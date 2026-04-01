FOTOSpółdzielnia pokazuje Tożsamość w Galerii PIK

Wystawa fotograficzna „Tożsamość” grupy FOTOSpółdzielnia to nie tylko prezentacja zdjęć, ale zaproszenie dla każdego widza do odnalezienia odrobiny własnej tożsamości w pracach białostockich fotografów. Ekspozycja, będąca efektem wielomiesięcznej pracy twórczej pod okiem Adama Ślefarskiego, będzie dostępna dla zwiedzających do 25 kwietnia 2026 roku w Galerii PIK przy ul. Jana Kilińskiego 8.
Wystawa „Tożsamość” to wielowymiarowa opowieść o świadomości własnej odrębności, kształtowanej przez doświadczenia, relacje społeczne, tradycję oraz miejsce, w którym żyjemy. Prezentowane prace stanowią artystyczną odpowiedź na pytania o to, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Jak podkreślają organizatorzy, tożsamość jednostki może harmonijnie współgrać z tożsamością grupy, choć obie te płaszczyzny pozostają odrębne.
Różnorodność spojrzeń i technik Uczestnicy wystawy prezentują szeroki wachlarz interpretacji tematu przewodniego. Adam Ślefarski, opiekun grupy, wskazuje na wielość wymiarów tożsamości: od duchowej i artystycznej, po narodową. Pod względem technicznym wystawa jest przeglądem różnorodnych stylistyk – od fotografii analogowej i klasycznej czerni i bieli, po podwójną ekspozycję i świadome operowanie kolorem.
- Sławomir Kolendo w swoich pracach skupia się na tożsamości przodków, wykorzystując stare, skanowane fotografie, które stają się „wezwaniem do akcji” – zachętą do szukania własnych źródeł w domowych szufladach,.
- Kamila Butkiewicz-Szymańska analizuje zmianę tożsamości poprzez pryzmat więzów małżeńskich i zmiany statusu cywilnego.
- Kamila Dobrzyniewicz przedstawia tożsamość kobiecą na wielu poziomach – od roli matki po postać kobiety spełnionej czy wystraszonej.
- Jarosław Popławski odwołuje się do energii przodków i indywidualizmu, podkreślając, że tożsamość jest sprawą niezwykle osobistą.
FOTOspółdzielnia to grupa działająca przy Podlaskim Instytucie Kultury, skupiająca pasjonatów, którzy pod okiem profesjonalistów rozwijają swoje umiejętności – od podstaw kompozycji po zaawansowaną obróbkę obrazu. Grupa postrzegana jest przez uczestników jako przestrzeń wolności twórczej, w której można bez obaw prezentować każdą część swojej wrażliwości.
Informacje dla zwiedzających:
- Miejsce: Galeria PIK, ul. Jana Kilińskiego 8, Białystok.
- Czas trwania: do 25 kwietnia 2026 r..
- Godziny otwarcia: wtorek – sobota, godz. 10:00–17:00.
- Wstęp: bezpłatny.
Na wernisażu był #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz