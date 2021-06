Jagiellonia Białystok będzie trenować na wyjeździe

Czerwiec 27, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Zawodnicy Jagiellonii Białystok w poniedziałek (28.06) rozpoczynają 12- dniowe zgrupowanie w Kępie.

W ramach przygotowań do nowego sezonu, piłkarze rozegrają trzy mecze kontrolne podczas obozu. Żółto-Czerwoni 3 lipca zmierzą się z Legią Warszawa, trzy dni później (6.07) Radomiakiem Radom oraz 9 lipca z Wigrami Suwałki.

– Zgrupowanie nie jest startem i finiszem pracy, którą już rozpoczęliśmy. Właśnie po to przeprowadzane są dwa treningi dziennie. Jedna jednostka jest bardziej motoryczna, a druga jest zdecydowanie taktyczna. Od początku idziemy w tym kierunku. Co do sparingów, to obecnie mamy potwierdzone mecze z Legią Warszawa, Radomiakiem Radom i Wigrami Suwałki. Po zgrupowaniu rozegramy jeszcze jeden mecz kontrolny, na wyjeździe, z Arisem Limassol. Jeśli chodzi o treningi na zgrupowaniu, to będą po dwie jednostki dziennie, ale nie będzie brakowało dni, kiedy będzie tych jednostek więcej – mówi trener Ireneusz Mamrot.

Dodatkowy sparing odbędzie się 14 lipca w Kielcach. (ea)