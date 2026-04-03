Juwenalia Białystok 2026 – znamy wszystkich artystów! Kto zagra na kampusie Politechniki Białostockiej?

3 kwietnia, 2026

Juwenalia 2023 Fot. Dariusz Piekut/PB

To już oficjalne – poznaliśmy pełny line-up Juwenaliów Białystok 2026. Jedna z największych studenckich imprez w regionie odbędzie się 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Przez dwa dni na dwóch scenach zaprezentuje się 16 wykonawców.

Scena główna – od legend po nowe brzmienia

Na scenie głównej spotkają się różne pokolenia i muzyczne style:

Myslovitz – zespół, który ukształtował brzmienie polskiej alternatywy. Ich koncerty to emocjonalna podróż przez utwory, które dla wielu są ścieżką dźwiękową młodości.

Dżem – żywa legenda blues-rocka. Charakterystyczne brzmienie i utwory śpiewane wspólnie przez publiczność stworzą wyjątkową atmosferę pod sceną.

Beata i Bajm – jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów w historii polskiej muzyki. Koncerty to mieszanka emocji, energii i dobrze znanych refrenów.

Bracia Figo Fagot – sceniczny luz, humor, dystans po raz piąty na juwenaliowej scenie. Chłopaki dadzą z siebie tylko 30%.

Cjalis – alter ego Bartosza Walaszka – wybitnego Polaka, który tak dobrze zrozumiał polską rzeczywistość że przypłacił to szaleństwem.

Figo i Samogony – klimat lat 90., syntezatory i taneczna energia. Satyryczny projekt Piotra Połacia.

Bracia Kacperczyk – jeden z najciekawszych projektów młodego pokolenia. Boysband łączy lekkość z autentycznością i świetnym kontaktem z publicznością.

Lady Pank – klasyka polskiego rocka, która od dekad przyciąga kolejne pokolenia fanów. Na żywo wciąż imponują energią i formą.

Bletka – świeża postać na scenie, która szybko zdobyła popularność. Jej występy to połączenie radiowego popu i klubowego klimatu.

Maryla Rodowicz – ikona, która niezmiennie potrafi porwać publiczność. Kolorowe widowisko, charyzma i ogromne doświadczenie sceniczne gwarantują wyjątkowy koncert.

Scena hip-hop – najmocniejsze nazwiska

Druga scena to pełen przekrój współczesnej sceny rapowej:

Sentino – artysta o wyrazistej osobowości, który budzi duże emocje i przyciąga uwagę zarówno muzyką, jak i wizerunkiem.

PRO8L3M – projekt Oskara i Steeza. Ich koncerty to dopracowane, intensywne widowiska.

Jan-Rapowanie – szczerość, refleksja i świetna energia sceniczna. Artysta, który potrafi nawiązać wyjątkowy kontakt z publicznością.

White 2115 – lekki, melodyjny styl i letni klimat Kalifornii.

Bambi – jedna z najgłośniejszych postaci młodej sceny i najpopularniejsza raperka w Polsce. Pewność siebie, charakter i wyrazisty styl.

Malik Montana – mocne brzmienie i wyrazista sceniczna obecność. Jego koncerty zabiorą was głęboko w trapowo-gangsterski klimat.

Pezet – jeden z filarów polskiego hip-hopu, który z powodzeniem łączy klasyczne podejście z nowoczesnymi produkcjami.

Kaz Bałagane – artysta o charakterystycznym stylu i bezpośrednim przekazie, który wyróżnia się na tle sceny groteskowymi storytellingami.

Już 15 i 16 maja kampus Politechniki Białostockiej znów stanie się miejscem spotkań, koncertów i studenckiej energii – w największym wydaniu od lat. Bilety i więcej informacji o tegorocznych Juwenaliach znajdziesz TUTAJ

