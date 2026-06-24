Blisko 10 milionów złotych trafi do Politechniki Białostockiej na rozwój Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA. Posłuchaj rozmowy z prof. Mirosławem Świerczem

Jak podkreśla prof. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej, pierwsza edycja projektu pokazała, że współpraca trzech największych uczelni technicznych po wschodniej stronie Wisły przynosi wymierne efekty.

– Chcieliśmy przełamać stereotyp, że Polska Wschodnia jest obszarem peryferyjnym. Połączenie potencjałów trzech uczelni pozwoliło stworzyć silną platformę współpracy w obszarze kształcenia, badań naukowych i komercjalizacji wyników prac badawczych – mówi prof. Mirosław Świercz.

Nazwa projektu nawiązuje do międzynarodowego szlaku komunikacyjnego Via Carpatia, który łączy regiony Europy od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne. Zdaniem twórców projektu symbolizuje on nie tylko połączenia infrastrukturalne, ale również współpracę opartą na wiedzy, innowacjach i rozwoju.

W latach 2022–2025 w ramach pierwszej edycji projektu zrealizowano dziesięć działań obejmujących trzy kluczowe obszary: kształcenie, naukę oraz komercjalizację. W dodatkowych zajęciach dla uczniów szkół średnich uczestniczyło blisko 38 tysięcy osób, przeprowadzono niemal 15 tysięcy godzin zajęć wyrównawczych dla studentów oraz dziesiątki szkoleń dla nauczycieli akademickich. Dużym zainteresowaniem cieszyły się także konkursy skierowane do młodych naukowców i uczniów szkół ponadpodstawowych, w ramach których finansowano projekty badawcze i innowacyjne rozwiązania odpowiadające na potrzeby przedsiębiorstw.

Nowa edycja projektu zachowa sprawdzone działania, jednocześnie wprowadzając nowe elementy. Kontynuowane będą zajęcia dla uczniów szkół średnich, konkurs „Nastoletni Naukowiec” oraz projekty wspierające współpracę naukowców z trzech uczelni. Pojawią się także nowe inicjatywy, takie jak cyfrowe demonstratory technologii oraz programy skierowane do młodych badaczy rozpoczynających karierę naukową.

Jak podkreśla prof. Świercz, sukces projektu nie będzie mierzony wyłącznie liczbami.