Stan wyjątkowy na granicy polsko-białoruskiej. Jest wniosek do prezydenta

Jest wniosek do prezydenta RP Andrzeja Dudy o wprowadzeniu stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią.

Jak poinformował premier Mateusz Morawiecki – stan wyjątkowy miałby zostać wprowadzony na 30 dni na obszarze obejmującym część województw podlaskiego i lubelskiego. Chodzi o wąski pas miejscowości bezpośrednio przylegających do granicy.

Będą tam obowiązywały restrykcje zgodnie z przepisami dotyczącymi wprowadzenia stanu wyjątkowego. Jeszcze we wtorek (31.08) uchwała trafi do prezydenta, jeżeli Andrzej Duda uzna, że okoliczności wprowadzenia stanu wyjątkowego są racjonalne i zasadne – stan ten będzie wprowadzony w trybie natychmiastowym.

Stan wyjątkowy zakłada możliwość ograniczeń w przemieszczaniu się obywateli. Na obszarze objętym stanem wyjątkowym m.in. zawiesza się prawo do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych.

W Usnarzu Górnym, na granicy polsko-białoruskiej, od trzech tygodni koczuje grupa migrantów. Osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze. Cudzoziemcy nie chcą również wracać w głąb Białorusi.

Zatrzymani, którzy w niedzielę (29.08) próbowali zniszczyć ogrodzenie na polsko-białoruskiej granicy, koło Usnarza Górnego, usłyszeli już zarzuty. Policja uznała, że było to zniszczenie mienia. Grozi za to kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do pięciu lat, chyba, że straty są mniejszej wagi wtedy sprawca podlega grzywnie lub karze więzienia – do roku. (mt)