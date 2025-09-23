Innowacje w praktyce na Politechnice Białostockiej. Podsumowanie projektu Via Carpatia

23 września, 2025

Od robotów sumo po nowatorskie implanty – tak wygląda dorobek projektu „Politechniczna sieć Via Carpatia”. Trzyletnia współpraca Politechniki Białostockiej, Lubelskiej i Rzeszowskiej została podsumowana podczas konferencji „Innowacje w Praktyce”, która odbyła się w Centrum Nowoczesnego Kształcenia PB.

Projekt od początku stawiał na edukację i aktywizację młodzieży. – Mocno zaktywizowaliśmy młodzież szkół ponadpodstawowych, opiekowaliśmy się też studentami pierwszych lat i proponowaliśmy szkolenia dla kadry akademickiej. Wszystko po to, by podnosić jakość kształcenia – podkreśla prof. Agnieszka Dardzińska-Głębocka z Politechniki Białostockiej.

Zorganizowano kursy wyrównawcze, spotkania i warsztaty dla studentów. Powstały też nowe materiały dydaktyczne i programy dla nauczycieli, a wsparcie otrzymały koła naukowe.

Roboty sumo i studenckie wyzwania

Z efektów Via Carpatii korzystają studenci. – W ramach programu otrzymaliśmy dofinansowanie na budowę robotów NanoSumo i Mini. To duże wyzwanie dla konstruktorów i programistów, bo mimo niewielkich rozmiarów roboty muszą być w pełni funkcjonalne. Liczymy, że popularyzacja tej dziedziny zachęci więcej osób do rywalizacji – mówi Dawid Oleksiej z Koła Naukowego Robotyków PB.

Nowatorskie rozwiązania medyczne

Nie mniej imponujące są projekty naukowców. – Największą wartością programu jest praca zespołowa. Wspólnie z partnerami opracowaliśmy implant stawu kolanowego i skroniowo-żuchwowego, a także urządzenia do rehabilitacji. To innowacje, które mają szansę wejść na rynek. Rozmawiamy już z firmami o możliwościach ich komercjalizacji – wyjaśnia dr inż. Piotr Borkowski z Zakładu Biomechatroniki PB.

Synergia uczelni i biznesu

Projekt Via Carpatia łączył potencjał trzech uczelni. – Wzmocniliśmy nasz potencjał, przeprowadziliśmy zajęcia wyrównawcze dla studentów i liczne warsztaty dla uczniów szkół średnich. Konkursy, takie jak „Wschodzący Innowatorzy”, spotkały się z ogromnym entuzjazmem młodzieży. To działania, które zostały zrealizowane niewielkimi środkami, a dały uczelni bardzo dużo – zaznacza dr hab. inż. Mirosław Świercz, prorektor ds. rozwoju Politechniki Białostockiej.

Nauka spotkała biznes

Podczas konferencji podpisano porozumienia dotyczące komercjalizacji zwycięskich projektów uczniów białostockich szkół, m.in. „BeePilota” i „EcoDonicy”. Obradom towarzyszyła wystawa prac studentów, doktorantów i pracowników naukowych PB oraz sesja networkingowa. (AJ)

