Politechnika Białostocka rozszerza ofertę usług badawczo-rozwojowych w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA

19 września, 2025

dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB, koordynator projektu i kierownik Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska fot. Paweł Cybulski dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB, koordynator projektu i kierownik Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska fot. Paweł Cybulski

Politechnika Białostocka – największa uczelnia techniczna północno-wschodniej Polski – ogłosiła rozszerzenie swojego portfolio usług badawczo-rozwojowych. Nowa oferta obejmuje aż 144 propozycje dla biznesu, instytucji oraz samorządów, w tym 48 nowych usług B+R, przygotowanych w 2025 roku w ramach Politechnicznej Sieci VIA CARPATIA.

Nowe możliwości współpracy z Politechniką Białostocką

Rozszerzona oferta Politechniki Białostockiej to odpowiedź na potrzeby dynamicznie rozwijającej się gospodarki i wyzwań Przemysłu 5.0. Uczelnia proponuje szeroki wachlarz badań, ekspertyz, opinii oraz prac koncepcyjnych i diagnostycznych. Usługi skierowane są m.in. do:

branży budowlanej,

przemysłu chemicznego i farmaceutycznego,

sektora energetycznego,

firm zajmujących się ochroną środowiska i gospodarką odpadami.

– Nowe usługi B+R powstały z myślą o praktycznym zastosowaniu w gospodarce, od cyfryzacji procesów w przedsiębiorstwach, przez diagnostykę maszyn rolniczych, po optymalizację systemów wodno-kanalizacyjnych – podkreśla dr hab. inż. Sławomir Obidziński, prof. PB, koordynator projektu i kierownik Katedry Inżynierii Rolno-Spożywczej i Kształtowania Środowiska.

Politechniczna Sieć VIA CARPATIA – współpraca w regionie

Oferta wpisuje się w obszary regionalnych inteligentnych specjalizacji województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Dzięki współpracy z uczelniami partnerskimi w ramach Sieci VIA CARPATIA im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, nowe usługi badawczo-rozwojowe mają realny wpływ na rozwój innowacyjnych projektów w regionie.

