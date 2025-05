Egzamin z języka polskiego rozpoczął tegoroczne matury

5 maja, 2025

Matura w ALO PB, fot. Hanna Kość Matura w ALO PB, fot. Hanna Kość

Ponad 9,5 tysiąca osób z województwa podlaskiego podeszło w poniedziałek (05.05) do matury z języka polskiego. Egzamin składał się z trzech części – testu językowego, testu historycznoliterackiego oraz wypracowania. Do wyboru był dwa tematy: źródła nadziei w życiu lub wpływ błędnej oceny na życie człowieka.

We wtorek (06.05) maturzyście zmierzą się z matematyką, a w środę (07.05) z językiem angielskim. To, wraz z językiem polskim, obowiązkowe trzy egzaminy pisemne na poziomie podstawowym.

– Było „Wesele”, była „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią”, „Tango” Mrożka, George Orwell. Też były „Dziady”. Wybrałem temat pierwszy, czyli źródło nadziei w czasach trudnych dla człowieka. Większość rzeczy pisałem z Pisma Świętego i dałem jeszcze kontekst historyczny o polskim społeczeństwie w czasach rządów komunistycznych. Zrobiłem wszystkie zadania. Nie sądziłem, że tak mało czasu mi to zajmie, że tak szybko się z tym wszystkim uwinę. Pisałem wypracowanie z drugiego tematu, który był o błędach w ocenie sytuacji, które mogło później wpłynąć na życie ludzi. Użyłem na przykład „Lalki”, czyli Wokulski błędnie ocenił sytuację, kiedy zakochał się w Łęckiej, która nie chciała odwzajemnić jego uczucia i to doprowadziło tak naprawdę do pogorszenia jego życia – mówią maturzyści z Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

Z tej szkoły maturę w tym roku zdaje 54 uczniów. – Po tym pierwszych egzaminach z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego, potem maturzystów czekają ich rozszerzenia i prym wiedzie u nas fizyka, informatyka i język angielski, ale mamy też maturzystów, którzy podchodzą z historii sztuki, z historii, z geografii, z chemii, czyli z przedmiotów, które nie mają rozszerzeń i sobie świetnie radzą. Na maturach próbnych wyszli wspaniale, więc jestem przekonana, że tu też wyniki pokażą ich wysoki poziom – mówi Katarzyna Wiszowata-Walczak, dyrektor Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Białostockiej.

W całej Polsce obowiązkowe pisemne matury potrwają do 22 maja. Ustne egzaminy rozpoczną się 9 maja i potrwają do 24 maja. Wyniki będą 8 lipca. (hk)

Relacja Hanny Kość: