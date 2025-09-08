Home Wiadomości Matematyka w centrum uwagi. W Białymstoku trwa Forum Matematyków Polskich

Wiadomości

8 września, 2025

Matematyka w centrum uwagi. W Białymstoku trwa Forum Matematyków Polskich

Forum Matematyków Polskich, fot. Hanna Kość
Matematycy z całego kraju, dydaktycy i popularyzatorzy królowej nauk spotykają się w Białymstoku na X Forum Matematyków Polskich. Zjazd organizuje Polskie Towarzystwo Matematyczne, Uniwersytet w Białymstoku i Politechnika Białostocka. 

 

To forum wymiany myśli oraz dyskusji o aktualnych zadaniach matematyki współczesnej. To również okazja do debaty o problemach nurtujących środowisko matematyczne w Polsce.

– Matematyka jest dyscypliną podstawową znaną od zawsze i rozwijaną jest nadal. Poszczególne części matematyki rozwijają się często niezależnie np. algebra, analiza, równania różniczkowe, logika, to są takie trochę niezależne części, chociaż matematyka jest jedna. Zmierza może już w kierunku włączenia tych różnych dyscyplin bardziej i może też w połączeniu co do symulacji komputerowych się przychylają bardziej matematycy, którzy jakby dotąd raczej wierzą i robią dowody czy w wyprowadzenia rozumowań, dowodów, twierdzeń czy hipotez matematycznych – mówi prof. Dorota Mozyrska, dziekan Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. 

W trakcie forum odbywają się wykłady, warsztaty i panele dyskusyjne od wspomnień najwybitniejszych Polskich matematyków, po tematyki badawcze, metody nauczania, aż do roli sztucznej inteligencji. – Ja mówię o matematyce, która jest takim elementem, w którym się też odkrywa, a AI nie jest odkrywcze, nie jest twórcze. AI korzysta już z załadowanych wiadomości i wyciąga wnioski, natomiast AI sam nie wymyśli teorii, twierdzenia, ani nie zrobi porządnego, logicznego, pełnego dowodu. To niemożliwe póki co – dodaje prof. Dorota Mozyrska. 

Podczas Forum Matematyków Polskich wręczone będą nagrody PTM oraz pod koniec tygodnia odbędzie się Ogólnopolska Konferencja Nauczania Matematyki w Uczelniach Technicznych. (hk)

 

Relacja Hanny Kość:

 

Najnowsze wiadomości
Moricon-fot-Dariusz-Piekut-PB
Moricon 2025 – 2 000 uczestn ... więcej
Matematyka w centrum uwagi. W ... więcej
Pies policyjny z zarekwirowanymi narkotykami
Bielsk Podlaski: kryminalni za ... więcej
Wystawa „Kukania” w Starej ... więcej
orkiestra na scenie
Wyróżnienie w konkursie „M ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.