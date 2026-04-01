Adaptacja lasów – ogólnopolska zielona konferencja w Politechnice Białostockiej już 9 kwietnia

Jak chronić polskie lasy w obliczu zmian klimatu, suszy i rosnącej presji środowiskowej? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej „Działania adaptacyjne służące zachowaniu trwałości lasu w obliczu współczesnych zagrożeń środowiska”, która odbędzie się 9 kwietnia w Politechnice Białostockiej.
Eksperci o przyszłości polskich lasów
Konferencja zgromadzi przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej oraz praktyków zarządzających zasobami leśnymi. W wydarzeniu udział wezmą eksperci m.in. z:
- Instytutu Dendrologii PAN
- Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
- Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
- Instytutu Badawczego Leśnictwa
Nie zabraknie także przedstawicieli Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz leśników zarządzających terenami w północno-wschodniej Polsce.
Adaptacja lasów do zmian klimatu – główny cel konferencji
Głównym celem spotkania jest wypracowanie skutecznych działań adaptacyjnych, które pozwolą zachować trwałość lasów w obliczu dynamicznych zmian środowiskowych.
W programie znajdą się zagadnienia takie jak:
- polityka odporności klimatycznej i ochrona zasobów wodnych
- zmiany w strukturze i kondycji drzewostanów
- wpływ zmian klimatu na gospodarkę leśną
- aspekty prawne i ekonomiczne zarządzania lasami
Prelegenci zaprezentują najnowsze wyniki badań oraz konkretne rozwiązania, które mogą zostać wdrożone w praktyce leśnej.
Program konferencji – część naukowa i terenowa
9 kwietnia – obrady w Białymstoku
Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 w Auli C Inno-Eko-Tech na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.
Uroczystego otwarcia dokona rektor uczelni, a następnie odbędą się panele eksperckie i wystąpienia specjalistów, m.in. dotyczące:
- kierunków zmian ekosystemów leśnych
- stanu drzewostanów północno-wschodniej Polski
- ekosystemów mokradłowych w dobie zmian klimatu
- adaptacyjnej hodowli lasu
Dzień zakończy moderowana dyskusja ekspertów oraz podsumowanie wniosków.
10 kwietnia – sesja terenowa
Drugiego dnia uczestnicy przeniosą się do Puszczy Knyszyńskiej, gdzie odbędzie się praktyczna sesja terenowa.
W nadleśnictwach w Czarnej Białostockiej i Krynkach zaprezentowane zostaną:
- przykłady lasów podlegających przemianom
- efekty działań ochronnych i adaptacyjnych
- praktyczne rozwiązania stosowane w gospodarce leśnej
Wspólna inicjatywa nauki i praktyki
Konferencja jest efektem współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z Instytutem Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (Oddział w Białymstoku)
Jak wziąć udział?
Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji mailowej: promocja@bialystok.lasy.gov.pl
Wydarzenie odbywa się pod patronatem rektor Politechniki Białostockiej oraz prezesa Polska Akademia Nauk. Patronat medialny nad konferencją sprawuje Radio AKADERA.
(pc)