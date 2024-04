Rozpoczęły się prace zespołu ds. lotniska Białystok Krywlany

27 kwietnia, 2024

Fot. pixabay

Zespół roboczy do spraw lotniska Białystok Krywlany rozpoczął pracę. Tworzy go 9 osób. To przedstawiciele Miasta Białystok, Województwa Podlaskiego oraz Polskich Portów Lotniczych.

Cel – to wypracowanie wspólnych działań zmierzających do aktywizacji i rozwoju infrastruktury Lotniska Białystok – Krywlany.

Powołanie zespołu to efekt listu intencyjnego podpisanego w listopadzie 2023 r.

W czwartek, 25 kwietnia, w Warszawie w siedzibie Polskich Portów Lotniczych członkowie zespołu omówili stan obecny lotniska i opracowali plan pracy na kolejne tygodnie.

Spotkania będą odbywały się raz na kwartał, a kolejne zaplanowano na drugą połowę czerwca br.

Zespół ma przygotować analizę kosztów dostosowania lotniska do ruchu pasażerskiego, opracować harmonogram prac i określić sposoby finansowania projektu. (jł)