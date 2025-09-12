Jak uczyć królowej nauk w dobie AI? Ogólnopolska konferencja o matematyce na uczelniach technicznych

Jak uczyć matematyki na uczelniach technicznych w czasach sztucznej inteligencji – skutecznie, nowocześnie i z myślą o przyszłości? To jedno z zagadnień ogólnopolskiej konferencji w Politechnice Białostockiej, na której dydaktycy, praktycy i badacze dyskutują o nowoczesnych metodach dydaktycznych w kontekście królowej nauk.
Jak podkreśla prof. Ewa Pawłuszewicz z Wydziału Mechanicznego PB, matematyka to nie tylko liczby i całki, ale przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia i analizy informacji, czyli kluczowych kompetencji we współczesnym świecie pełnym dezinformacji.
– I to jest zdecydowanie ważniejsze niż to, czy student dobrze policzy całkę. Całkę policzy w dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja, policzy komputer, ale pytanie, czy zrobi to dobrze, czy zauważy tak zwane osobliwości, to co w środku siedzi, to co może sprawić, że wynik jest dobry, ale teoretycznie dobry, a w rzeczywistości może być trochę trochę zafałszowane – tłumaczy prof. Pawłuszewicz.
Jednym z największych wyzwań, które również jest poruszane na konferencji, jest tzw. drop-out, czyli wysoki odsetek studentów rezygnujących ze studiów – często właśnie z powodu matematyki, dlatego tak ważna jest nie tylko treść, ale i forma jej nauczania.
– Matematyka jest królową nauk, ale wymaga od nas mądrego podejścia i dobrej komunikacji – mówi prof. Katarzyna Halicka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej. – Tego typu konferencje są okazją, by wymieniać się doświadczeniem i szukać nowych rozwiązań, które pomogą studentom nie tylko przetrwać pierwszy semestr, ale wykorzystać matematykę jako fundament dalszego kształcenia technicznego.
XXI Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych jest częścią 10. Forum Matematyków Polskich, które odbywa się w Białymstoku. (hk)
Relacja Hanny Kość:
