrębne.

Różnorodność spojrzeń i technik Uczestnicy wystawy prezentują szeroki wachlarz interpretacji tematu przewodniego. Adam Ślefarski, opiekun grupy, wskazuje na wielość wymiarów tożsamości: od duchowej i artystycznej, po narodową. Pod względem technicznym wystawa jest przeglądem różnorodnych stylistyk – od fotografii analogowej i klasycznej czerni i bieli, po podwójną ekspozycję i świadome operowanie kolorem.

  • Sławomir Kolendo w swoich pracach skupia się na tożsamości przodków, wykorzystując stare, skanowane fotografie, które stają się „wezwaniem do akcji” – zachętą do szukania własnych źródeł w domowych szufladach,.
  • Kamila Butkiewicz-Szymańska analizuje zmianę tożsamości poprzez pryzmat więzów małżeńskich i zmiany statusu cywilnego.
  • Kamila Dobrzyniewicz przedstawia tożsamość kobiecą na wielu poziomach – od roli matki po postać kobiety spełnionej czy wystraszonej.
  • Jarosław Popławski odwołuje się do energii przodków i indywidualizmu, podkreślając, że tożsamość jest sprawą niezwykle osobistą.

FOTOspółdzielnia to grupa działająca przy Podlaskim Instytucie Kultury, skupiająca pasjonatów, którzy pod okiem profesjonalistów rozwijają swoje umiejętności – od podstaw kompozycji po zaawansowaną obróbkę obrazu. Grupa postrzegana jest przez uczestników jako przestrzeń wolności twórczej, w której można bez obaw prezentować każdą część swojej wrażliwości.

Informacje dla zwiedzających:

  • Miejsce: Galeria PIK, ul. Jana Kilińskiego 8, Białystok.
  • Czas trwania: do 25 kwietnia 2026 r..
  • Godziny otwarcia: wtorek – sobota, godz. 10:00–17:00.
  • Wstęp: bezpłatny.

Na wernisażu był #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz

(jd) Tekst powstał z wykorzystaniem AI

