Jak uczyć królowej nauk w dobie AI? Ogólnopolska konferencja o matematyce na uczelniach technicznych

12 września, 2025

XXI Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, fot. Hanna Kość XXI Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych, fot. Hanna Kość

Jak uczyć matematyki na uczelniach technicznych w czasach sztucznej inteligencji – skutecznie, nowocześnie i z myślą o przyszłości? To jedno z zagadnień ogólnopolskiej konferencji w Politechnice Białostockiej, na której dydaktycy, praktycy i badacze dyskutują o nowoczesnych metodach dydaktycznych w kontekście królowej nauk.

Jak podkreśla prof. Ewa Pawłuszewicz z Wydziału Mechanicznego PB, matematyka to nie tylko liczby i całki, ale przede wszystkim umiejętność logicznego myślenia i analizy informacji, czyli kluczowych kompetencji we współczesnym świecie pełnym dezinformacji.

– I to jest zdecydowanie ważniejsze niż to, czy student dobrze policzy całkę. Całkę policzy w dzisiejszych czasach sztuczna inteligencja, policzy komputer, ale pytanie, czy zrobi to dobrze, czy zauważy tak zwane osobliwości, to co w środku siedzi, to co może sprawić, że wynik jest dobry, ale teoretycznie dobry, a w rzeczywistości może być trochę trochę zafałszowane – tłumaczy prof. Pawłuszewicz.

Tematem jednego z panelów dyskusyjnych jest „Sztuczna Inteligencja w nauczaniu i uczeniu się matematyki”. Prof. Jacek Stańdo z Politechniki Łódzkiej wskazuje, że zmieniające się narzędzia, takie jak kalkulatory, a dziś także sztuczna inteligencja, redefiniują podejście do nauczania. – Pojawia się przede wszystkim pytanie, jak zmienić nauczanie matematyki. Co musimy zrobić, żeby dążyć za młodzieżą, bo dzisiejsze już zbiory zadań, dzisiejsze rozwiązywania zadań w zasadzie w jakimś stopniu nie mają sensu. Robiliśmy badania, gdzie braliśmy podstawową maturę i okazuje się, że sztuczna inteligencja w 95% rozwiązuje ją. Zaczniemy sobie stawiać pytanie, czego uczyć, jakie będą ważne umiejętności w przyszłości, co będzie najważniejsze w tej edukacji tłumaczy naukowiec.

Jednym z największych wyzwań, które również jest poruszane na konferencji, jest tzw. drop-out, czyli wysoki odsetek studentów rezygnujących ze studiów – często właśnie z powodu matematyki, dlatego tak ważna jest nie tylko treść, ale i forma jej nauczania.

– Matematyka jest królową nauk, ale wymaga od nas mądrego podejścia i dobrej komunikacji – mówi prof. Katarzyna Halicka, prorektor ds. kształcenia Politechniki Białostockiej. – Tego typu konferencje są okazją, by wymieniać się doświadczeniem i szukać nowych rozwiązań, które pomogą studentom nie tylko przetrwać pierwszy semestr, ale wykorzystać matematykę jako fundament dalszego kształcenia technicznego.

XXI Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych jest częścią 10. Forum Matematyków Polskich, które odbywa się w Białymstoku. (hk)

Relacja Hanny Kość: