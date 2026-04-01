FOTOSpółdzielnia pokazuje Tożsamość w Galerii PIK

1 kwietnia, 2026

FOTOSpółdzielnia. Tożsamość, fot. Jerzy Doroszkiewicz FOTOSpółdzielnia. Tożsamość, fot. Jerzy Doroszkiewicz

Wystawa fotograficzna „Tożsamość” grupy FOTOSpółdzielnia to nie tylko prezentacja zdjęć, ale zaproszenie dla każdego widza do odnalezienia odrobiny własnej tożsamości w pracach białostockich fotografów. Ekspozycja, będąca efektem wielomiesięcznej pracy twórczej pod okiem Adama Ślefarskiego, będzie dostępna dla zwiedzających do 25 kwietnia 2026 roku w Galerii PIK przy ul. Jana Kilińskiego 8.

Wystawa „Tożsamość” to wielowymiarowa opowieść o świadomości własnej odrębności, kształtowanej przez doświadczenia, relacje społeczne, tradycję oraz miejsce, w którym żyjemy. Prezentowane prace stanowią artystyczną odpowiedź na pytania o to, kim jesteśmy i skąd pochodzimy. Jak podkreślają organizatorzy, tożsamość jednostki może harmonijnie współgrać z tożsamością grupy, choć obie te płaszczyzny pozostają odrębne.

Różnorodność spojrzeń i technik Uczestnicy wystawy prezentują szeroki wachlarz interpretacji tematu przewodniego. Adam Ślefarski, opiekun grupy, wskazuje na wielość wymiarów tożsamości: od duchowej i artystycznej, po narodową. Pod względem technicznym wystawa jest przeglądem różnorodnych stylistyk – od fotografii analogowej i klasycznej czerni i bieli, po podwójną ekspozycję i świadome operowanie kolorem.

Sławomir Kolendo w swoich pracach skupia się na tożsamości przodków, wykorzystując stare, skanowane fotografie, które stają się „wezwaniem do akcji” – zachętą do szukania własnych źródeł w domowych szufladach,.

Kamila Butkiewicz-Szymańska analizuje zmianę tożsamości poprzez pryzmat więzów małżeńskich i zmiany statusu cywilnego.

Kamila Dobrzyniewicz przedstawia tożsamość kobiecą na wielu poziomach – od roli matki po postać kobiety spełnionej czy wystraszonej.

Jarosław Popławski odwołuje się do energii przodków i indywidualizmu, podkreślając, że tożsamość jest sprawą niezwykle osobistą.

FOTOspółdzielnia to grupa działająca przy Podlaskim Instytucie Kultury, skupiająca pasjonatów, którzy pod okiem profesjonalistów rozwijają swoje umiejętności – od podstaw kompozycji po zaawansowaną obróbkę obrazu. Grupa postrzegana jest przez uczestników jako przestrzeń wolności twórczej, w której można bez obaw prezentować każdą część swojej wrażliwości.

Informacje dla zwiedzających:

Miejsce: Galeria PIK, ul. Jana Kilińskiego 8, Białystok.

Galeria PIK, ul. Jana Kilińskiego 8, Białystok. Czas trwania: do 25 kwietnia 2026 r..

do 25 kwietnia 2026 r.. Godziny otwarcia: wtorek – sobota, godz. 10:00–17:00.

wtorek – sobota, godz. 10:00–17:00. Wstęp: bezpłatny.

Na wernisażu był #Zjerzonykulturą – Jerzy Doroszkiewicz

(jd) Tekst powstał z wykorzystaniem AI