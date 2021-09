Prokuratura wnioskuje o tymczasowy areszt dla 13 aktywistów za próbę zniszczenia zasieków

Sierpień 31, 2021

Prokuratura Rejonowa w Sokółce skierowała we wtorek (31.08) do sądu wnioski o areszt wobec trzynastu osób podejrzanych o próbę zniszczenia zasieków na polsko-białoruskiej granicy. Wcześniej wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty zniszczenia mienia.

Do wydarzeń doszło w niedzielę (29.08) koło wsi Szymaki. Grupa osób składająca się z dwunastu Polaków i Holendra weszła na pas drogi granicznej i przy pomocy nożyc do metalu próbowała rozciąć zasieki z drutu kolczastego.

Podejrzani nie przyznają się do winy i odmawiają składania wyjaśnień. Przed aresztowaniem przyznali, że swoim działaniem chcą zaprotestować przeciwko łamaniu prawa przez polskie władze.

Tymczasem rada ministrów wystąpiła do prezydenta z wnioskiem o wprowadzenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią. Miałby on być wprowadzony na 30 dni na obszarze obejmującym część województw podlaskiego i lubelskiego. Chodzi o wąski pas miejscowości bezpośrednio przylegających do granicy. Więcej o tym piszemy tutaj. (mt)