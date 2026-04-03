Juwenalia Białystok 2026 – znamy wszystkich artystów! Kto zagra na kampusie Politechniki Białostockiej?

To już oficjalne – poznaliśmy pełny line-up Juwenaliów Białystok 2026. Jedna z największych studenckich imprez w regionie odbędzie się 15 i 16 maja na kampusie Politechniki Białostockiej. Przez dwa dni na dwóch scenach zaprezentuje się 16 wykonawców.
Scena główna – od legend po nowe brzmienia
Na scenie głównej spotkają się różne pokolenia i muzyczne style:
- Myslovitz – zespół, który ukształtował brzmienie polskiej alternatywy. Ich koncerty to emocjonalna podróż przez utwory, które dla wielu są ścieżką dźwiękową młodości.
- Dżem – żywa legenda blues-rocka. Charakterystyczne brzmienie i utwory śpiewane wspólnie przez publiczność stworzą wyjątkową atmosferę pod sceną.
- Beata i Bajm – jeden z najbardziej rozpoznawalnych projektów w historii polskiej muzyki. Koncerty to mieszanka emocji, energii i dobrze znanych refrenów.
- Bracia Figo Fagot – sceniczny luz, humor, dystans po raz piąty na juwenaliowej scenie. Chłopaki dadzą z siebie tylko 30%.
- Cjalis – alter ego Bartosza Walaszka – wybitnego Polaka, który tak dobrze zrozumiał polską rzeczywistość że przypłacił to szaleństwem.
- Figo i Samogony – klimat lat 90., syntezatory i taneczna energia. Satyryczny projekt Piotra Połacia.
- Bracia Kacperczyk – jeden z najciekawszych projektów młodego pokolenia. Boysband łączy lekkość z autentycznością i świetnym kontaktem z publicznością.
- Lady Pank – klasyka polskiego rocka, która od dekad przyciąga kolejne pokolenia fanów. Na żywo wciąż imponują energią i formą.
- Bletka – świeża postać na scenie, która szybko zdobyła popularność. Jej występy to połączenie radiowego popu i klubowego klimatu.
- Maryla Rodowicz – ikona, która niezmiennie potrafi porwać publiczność. Kolorowe widowisko, charyzma i ogromne doświadczenie sceniczne gwarantują wyjątkowy koncert.
Scena hip-hop – najmocniejsze nazwiska
Druga scena to pełen przekrój współczesnej sceny rapowej:
- Sentino – artysta o wyrazistej osobowości, który budzi duże emocje i przyciąga uwagę zarówno muzyką, jak i wizerunkiem.
- PRO8L3M – projekt Oskara i Steeza. Ich koncerty to dopracowane, intensywne widowiska.
- Jan-Rapowanie – szczerość, refleksja i świetna energia sceniczna. Artysta, który potrafi nawiązać wyjątkowy kontakt z publicznością.
- White 2115 – lekki, melodyjny styl i letni klimat Kalifornii.
- Bambi – jedna z najgłośniejszych postaci młodej sceny i najpopularniejsza raperka w Polsce. Pewność siebie, charakter i wyrazisty styl.
- Malik Montana – mocne brzmienie i wyrazista sceniczna obecność. Jego koncerty zabiorą was głęboko w trapowo-gangsterski klimat.
- Pezet – jeden z filarów polskiego hip-hopu, który z powodzeniem łączy klasyczne podejście z nowoczesnymi produkcjami.
- Kaz Bałagane – artysta o charakterystycznym stylu i bezpośrednim przekazie, który wyróżnia się na tle sceny groteskowymi storytellingami.
Już 15 i 16 maja kampus Politechniki Białostockiej znów stanie się miejscem spotkań, koncertów i studenckiej energii – w największym wydaniu od lat. Bilety i więcej informacji o tegorocznych Juwenaliach znajdziesz TUTAJ
(pc)