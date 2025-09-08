Matematyka w centrum uwagi. W Białymstoku trwa Forum Matematyków Polskich

8 września, 2025

Forum Matematyków Polskich, fot. Hanna Kość

Matematycy z całego kraju, dydaktycy i popularyzatorzy królowej nauk spotykają się w Białymstoku na X Forum Matematyków Polskich. Zjazd organizuje Polskie Towarzystwo Matematyczne, Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka.

To forum wymiany myśli oraz dyskusji o aktualnych zadaniach matematyki współczesnej. To również okazja do debaty o problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce.

– Matematyka jest dyscypliną podstawową znaną od zawsze i rozwijaną jest nadal. Poszczególne części matematyki rozwijają się często niezależnie np. algebra, analiza, równania różniczkowe, logika, to są takie trochę niezależne części, chociaż matematyka jest jedna. Zmierza może już w kierunku włączenia tych różnych dyscyplin bardziej i może też w połączeniu co do symulacji komputerowych się przychylają bardziej matematycy, którzy jakby dotąd raczej wierzą i robią dowody czy w wyprowadzenia rozumowań, dowodów, twierdzeń czy hipotez matematycznych – mówi prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej.

W trakcie forum odbywają się wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne od wspomnień najwybitniejszych Polskich matematyków, po tematyki badawcze, metody nauczania, aż do roli sztucznej inteligencji. – Ja mówię o matematyce, która jest takim elementem, w którym się też odkrywa, a AI nie jest odkrywcze, nie jest twórcze. AI korzysta już z załadowanych wiadomości i wyciąga wnioski, natomiast AI sam nie wymyśli teorii, twierdzenia, ani nie zrobi porządnego, logicznego, pełnego dowodu. To niemożliwe póki co – dodaje prof. Dorota Mozyrska.

Podczas Forum Matematyków Polskich wręczone będą nagrody PTM oraz pod koniec tygodnia odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych. (hk)

Relacja Hanny Kość: