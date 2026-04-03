Od programowania do wystąpień publicznych. Drogi kariery Anny Kałdonek

Czy studia techniczne mogą zaprowadzić na scenę i do pracy z ludźmi? W audycji „Drogi Kariery” pokazujemy, że jak najbardziej. Tym razem gościnią Pawła Cybulskiego była Anna Kałdonek, absolwentka Politechnika Białostocka, dziś trenerka wystąpień publicznych znana jako „Ania od gadania”.
Jej ścieżka zawodowa to przykład odważnych decyzji i nieoczywistych wyborów. Od klasy teatralnej, przez studia informatyczne i pracę jako architektka systemów, aż po własny biznes oparty na pracy z ludźmi i komunikacją.
W rozmowie usłyszymy m.in.:
- jak wyglądały jej studia i droga na politechnikę
- dlaczego po 11 latach pracy w branży IT zdecydowała się na zmianę
- jak kompetencje techniczne pomagają dziś w pracy trenerskiej
- dlaczego umiejętność mówienia jest dziś jedną z kluczowych kompetencji
To także opowieść o tym, że ścieżka kariery nie zawsze jest prosta, ale każde doświadczenie – nawet z pozoru odległe – może okazać się niezwykle przydatne.
🎧 Posłuchaj całej rozmowy z Anną Kałdonek tutaj:
(pc)