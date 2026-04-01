1 kwietnia, 2026

Adaptacja lasów – ogólnopolska zielona konferencja w Politechnice Białostockiej już 9 kwietnia

2026-03-27-konferencja-lesna-FB-logo źródło: Politechnika Białostocka
Jak chronić polskie lasy w obliczu zmian klimatu, suszy i rosnącej presji środowiskowej? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestnicy ogólnopolskiej konferencji naukowej „Działania adaptacyjne służące zachowaniu trwałości lasu w obliczu współczesnych zagrożeń środowiska”, która odbędzie się 9 kwietnia w Politechnice Białostockiej.

 

Eksperci o przyszłości polskich lasów

Konferencja zgromadzi przedstawicieli świata nauki, administracji publicznej oraz praktyków zarządzających zasobami leśnymi. W wydarzeniu udział wezmą eksperci m.in. z:

  • Instytutu Dendrologii PAN
  • Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  • Instytutu Badawczego Leśnictwa

Nie zabraknie także przedstawicieli Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz leśników zarządzających terenami w północno-wschodniej Polsce.

Adaptacja lasów do zmian klimatu – główny cel konferencji

Głównym celem spotkania jest wypracowanie skutecznych działań adaptacyjnych, które pozwolą zachować trwałość lasów w obliczu dynamicznych zmian środowiskowych.

W programie znajdą się zagadnienia takie jak:

  • polityka odporności klimatycznej i ochrona zasobów wodnych
  • zmiany w strukturze i kondycji drzewostanów
  • wpływ zmian klimatu na gospodarkę leśną
  • aspekty prawne i ekonomiczne zarządzania lasami

Prelegenci zaprezentują najnowsze wyniki badań oraz konkretne rozwiązania, które mogą zostać wdrożone w praktyce leśnej.

Program konferencji – część naukowa i terenowa

9 kwietnia – obrady w Białymstoku

Konferencja rozpocznie się o godz. 10:00 w Auli C Inno-Eko-Tech na Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku PB.

Uroczystego otwarcia dokona rektor uczelni, a następnie odbędą się panele eksperckie i wystąpienia specjalistów, m.in. dotyczące:

  • kierunków zmian ekosystemów leśnych
  • stanu drzewostanów północno-wschodniej Polski
  • ekosystemów mokradłowych w dobie zmian klimatu
  • adaptacyjnej hodowli lasu

Dzień zakończy moderowana dyskusja ekspertów oraz podsumowanie wniosków.

10 kwietnia – sesja terenowa

Drugiego dnia uczestnicy przeniosą się do Puszczy Knyszyńskiej, gdzie odbędzie się praktyczna sesja terenowa.

W nadleśnictwach w Czarnej Białostockiej i Krynkach zaprezentowane zostaną:

  • przykłady lasów podlegających przemianom
  • efekty działań ochronnych i adaptacyjnych
  • praktyczne rozwiązania stosowane w gospodarce leśnej
Wspólna inicjatywa nauki i praktyki

Konferencja jest efektem współpracy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku, z Instytutem Nauk Leśnych Politechniki Białostockiej oraz biurem Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (Oddział w Białymstoku)

Jak wziąć udział?

Udział w konferencji jest bezpłatny, jednak wymaga wcześniejszej rejestracji mailowej: promocja@bialystok.lasy.gov.pl

Wydarzenie odbywa się pod patronatem rektor Politechniki Białostockiej oraz prezesa Polska Akademia Nauk. Patronat medialny nad konferencją sprawuje Radio AKADERA.

(pc)

