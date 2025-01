Gala Jagiellońska Mistrzów Polski i jubileusz Podlaskiego Klubu Biznesu: święto piłki i przedsiębiorczości w Białymstoku. Zobacz zdjęcia

11 stycznia, 2025

fot. Paweł Cybulski fot. Paweł Cybulski

W Białymstoku odbyła się wyjątkowa uroczystość łącząca sport i biznes. Gala Jagiellońska Mistrzów Polski oraz obchody 30-lecia Podlaskiego Klubu Biznesu zgromadziły około 400 uczestników, w tym piłkarzy i działaczy Jagiellonii Białystok, podlaskich przedsiębiorców, samorządowców i polityków.

IMG_20250110_192014 Zdjęcie 1 z 28

-Jagiellonia to Duma Podlasia. Dzisiaj chcemy to powiedzieć, czujcie się mistrzami, bo wszyscy jesteście mistrzami Polski. Cieszmy się z tego pucharu – Podkreślał Wojciech Strzałkowski

Przewodniczący rady nadzorczej Jagiellonii Białystok, Wojciech Strzałkowski, podkreślił znaczenie tego wydarzenia jako święta drużyny oraz jej sympatyków.

W minionym sezonie Jagiellonia zdobyła swoje pierwsze mistrzostwo Polski, co było historycznym osiągnięciem dla klubu i regionu. W obecnym sezonie drużyna zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy, tracąc jedynie trzy punkty do lidera, co daje realne szanse na obronę tytułu.

W blasku fleszy i uhonorowani za zasługi

Gości, w tym piłkarzy Jagiellonii w eleganckich stylizacjach, witali przewodniczący rady nadzorczej Wojciech Strzałkowski oraz prezes klubu Ziemowit Deptuła. Część oficjalna była okazją do wyróżnienia osób, które przyczyniły się do sukcesów klubu, zarówno sportowych, jak i organizacyjnych.

Cezary Kulesza, obecny prezes PZPN i były prezes Jagiellonii, przypomniał lata swojej pracy w Białymstoku, kiedy klub zdobywał Puchar i Superpuchar Polski oraz dwukrotnie wywalczył wicemistrzostwo kraju.

30-lecie Podlaskiego Klubu Biznesu

W trakcie gali wyróżniono również osoby związane z obchodzącym jubileusz Podlaskim Klubem Biznesu. To między innymi dzięki zaangażowaniu wielu lokalnych przedsiębiorców region się rozwija.

Kuluary i przygotowania do nowego sezonu

Po oficjalnej części wieczoru piłkarze Jagiellonii pozowali do zdjęć z uczestnikami wydarzenia. Adrian Siemieniec trener drużyny, podkreślił jednak, że lepiej czuje się w sportowym stroju niż w garniturze. Zarówno on, jak i drużyna wcześniej opuścili galę, ponieważ następnego dnia sportowcy wyruszyli na obóz przygotowawczy do Turcji.

Gala Jagiellońska Mistrzów Polski i jubileusz Podlaskiego Klubu Biznesu to wyjątkowe wydarzenie, które łączy sportowe emocje i przedsiębiorczość. To także dowód na to, jak istotna jest współpraca lokalnych środowisk dla rozwoju regionu i jego sportowej dumy – Jagiellonii Białystok.

(pc)

Posłuchaj relacji z Gali Jagiellońskiej i 30-lecia PKB:

