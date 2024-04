Na białostockich Dojlidach rozpoczął się sezon żeglarski

27 kwietnia, 2024

Źródło: Miejskoaktywni Źródło: Miejskoaktywni

W Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy rozpoczął się sezon żeglarski. Można już wypożyczać rowery wodne, w tym cztery nowe w kształcie samochodów. Są też deski typu sup, kajaki, łodzie wiosłowe i canoe, a także żaglówki klasy Omega oraz deski windsurfingowe.

Są tam też organizowane kursy żeglarskie.

– Dojlidy to bardzo niewielkie akwen, ale można na nim się zdecydowanie nauczyć żeglować, ponieważ są tu ciekawe wiatry – mówi Krzysztof Karczewski, instruktor żeglarstwa. – Szkolenie żeglarskie obejmuje zarówno naukę teorii o całym żeglarstwie, jak też praktyczną naukę manewrowania małym jachtem żaglowym, praktykę manewrowania także na silniku oraz naukę wszelkich niezbędnych pomocniczych umiejętności, takich jak na przykład węzły.

Uczestnicy pierwszych w tym sezonie kursów żeglarskich podkreślają, że to przyjemny sport.

– To jest jedna z pasji, którą mam już od kilku lat, ale której nie mogę w pełni realizować bez posiadania patentu. Realizuję zaległości z młodości. Żeglarstwo to fenomenalna rzecz, szczególnie jak się jest młodym to jest to rewelacja. Naprawdę warto. Jest troszeczkę adrenaliny i przyjemności.

W Ośrodku Sportów Wodnych Dojlidy można również wypożyczyć rowery, kijki do nordic walking. Są tam place zabaw dla dzieci i siłownie zewnętrzne. Od 1 maja będzie również otwarty park linowy. (hk)